Rishi Sunak a payé pour des rideaux et des canapés en velours “somptueux” dans l’appartement n ° 10

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak et Akshata Murty ont payé pour une rénovation de l’appartement au-dessus du n ° 10 plein de nouveau décor “opulent”, a révélé leur designer personnel.

Le Premier ministre et sa femme ont choisi de remodeler le mobilier “très fatigué” de George Osborne, selon John Challis, un tapissier de la circonscription de Richmond de M. Sunak.

Le concepteur a dit Tatler qu’il avait installé des “rideaux opulents” dans les zones d’entrée et des canapés en velours aux “couleurs de bijoux” – décrivant les coussins comme “une œuvre d’art”.

Il a déclaré que les rideaux de la pièce donnant sur le jardin étaient “plis à la main et retenus par de lourds glands coordonnés en rouge, or et ivoire de damas”.

M. Challis a ajouté: “La corniche ornée a été dorée à la main et un tapis a été commandé pour presque remplir la pièce.”

La décision du couple riche de payer pour leur propre redécoration fait suite à la tristement célèbre rénovation de l’appartement au-dessus du n ° 11 par Boris Johnson – un plan complexe qu’un donateur conservateur et des conservateurs ont initialement versé de l’argent avant que le Premier ministre de l’époque ne règle les coûts.

M. Johnson avait embauché l’architecte d’intérieur Lulu Lytle pour effectuer des travaux – y compris du papier peint doré à 840 £ par rouleau – coûtant au moins 100 000 £ de plus que la subvention de 30 000 £ accordée aux premiers ministres pour leur maison.

M. Sunak a décidé que sa famille vivrait dans l’appartement au-dessus du n° 10, laissant le chancelier Jeremy Hunt décider quoi faire des meubles des Johnson dans l’appartement au-dessus du n° 11.

M. Challis a déclaré que les Sunak vivraient dans “beaucoup moins de paillettes” que les Johnson, et a déclaré que Mme Murty n’avait “pas peur de rester coincée et d’aider” à la refonte.

Le portrait de Mme Murty dans le numéro de février de Tatlerdont les détails figuraient dans Les tempsrévèle également de nouveaux détails sur la décision de renoncer à son statut fiscal non-dom.

La question a fait la une des journaux plus tôt cette année lorsque L’indépendant a révélé que l’épouse de M. Sunak, fille d’un magnat de l’informatique milliardaire, avait eu un statut fiscal non-dom.

Un conseiller a déclaré au magazine qu'”elle et Rishi avaient pris la décision” qu’elle “possèderait” la ligne, ce qui l’a amenée à accepter de payer l’impôt britannique sur ses revenus à l’étranger.

Un ami a ajouté: «Elle vient d’une famille prospère. Il était logique de faire les choses de manière fiscalement avantageuse. De plus, l’arrangement était parfaitement légal. Mais c’était différent de ce qui semblait juste, étant donné le rôle politique de Rishi.

Les travaillistes ont appelé le gouvernement à abolir les non-doms et à utiliser l’argent récolté pour former une nouvelle génération de personnel du NHS. Mais M. Sunak affirme que cette décision coûterait de l’argent au gouvernement en envoyant davantage de personnes riches à l’étranger.

Cependant, le chancelier Jeremy Hunt a ensuite été contraint d’admettre qu’il ne savait pas combien d’amerrissage forcé l’échappatoire pourrait entraîner. Les fonctionnaires du Trésor ont reçu l’ordre d’examiner les chiffres.