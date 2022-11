Rishi Sunak a mis en garde contre la rébellion des conservateurs alors qu’un sondage montre une avance de 18 points pour le parti travailliste

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a été averti de plus de rébellions par des députés conservateurs de plus en plus «mécontents» s’il ne parvenait pas à améliorer les chiffres désastreux du parti dans les sondages, alors qu’un nouveau sondage a révélé que les conservateurs traînaient de 18 points sur les travaillistes.

Un sondage Savanta ComRes pour L’indépendantun mois après que M. Sunak a succédé à Liz Truss, montre que les travaillistes sont en tête avec un soutien de 46% et que les conservateurs languissent avec seulement 28%.

Le très léger rebond que M. Sunak a offert à son parti en devenant Premier ministre s’est maintenant « stabilisé », selon des experts qui ont déclaré que l’énorme avance du Labour semblait être une « nouvelle normalité ».

Les députés conservateurs à droite du parti ont averti que si le nombre de sondages ne s’améliorait pas aux élections locales du printemps, cela déclencherait des troubles majeurs – et pourrait même voir une pression pour le retour du “vainqueur des élections” Boris Johnson.

Le gourou des sondages, le professeur John Curtice, a déclaré qu’il était clair que le budget d’automne n’avait entraîné “aucune amélioration réelle” de la fortune des conservateurs. « Le rebond de Sunak semble s’être arrêté. Une avance travailliste de cette ampleur entraînerait une majorité écrasante lors d’élections générales », a-t-il déclaré.

La nouvelle enquête Savanta ComRes, menée après le budget de la semaine dernière, montre les conservateurs en hausse de 2 points et les travaillistes en baisse d’un par rapport à son sondage précédent. Alors que le sondeur a trouvé un retour de cinq points aux conservateurs dans les jours qui ont suivi l’entrée de M. Sunak au n ° 10, il y a eu peu de changement depuis.

“Un rebond du sondage d’une certaine sorte était inévitable parce que Liz Truss était un tel désastre aux yeux des électeurs, mais il s’est maintenant stabilisé”, a déclaré Chris Hopkins, directeur de la recherche politique de Savanta ComRes.

Il a ajouté : « Toute la crédibilité économique des conservateurs a disparu, et Sunak ne peut pas faire grand-chose pour la récupérer. Les travaillistes ont le droit d’être optimistes quant à la poursuite de leur large avance malgré tant de morosité économique. Pour le moment, il semble s’être installé dans une nouvelle normalité.

L’expert de Savanta a également souligné que la note de faveur nette négative de M. Sunak (-3) au cours de son premier mois au n ° 10 se compare mal à Boris Johnson, qui a bénéficié d’une note positive (+15) au cours de son premier mois en charge en 2019.

M. Sunak fait face à des révoltes d’arrière-ban à propos des objectifs de construction de maisons et de l’interdiction de l’éolien terrestre, à des soupçons sur ses plans post-Brexit et à un malaise face aux allégations d’intimidation à l’encontre de son vice-Premier ministre Dominic Raab.

M. Johnson et Mme Truss ont tous deux signé l’amendement de l’ancien ministre Simon Clarke visant à annuler son interdiction de facto du développement de l’éolien terrestre, les travaillistes étant censés soutenir cette décision.

Malgré le mini-budget désastreux de Mme Truss, de nombreux députés qui avaient soutenu son programme de croissance sont toujours en colère contre les hausses d’impôts imposées par le budget d’automne du chancelier Jeremy Hunt.

Un député conservateur à la droite du parti a déclaré L’indépendant: « Il n’y a jamais eu beaucoup d’enthousiasme pour [Mr Sunak] au sein du parti. Le soutien n’est pas aussi fort que les gens le pensent.

Le député d’arrière-ban a ajouté : « Si les sondages ne s’améliorent pas d’ici les élections locales, les gens du parti se rendront compte qu’ils n’ont pas de vainqueur. Plus de députés seront mécontents et hargneux – il aura des ennuis. Il y aura une rébellion de la part des personnes les plus à risque lors des prochaines élections. »

Lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait signifier une nouvelle tentative de changer le chef du parti, le député a répondu: «Si Boris résout le problème [Partygate] enquête, il sera le prince de l’autre côté de l’eau. Il y a toutes les chances qu’il revienne, car c’est un gagnant.

Les partisans intransigeants du Brexit au sein du Groupe de recherche européen (ERG) restent méfiants à l’égard du Premier ministre suite aux spéculations selon lesquelles le gouvernement envisageait des moyens de forger un alignement “à la suisse” avec l’UE pour accéder au marché unique.

M. Sunak et M. Hunt ont eu du mal à écarter l’idée de renégocier avec l’UE pour l’accès au marché unique. Mais le chancelier n’a pas nié qu’il était à l’origine des affirmations selon lesquelles le gouvernement était intéressé par l’approche suisse.

Un député conservateur de l’ERG a déclaré que c’était un “signe inquiétant” de la pensée du gouvernement. “Nous surveillerons de très près tout assouplissement de la position”, ont-ils déclaré.

Cependant, le député conservateur Bob Seely – l’un des 54 à s’être rebellé contre le projet de loi de nivellement en soutenant un amendement visant à abandonner les objectifs stricts de construction de logements – a insisté sur le fait que M. Sunak avait réussi à unifier le parti.

“Personne de sérieux dans le parti ne dit autre chose que nous devons soutenir notre chef”, a-t-il déclaré. L’indépendant.

M. Seely a ajouté: «Je n’ai que du respect pour lui – si quelqu’un peut changer les choses, il le fera. Il faut lui laisser du temps. Les débats qui auront lieu ne seront pas pro ou anti-Rishi, ce seront de grands arguments politiques.

Dehenna Davison – vedette de l’admission en 2019 des députés du «mur rouge» – est devenue la dernière conservatrice à révéler qu’elle se retirerait aux prochaines élections, à la suite des départs prévus annoncés par Gary Streeter, Chloe Smith et William Wragg.

Le CCHQ est maintenant préparé à un exode massif, certains prédisant que jusqu’à 80 conservateurs pourraient décider de l’arrêter au milieu des sondages désastreux et des perspectives sombres pour les élections générales de 2024.

Un député modéré, un partisan de Sunak, a déclaré que de nombreux collègues avaient déjà renoncé à ce que le parti remporte les élections – même si ceux qui disposent de larges majorités espèrent toujours conserver leurs sièges. “Les prochaines élections sont probablement passées”, ont-ils déclaré.

«Certains avec des majorités étroites peuvent polir des CV et décider de se retirer. Certains d’entre nous qui veulent rester réfléchissent à la façon dont nous façonnons le parti après une défaite électorale », a ajouté le député – affirmant qu’il voulait se battre pour son siège et empêcher le parti « de basculer davantage vers la droite ».

Lord Hayward, pair conservateur et expert en sondages, a déclaré qu’il était “frappant que les jeunes députés se retirent – ​​cela suggère qu’il pourrait être légèrement supérieur aux 30 ou 40 retraites normales”.

Appelant à la patience sur une éventuelle reprise des sondages, Lord Hayward a déclaré qu’il serait “surpris de voir le pourcentage solidement supérieur à 30% jusqu’à bien après Noël – une reprise se fera par petits pas plutôt que par grands sauts”.

L’enquête Savanta ComRes sur les intentions de vote auprès de 2 106 personnes a été menée entre le 18 et le 20 novembre.