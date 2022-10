Rishi Sunak a «pleine confiance» dans la secrétaire à l’intérieur assiégée Suella Braverman

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Premier ministre Rishi Sunak a “pleine confiance” en sa secrétaire à l’intérieur Suella Braverman, a déclaré Downing Street.

La déclaration est intervenue alors que Mme Braverman était mêlée à deux rangées, à cause de fuites de son téléphone portable et de la détérioration des conditions au centre de traitement des migrants de Manston dans le Kent.

Elle s’adressera au Parlement et répondra aux questions des députés sur ces deux questions cet après-midi.

Interpellé par les informations selon lesquelles Mme Braverman aurait alimenté la surpopulation à Manston en refusant de réserver des chambres d’hôtel pour héberger des migrants, le porte-parole officiel du Premier ministre a souligné une déclaration du ministère de l’Intérieur décrivant l’allégation comme “sans fondement”.

Et demandé si le Premier ministre avait toujours pleine confiance en son ministre de l’Intérieur, le porte-parole a répondu lors d’un point de presse régulier de Westminster: “Oui.”

La ministre de l’Intérieur a admis aujourd’hui avoir envoyé des documents officiels à son adresse e-mail personnelle à six reprises.

L’admission, dans une lettre au Comité des affaires intérieures des Communes, intervient peu de temps après sa démission de l’administration de Liz Truss après avoir envoyé un document confidentiel du cabinet à un allié. Les députés de l’opposition ont mis en doute l’intégrité de M. Sunak lorsqu’il l’a nommée à son poste précédent six jours plus tard.

Dans la lettre d’aujourd’hui, Mme Braverman a affirmé que les documents “ne posaient aucun risque pour la sécurité nationale” et n’étaient pas secrets ou top secret.

Au moment de sa démission, les informations contenues dans l’e-mail envoyé au député John Hayes étaient dites “sensibles à l’OBR” – en référence à l’Office for Budget Responsibility, qui établit des prévisions sur l’impact probable de la politique gouvernementale sur l’économie. et la croissance.

Mais le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré aujourd’hui: “Je crois comprendre qu’il n’était en aucun cas marqué” sensible au marché “et que les données qu’il contenait étaient accessibles au public.”

Lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre pensait que la lettre de Mme Braverman avait “tracé un trait sur” l’affaire, le porte-parole de M. Sunak a déclaré: “Le Premier ministre estime que cela présente un compte rendu détaillé de ce qui s’est passé et répond à une partie de l’intérêt pour cela, et que le ministre de l’Intérieur fournit un compte rendu complet.

“Le Premier ministre est convaincu que le ministre de l’Intérieur et même les ministres du ministère de l’Intérieur travaillent sur les questions qui comptent pour le public – notamment les problèmes actuels de l’immigration illégale et de la lutte contre la criminalité.”

Le porte-parole a déclaré que Mme Braverman avait établi un “compte rendu détaillé” à la fois de la violation de sécurité initiale qui a conduit à sa démission et de sa gestion du problème une fois qu’elle en a pris connaissance.

“Elle a fourni un compte rendu détaillé de ces problèmes, à la fois le problème individuel de la transmission de cet e-mail et une enquête plus approfondie”, a déclaré le porte-parole.

“Je pense qu’elle a expliqué en détail ce qui s’est passé et les mesures d’atténuation qui ont été prises.

“De toute évidence, comme elle le précise, elle a fait une erreur de jugement, elle reconnaît que l’approche qu’elle a adoptée n’était pas la bonne et c’est pour ces raisons qu’elle a estimé qu’il était juste de démissionner, et évidemment elle s’est excusée, à la fois auprès du premier ministre ministre, la députée concernée, et elle a rédigé une lettre détaillée au comité aujourd’hui.

Suite aux affirmations selon lesquelles Mme Braverman aurait ignoré les conseils de trouver un logement ailleurs pour réduire la surpopulation de l’ancien aérodrome de Manston, le porte-parole a déclaré: «Le ministère de l’Intérieur a publié une déclaration sur le ministre de l’Intérieur prenant des décisions urgentes pour atténuer les problèmes à Manston et trouver un logement alternatif. .

“Je crois qu’ils ont dit que les affirmations selon lesquelles les conseils ont été délibérément ignorés sont totalement sans fondement.”

Le porte-parole a déclaré qu’il y avait un “défi permanent important” avec le site de Manston.

“Le gouvernement prend très au sérieux la sécurité et le bien-être des personnes qui y sont hébergées”, a-t-il ajouté.