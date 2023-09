Rishi Sunak a montré qu’il n’avait pas peur de prendre de grandes décisions avec la décision Net Zero

LE Premier ministre a démontré cette semaine qu’il n’a pas peur de prendre des décisions difficiles, surtout si cela signifie être du côté des familles et des travailleurs acharnés de partout au pays.

Mais si vous aviez allumé la télévision, regardé X/Twitter ou écouté le parti travailliste mercredi, vous auriez juré que le fait d’alléger le fardeau financier des familles déjà à court d’argent, au lieu de les assombrir avec des coûts écologiques pour le par milliers, était une sorte de péché biblique.

Rishi Sunak a eu raison de reporter l’objectif des engagements Net Zero à 2050 Crédit : EPA

Est-il juste d’obliger les personnes disposant d’un budget serré à payer jusqu’à 10 000 £ pour installer une pompe à chaleur dans leur maison ?

Ou de remplacer leur voiture par un modèle électrique coûteux à un rythme plus rapide que dans d’autres pays comme la France, l’Allemagne et l’Espagne ?

Pour effectuer des améliorations coûteuses en matière de conformité énergétique dans les maisons en pleine crise du coût de la vie ?

Tout cela alors que nous sommes déjà sur la bonne voie pour atteindre notre net zéro cible d’ici 2050. Les travaillistes semblent certainement le penser.

Des absurdités déconnectées

Comme prévu, les éco-idéologues de gauche habituels ont inondé les ondes de leur fausse indignation, de leurs critiques et de leurs signaux de vertu depuis les coulisses.

« Comment aurions-nous pu prendre cette décision ? » ils ont tous pleuré.

La réponse est simple : cette décision a été prise dans l’intérêt du peuple britannique.

De l’affirmation ridicule d’un présentateur de télévision selon laquelle « les pauvres ne conduisent pas de voiture » aux commentaires négatifs sans fin sur Twitterati, c’est exactement le genre d’absurdités déconnectées que nous attendons de la part de la chambre d’écho qui se sert elle-même, pas le public.

Mais dans le monde réel, les gens de tout le pays poussaient un soupir de soulagement lorsque le Premier ministre avait reconnu l’importance de leur donner plus de temps et d’espace pour se préparer à la crise. avenir.

D’autant plus que nous faisons déjà bien plus que notre juste part pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Si vous aviez frappé aux portes à Tamworth, dans le Staffordshire – comme je l’ai fait jeudi – vous auriez parlé à des personnes de tous âges et de tous horizons qui ont accueilli favorablement le nouvelles que le gouvernement avait pris une décision audacieuse avec ses meilleurs intérêts au coeur.

Comparez cela avec le parti travailliste, qui a répondu par des critiques mais sans réponse.

Sir Keir Starmer a disparu au combat, voyageant à travers le monde au lieu de dire aux gens quel serait son plan pour le pays.

Peut-être qu’il est tout simplement trop occupé à chercher sur quoi changer d’avis suivant.

Mais pourquoi sommes-nous surpris ? Nous l’avons vu à maintes reprises de la part du leader travailliste, qui a rompu toutes ses promesses de leadership et fait volte-face plus de 60 fois en trois ans.

Sir Keir Starmer a disparu lors du débat Net Zero Crédit : Getty

Nous avons vu Sir Keir changer d’avis sur la libre circulation et un deuxième référendum sur le Brexit, tout cela parce qu’il pense que c’est ce que les gens veulent entendre.

Et maintenant, il semble qu’il ait fait volte-face sur sa propre volte-face en matière de Brexit, révélant que les travaillistes ne veulent finalement pas s’écarter des règles de l’UE, renversant le Brexit de manière furtive.

Il est difficile de suivre un homme obsédé par le gain pouvoirplutôt faire ce qu’il faut pour le pays.

Ce n’est pas un bon exemple de leadership dans mon livre.

Il hésite à prendre des mesures décisives dans l’intérêt national parce qu’il a peur de perdre des voix.

Et en se concentrant sur les victoires à court terme plutôt que sur ce qui est le mieux pour le peuple britannique.

Donc, même s’il avait une réponse, je ne lui ferais pas confiance pour aller jusqu’au bout.

Mais ce gouvernement dirigé par Rishi Sunak met un terme à la prise de décisions simplement parce qu’elles paraissent bonou parce qu’ils satisferont un petit groupe de personnes dans un rayon de trois kilomètres de Westminster – il s’agit de prendre des décisions difficiles basées sur la réalité, d’emmener les gens avec nous et de ne pas leur couper l’herbe sous le pied, surtout à une époque où les budgets des ménages sont en baisse. déjà étiré.

Donnez-nous un avenir meilleur

Et la nouvelle approche adoptée cette semaine face aux défis auxquels nous sommes confrontés en matière de changement climatique n’est qu’un début.

Vous verrez des actions plus décisives de la part du Premier ministre dans les mois à venir sur les choses qui comptent le plus pour les gens.

Un leadership fort et responsable auquel les gens peuvent vraiment faire confiance, prenant des décisions à long terme qui nous offriront à tous un avenir meilleur.

Un contraste saisissant avec Sir Keir, qui a peur parce qu’il ne veut pas être honnête avec les gens sur les difficiles réalités auxquelles notre pays est confronté.

Qui s’incline devant la puissante vieille garde de son parti. Et qui dirait n’importe quoi juste pour mettre la main sur les clés du n°10.

C’est le même vieux style de politique dont je sais que les lecteurs de Sun on Sunday, comme le reste du pays, en ont assez.

Et nous allons faire tout notre possible pour être sûrs que cela ne se reproduise plus.