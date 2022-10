Rishi Sunak a pris un bon départ avec son premier discours, mais maintenant le travail acharné commence

Cueillettes Rish

Le premier discours de RISHI Sunak en tant que PM était habile et parfait.

Le problème, c’est que c’est peut-être la chose la plus facile qu’il ait jamais faite dans No10.

Compte tenu des circonstances désastreuses dans lesquelles il est entré – avec le pays en crise profonde, les électeurs sous le choc de l’aberration de sept semaines des conservateurs avec Liz Truss et son parti à 37 points derrière un travail terne – le ton de Sunak n’aurait pas pu être meilleur.

Il a eu l’humilité d’indiquer à quel point son parti avait fait une gaffe au cours de la dernière année, combien il devait réparer et à quel point le gouvernement était loin d’avoir récupéré.

Il était mesuré, sensé et homme d’État. . . un contraste frappant avec son prédécesseur, bien qu’il ait souligné à juste titre que Mme Truss n’avait pas tort de se concentrer sur la croissance, se trompant seulement dans sa hâte.

Il était reconnaissant à Boris Johnson pour sa chaleur et ses réalisations au pouvoir.

Mais il était là, a-t-il dit, pour réparer les problèmes créés par Truss et regagner la confiance de la nation – perdue initialement sous Boris – via l’intégrité, le professionnalisme et la responsabilité.

Et en revenant aux principes du manifeste victorieux des élections de 2019, comme le demande The Sun.

Les travaillistes espèrent désespérément que leur caricature fausse et malhonnête de M. Sunak en tant que banquier riche et indifférent restera.

Mais le Premier ministre nous a rappelé comment il a dépensé des milliards en tant que chancelier pendant Covid pour des congés et d’autres programmes, sauvant un grand nombre d’emplois et d’entreprises.

Il devra à nouveau faire preuve de compassion dans les mois à venir.

Ses embauches au Cabinet étaient largement louables.

Il a gardé les meilleurs interprètes et a renvoyé les ratés pour de bien meilleures options.

Il a choisi à juste titre les deux ailes d’un parti qui avait besoin d’unité.

Cela dit, la raison pour laquelle Gavin Williamson et Andrew Mitchell méritent un retour nous dépasse.

Dans l’ensemble cependant, un bon début, Rishi. Maintenant, le travail acharné commence, contre toute attente.

La honte de la gauche

UN par un, les jeunes députés idiots de Corbynite du Labour se déshonorent en laissant entendre que l’appartenance ethnique de Rishi Sunak est invalide parce qu’il est un riche conservateur.

Les goûts de Nadia Whittome et Zarah Sultana ne voient rien à célébrer dans notre premier Premier ministre hindou.

De nombreux autres Asiatiques, ici et à l’étranger, sont ravis pour lui et pour la Grande-Bretagne, quelles que soient leurs tendances politiques.

Mais Whittome se plaint : “C’est un multimillionnaire.”

Sultana dit qu’il est “une fraude”.

Les travaillistes sont au moins suffisamment éloignés de l’ère sombre de Corbyn pour que leurs dirigeants s’en prennent maintenant à une stupidité aussi répugnante et source de division.

En effet, Keir Starmer a suspendu le député de Rupa Huq pour avoir déclaré que le chancelier Kwasi Kwarteng n’était alors que “superficiellement noir”.

Mais alors que son banc avant pourrait maintenant parler d’un meilleur jeu, ses bancs arrière sont toujours honteusement infestés de manivelles juvéniles, préjugées, sombres et de guerre de classe.

Si les conservateurs échouent, ces muppets d’extrême gauche siégeront aux côtés de Starmer au pouvoir.