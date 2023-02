Rishi Sunak a-t-il ce qu’il faut pour réparer la Grande-Bretagne brisée? Il a parlé la conversation, maintenant il doit marcher la marche

Rishi Sunak a-t-il ce qu’il faut pour réparer la Grande-Bretagne brisée?

C’est la question brûlante à laquelle je voulais le plus répondre lorsque nous nous sommes rencontrés dans la cuisine de son appartement de Downing Street, et je suis sûr que les lecteurs de Sun et les téléspectateurs de TalkTV sont tout aussi désireux de le savoir.

Piers veut savoir si Rishi Sunak a ce qu’il faut pour réparer la Grande-Bretagne brisée Crédit : Simon Walker / No10 Downing Street

Il a rendu visite au PM dans son appartement de Downing Street Crédit : PA

Rishi est le dernier d’une longue lignée de PM à affronter Piers

Au cours des 30 dernières années, j’ai rencontré neuf PM britanniques – Thatcher, Major, Blair, Brown, Cameron, May, Johnson, Truss et maintenant Sunak.

Ils avaient tous des caractères très différents et rencontraient toutes sortes de crises variées.

Mais aucun n’a été confronté au volume d’obstacles massifs dont l’actuel résident du No10 a hérité.

La bonne nouvelle est que Sunak ne se fait aucune illusion quant à l’ampleur du défi auquel lui et son gouvernement sont confrontés, et il sait que cela va demander beaucoup de travail acharné – et de la chance ! – pour renverser la vapeur.

La mauvaise nouvelle est que tout cela prendra du temps et la patience d’électeurs très mécontents, et Sunak n’a pas le luxe de pouvoir compter sur l’un ou l’autre avant les prochaines élections.

Au moment où nous avons terminé notre conversation de 45 minutes, j’ai senti que je connaissais beaucoup mieux notre nouveau chef et j’ai été impressionné.

Sunak est apparu comme intelligent, réfléchi, plus sympathique que je ne l’ai vu dans les interviews précédentes, même étonnamment romantique et totalement déterminé à faire tout ce qu’il peut pour arranger les choses.

Il semble être une personne sérieuse qui sait qu’il fait un travail sérieux.

Reste à savoir s’il pourra sauver le pays de notre malaise actuel ou sauver les conservateurs de l’oubli électoral, mais s’il échoue, ce ne sera pas par manque d’efforts.

Je soupçonne que les électeurs aimeront davantage Rishi Sunak après avoir regardé cette interview qu’avant, surtout quand il parle de sa femme.

Mais la sympathie seule ne suffira pas.

Il a parlé, maintenant il doit suivre la marche ou le peuple britannique qui souffre depuis longtemps sera impitoyable aux urnes.

