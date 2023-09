Rishi Sunak a raison sur Net Zero : il va agacer l’élite métropolitaine mais il parle au nom des gens ordinaires

La décision de RISHI SUNAK de revenir en arrière ou d’abandonner les mesures de zéro émission nette a peut-être rendu les classes bavardes apoplectiques, mais elle est très bien accueillie par les électeurs qui détermineront en fin de compte s’il reste ou non au numéro 10.

C’est le message de mon dernier sondage auprès des gens ordinaires à travers le pays qui, à juste titre, sont de plus en plus préoccupés par l’ampleur et le coût croissant du programme vert, qu’ils ont souvent le sentiment de leur être imposé par un gouvernement extérieur. toucher les élites qui ignorent ou rejettent la réalité financière à laquelle sont confrontées les familles ordinaires.

La dernière décision de Rishi Sunak sur les mesures de zéro émission nette sera très bien accueillie par les électeurs qui détermineront s’il reste ou non avec le numéro 10. Crédit : Getty

Les gens ordinaires ont souvent le sentiment qu’un programme vert leur est imposé par une élite déconnectée de la réalité. Crédit : Getty

Même si on n’en entend pas souvent parler dans notre débat national, ce sont la classe ouvrière, les partisans du Brexit, les plus de 50 ans et tous ces gens qui se sont attaqués à Boris Johnson en 2019 – et qui pourraient facilement déterminer l’issue. des prochaines élections – qui soutiennent le recul par Rishi des délais de zéro émission nette et sa volonté d’adopter l’orthodoxie étouffante du « Green Blob ».

Des masses fatiguées

Prenons par exemple la décision du Premier ministre de retarder l’interdiction de la vente de voitures à essence et diesel jusqu’en 2035, ce qui, contrairement à l’hystérie et aux catastrophes au sein de l’élite londonienne, ne fait que rapprocher la Grande-Bretagne du reste de l’Europe.

Même si vous n’auriez pas cru que c’était le cas si vous écoutiez uniquement les cris habituels sur les réseaux sociaux, la moitié des personnes s’opposent à l’interdiction tandis que seulement une personne sur trois la soutient (le reste est indécis).

Tout comme la répression contre les voitures Ulez à Londres, elle n’a tout simplement jamais été très populaire parmi les masses de plus en plus fatiguées.

Et maintenant, regardez sous le capot.

Alors que le soutien à l’interdiction est le plus fort parmi ceux-là mêmes qui auront le moins de difficultés avec le programme net zéro, soit parce qu’ils vivent en ville et n’ont pas besoin de voiture, soit parce qu’ils sont assez riches pour acheter de nouvelles voitures et rénover leurs maisons – professionnels de classe, Londoniens, Remainers – des spirales d’opposition parmi ceux qui seront les plus durement touchés par ces mesures.

En fait, ce pourcentage atteint 64 pour cent parmi les mécaniciens, plombiers et autres travailleurs qualifiés du Royaume-Uni, 63 pour cent parmi les électeurs conservateurs de 2019 et 63 pour cent parmi les personnes âgées, qui auront tous des difficultés financières pour réviser leur voiture, leur maison, leur vie, juste pour satisfaire le lobby vert qui signale la vertu.

Et c’est d’ailleurs la même histoire lorsqu’il s’agit de toute une série d’autres enjeux liés à la carboneutralité.

De manière constante, je trouve que ces mêmes électeurs sont les plus fermement opposés à la propagation rampante des amendes de type Ulez aux conducteurs qui travaillent dur.

Ils sont également les plus favorables aux milices « Blade Runner » qui continuent de démolir les caméras Ulez à Londres, les plus susceptibles de dire que les taxes vertes et les pénalités imposées aux automobilistes sont « allées trop loin », les plus susceptibles de rejeter l’idée selon laquelle les taxes vertes et les pénalités imposées aux automobilistes sont « allées trop loin ». Le gouvernement est « du côté des automobilistes » et les plus susceptibles de penser que la classe dirigeante a tout simplement perdu le contact avec les travailleurs ordinaires.

Le plus souvent, une grande majorité d’entre eux s’opposent à ces mesures et sont ouvertement sceptiques quant aux aspirations d’une classe d’élite basée à Londres.

Et ils ont raison.

Tout comme l’exigence de frontières ouvertes, d’immigration massive ou d’une mondialisation effrénée, pour la nouvelle élite qui domine les institutions, l’agenda vert de plus en plus radical se transforme en une « croyance du luxe » – une croyance qu’ils utilisent pour gagner un statut social et obtenir les applaudissements des autres membres de l’élite. et qui leur rapporte peu de coûts, mais qui impose des coûts énormes à d’autres qui ne l’ont jamais soutenu en premier lieu.

Et c’est pourquoi, comme je l’ai dit aux gens autour de Rishi au n°10 Downing Street, le zéro net et le programme vert sont sur le point de devenir une nouvelle ligne de démarcation puissante dans notre politique – une ligne séparant un Londres déconnecté de la réalité. une élite basée, financièrement sûre et moralement juste, qui perd de vue la façon dont ses politiques affectent le reste d’entre nous.

Les masses qui travaillent dur et qui sont financièrement précaires doivent de plus en plus bouleverser leur vie et leurs finances personnelles pour tenter de satisfaire les demandes de ce groupe.

C’est parfaitement logique

Et ce n’est pas seulement la raison pour laquelle le zéro émission nette et le programme vert auront un impact majeur sur les prochaines élections.

Cette ligne de fracture va probablement perdurer pendant des années, voire des décennies.

La ligne de démarcation verte restera probablement en politique pendant des années, voire des décennies. Crédit : EPA

La grande majorité d’entre nous souhaite vivre dans un environnement propre, sûr et prospère, c’est pourquoi Rishi a eu raison de ne pas abandonner complètement l’objectif de zéro émission nette.

Mais nous sommes de plus en plus nombreux à nous demander ouvertement comment y parvenir et si la nouvelle religion écologique a vraiment fait les choses correctement.

Et soyons honnêtes.

Ayant déjà vécu une longue série de bévues, d’erreurs et d’erreurs de la part des élites – depuis les guerres désastreuses en Afghanistan et en Irak jusqu’à l’incapacité de prévoir le krach financier mondial ; de la mauvaise gestion des confinements du Brexit et du Covid à leur incapacité à voir venir l’inflation – le scepticisme croissant des électeurs à l’égard de l’agenda vert ne doit pas être réduit au silence.

Il faut s’en féliciter.

Ainsi, à mon avis, la décision de Rishi de s’adresser haut et fort à ces électeurs pourrait agacer l’élite métropolitaine, mais elle est parfaitement logique et constitue, en fin de compte, une politique judicieuse.

Les gens ordinaires veulent que quelqu’un parle en leur nom et s’oppose à un noble consensus étouffant.

Et Rishi leur montre maintenant qu’il pourrait bien être l’homme de la situation.