Rishi Sunak a mis en garde contre une intensification “significative” des frappes coordonnées à venir

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement de Rishi Sunak devrait être prêt pour une escalade “significative” des grèves synchronisées à travers le Royaume-Uni à partir de mars, a averti le chef du plus grand syndicat de la fonction publique du pays.

Mark Serwotka, dirigeant du syndicat des services publics et commerciaux (PCS), a déclaré L’indépendant il s’attendait à ce que davantage de syndicats se joignent à une journée d’action revendicative le 1er février qui verra 100 000 de ses membres sortir.

“Je suis très confiant que nous ne serons pas le seul syndicat en grève ce jour-là”, a-t-il déclaré lors des débrayages de février.

« Ce que vous verrez au début du mois de mars, c’est une bien plus grande chance que les grèves coordonnées par les syndicats augmentent de manière assez significative. Les syndicats travailleront beaucoup plus étroitement ensemble.

M. Serwotka a également averti M. Sunak que les conservateurs pourraient payer le prix aux élections générales de 2024 pour leur refus de négocier sur les conflits salariaux actuels – insistant sur le fait que les syndicats pourraient continuer à faire grève tout au long de 2023.

“Je pense que ces différends pourraient potentiellement durer toute l’année à moins que le gouvernement ne fasse quelque chose [on pay],” il a dit. “Je ne pense pas que quiconque va abandonner parce que nous ne pouvons pas nous permettre d’abandonner.”

Le chef du syndicat a ajouté : « Si le gouvernement pense que des perturbations continues signifieront que les gens se retourneront contre les travailleurs, je pense qu’ils font une énorme erreur de jugement. En fin de compte, ils devront expliquer pourquoi nous avons eu plus d’agitation industrielle que nous n’en avons eu depuis des années – ils devront l’expliquer lors des prochaines élections.

Plus de 100 000 fonctionnaires de 124 ministères et organismes gouvernementaux, dont le ministère de l’Intérieur, le ministère du Travail et des Pensions et le ministère des Transports, participeront à une journée de grève le 1er février.

Le patron du PCS, Mark Serwotka, a partagé ses plans pour de nouvelles grèves (PENNSYLVANIE)

Les débrayages du personnel des forces frontalières entraîneront des perturbations dans presque tous les aéroports et ports du pays. Cela inclut le port de Douvres, où M. Serwortka a mis en garde contre des problèmes “importants” puisque le personnel des autoroutes nationales et d’autres fonctionnaires utilisés comme couverture lors des actions menées par le syndicat à Noël seront également en grève.

«Ce sera très perturbateur. Ce sera une perturbation importante à tous les niveaux. Nous annoncerons également de nouvelles grèves de longue durée. La situation empirera à moins que le gouvernement ne fasse quelque chose sur les salaires maintenant », a déclaré le chef du PCS.

Les dirigeants syndicaux se sont réunis au siège du TUC cette semaine pour discuter de la possibilité que la “journée d’action” du 1er février puisse inclure des grèves coordonnées ainsi que des rassemblements, alors qu’ils repoussent les projets du gouvernement d’imposer des niveaux de couverture minimum lors des débrayages.

Cependant, des sources syndicales ont minimisé la perspective de tout ce qui pourrait ressembler à une soi-disant « grève générale ». On comprend que les syndicats de la santé craignent de perdre le soutien du public si des perturbations massives sont synchronisées dans le secteur public.

Après la réunion, Pat Cullen, secrétaire général du Royal College of Nursing (RCN), a déclaré: “Notre différend concerne la profession infirmière et conclure un accord pour les soins infirmiers est ma seule priorité.”

Des ambulanciers sur la ligne de piquetage à l’extérieur de la station d’ambulance de Waterloo (PENNSYLVANIE)

Il y a un regain d’optimisme quant à la possibilité de résoudre le différend salarial du NHS, le secrétaire à la Santé Steve Barclay ayant reconnu la nécessité de trouver plus d’argent pour l’année en cours. Mais on pense que le chancelier Jeremy Hunt hésite à sanctionner davantage du Trésor, de sorte que M. Barclay devra peut-être envisager de réduire le budget de son propre département.

D’autres dirigeants syndicaux restent frustrés par la tentative de lancer les conflits salariaux “dans l’herbe longue” en essayant de se concentrer sur le processus de révision pour l’exercice 2023-24.

M. Serwotka a décrit une réunion cette semaine avec le ministre du Cabinet, Jeremy Quin, comme une “farce totale” puisque le gouvernement a insisté pour ne parler que du salaire de l’année prochaine. Les fonctionnaires ont obtenu une augmentation de salaire moyenne de seulement 2% cette année, le PCS poussant pour au moins 10%.

Le Premier ministre Rishi Sunak a été averti qu’il pourrait en payer le prix lors des prochaines élections générales (fil de sonorisation)

« S’ils croient qu’ils peuvent jouer le long match, ils se trompent. Juste dire aux gens, ‘Attendez jusqu’à la prochaine [financial] année et voyons ce qui se passe », espérer que l’inflation baissera et espérer que tout le monde acceptera moins n’est pas une stratégie », a déclaré M. Serwotka. “Nous n’allons pas abandonner et partir.”

Il a ajouté : « Nous ne serons pas abattus parce que nous ne pouvons pas nous le permettre. Ce n’est pas une question de vouloir qu’il s’effondre, c’est une question qu’il n’y ait pas d’alternative. Parce que sinon, vous vous condamnez à des années de pauvreté continue.

Les dirigeants syndicaux des chemins de fer des syndicats RMT et TSSA ont accepté de travailler avec les employeurs pour élaborer une offre salariale révisée à proposer aux membres après que des progrès pour résoudre un différend de longue date aient été réalisés lors de réunions cette semaine.

Il y a toujours la possibilité d’une grève généralisée dans les écoles dans les mois à venir. Le syndicat NASUWT n’a pas atteint le seuil de soutien nécessaire à une action de grève, mais d’autres syndicats d’enseignants attendent le résultat des scrutins.

Plus de 70 000 membres du personnel universitaire sortiront pendant 18 jours en février et mars, a annoncé cette semaine l’Union des universités et collèges (UCU).