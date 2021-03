Rishi Sunak a reconnu les défis à venir – nous devons maintenant les affronter

Le chancelier, Rishi Sunak, a manifestement un flair pour la publicité et la bonne phrase – et il aime à nous rappeler que lors de son premier budget l’année dernière, il a dit qu’il «ferait tout ce qu’il faudrait» pour soutenir l’économie pendant le Covid- 19 pandémie. Il l’a fait à nouveau lors de ce dernier budget. Surtout, il a été à la hauteur, même s’il reste des lacunes importantes dans le réseau de mesures qui ont germé depuis le printemps dernier et le premier verrouillage.

Le résultat a été que M. Sunak s’est fermement inscrit dans le livre des records – la dette nationale se situant désormais à plus de 2000 milliards de livres sterling, la plus élevée depuis environ six décennies, et 407 milliards de livres sterling devraient être dépensés pour faire face aux effets du Covid. crise. S’il ne l’avait pas fait, cependant, la baisse de 10 pour cent du revenu national, la plus forte depuis 300 ans, aurait été encore plus marquée et la grave récession se serait transformée en une récession prolongée.