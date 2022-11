Rishi Sunak a mis en garde contre le retour à l’austérité des dépenses publiques lors du mini-budget du mois prochain

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak et Jeremy Hunt disposent d’un “espace budgétaire” pour éviter les coupes dans les dépenses publiques dans le prochain mini-budget, a déclaré un groupe de réflexion économique.

Le Premier ministre et la chancelière ont également la possibilité de fournir une aide pour faire face à la crise du coût de la vie sans enfreindre les règles du gouvernement en matière d’impôts et de dépenses, selon l’Institute for Public Policy Research.

Dans un rapport publié aujourd’hui, l’IPPR a déclaré que les réductions de dépenses ne sont pas inévitables, mais représenteraient un “choix politique” pour revenir à l’austérité poursuivie par les gouvernements conservateurs au cours de la “décennie perdue” des années 2010, risquant de nuire durablement aux moyens de subsistance et croissance.

Le groupe de réflexion a déclaré que M. Sunak et M. Hunt peuvent dépenser en toute sécurité 42 milliards de livres sterling supplémentaires pour soutenir les factures d’énergie au cours de l’année à venir sans alimenter l’inflation – et peuvent augmenter cela de 40 milliards de livres supplémentaires s’ils sont prêts à étendre les taxes exceptionnelles sur le pétrole et le gaz. géants et imposer un impôt sur la fortune aux riches.

Les rapports suggèrent que M. Sunak envisage une répartition 50/50 entre les hausses d’impôts et les réductions de dépenses dans la déclaration d’automne du 17 novembre pour combler un écart budgétaire estimé à 40 milliards de livres sterling.

Le groupe de réflexion de la Resolution Foundation prévoit aujourd’hui qu’il devra augmenter les impôts afin de faire baisser la dette nationale en pourcentage du PIB d’ici 2026-27.

Cela pourrait peut-être être réalisé en rétablissant la hausse de 1,25% de l’assurance nationale annulée par son prédécesseur Liz Truss, ou en prolongeant le gel des seuils d’imposition sur le revenu pour entraîner davantage de personnes vers des taux plus élevés.

Mais les experts de l’IPPR Carys Roberts et Carsten Jung ont déclaré qu’il était juste en temps de crise de laisser la dette augmenter afin de soutenir les ménages et les entreprises.

Rishi Sunak et Jeremy Hunt ont reporté l’annonce fiscale d’Halloween à novembre (Simon Walker/10 Downing Street)

Et ils ont déclaré qu’une aide ciblée sur les factures d’énergie au cours de l’année à venir stimulera la croissance économique nécessaire pour garantir que la dette diminue en pourcentage du PIB à moyen terme.

La garantie de prix de l’énergie de 60 milliards de livres sterling du gouvernement, qui offre un plafond annuel moyen de 2 500 livres sterling sur les factures des ménages pour l’électricité et le gaz, devrait expirer en avril.

Les ministres ont suggéré qu’un système plus ciblé pour les plus vulnérables serait mis en place après cette date, mais les détails n’ont pas encore été révélés.

Le rapport de l’IPPR indique que M. Sunak a la possibilité de dépenser jusqu’à 44 milliards de livres sterling pour un programme ciblé pour les utilisateurs domestiques et professionnels qui en ont le plus besoin jusqu’à la fin de 2023.

L’IPPR a mis en garde contre un retour à une autre ère d’austérité à la George Osborne (Archives PA)

Alors que le FMI prévoit une croissance britannique pouvant atteindre 2% d’ici 2025-2026, M. Sunak pourrait enregistrer un déficit primaire de 49 milliards de livres sterling tout en atteignant son objectif budgétaire de baisse de la dette en proportion du PIB à moyen terme, a déclaré le groupe de réflexion. .

“Après les turbulences sur les marchés à la suite de récentes décisions gouvernementales, le nouveau Premier ministre et la chancelière ont tous deux parlé de ‘décisions difficiles’ à venir”, a déclaré Mme Roberts, directrice exécutive de l’IPPR.

« Ils sous-entendent que les réductions de dépenses seront inévitables – mais c’est un choix politique qui sapera les fondements de notre économie et creusera les inégalités.

« Il existe une alternative beaucoup plus sensée. Notre plan directeur, publié aujourd’hui, montre au gouvernement comment éviter d’alimenter l’inflation – déjà la plus élevée parmi les pays du G7 – à court terme, et offrir un avenir sain aux finances publiques et à la population du Royaume-Uni à long terme ».

L’économiste principal de l’IPPR, M. Jung, a ajouté : « Nous sommes confrontés à une situation économique grave avec une inflation élevée et les moyens de subsistance des gens en péril.

« Mais les réductions de dépenses ne nous sortiront pas de cette crise. Au contraire, un bon dosage des politiques peut maîtriser l’inflation et stabiliser l’économie en même temps, sans réduction des dépenses.

«Le gouvernement dispose d’une marge de manœuvre budgétaire importante pour financer le soutien aux ménages et l’économie, s’il est combiné à des augmentations d’impôts et à de légères hausses des taux d’intérêt.

« La décennie perdue qui a suivi la crise financière nous a montré que l’austérité nuit durablement aux personnes et à la croissance. Il est faux de considérer les coupes comme inévitables – elles ne le sont pas.”