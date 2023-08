Rishi Sunak a mis en garde contre « 12 risques liés à l’IA » au milieu d’appels à une réglementation urgente

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a été averti des « 12 plus grands risques liés à l’intelligence artificielle » par un groupe de députés appelant à une réglementation urgente de la technologie.

Le Premier ministre a été invité à adopter des lois pour réduire les risques liés à l’IA afin de garantir que le public ne soit pas « effrayé » par cette technologie.

La commission parlementaire des sciences, de l’innovation et de la technologie a déclaré qu’il existait « de nombreuses opportunités » pour que l’IA soit bénéfique, mais a averti que la technologie présentait également « de nombreux risques pour des droits établis et chéris de longue date ».

Surmonter ces problèmes est essentiel pour garantir la sécurité publique et la confiance dans son utilisation, ainsi que pour positionner le Royaume-Uni « en tant que leader en matière de gouvernance de l’IA ».

À l’approche des élections générales l’année prochaine, la commission a demandé à M. Sunak d’accélérer les plans définis en mars pour confier la responsabilité de la gouvernance de l’IA aux régulateurs existants dans différents secteurs.

Sans cela, le Royaume-Uni risque d’être laissé à la traîne par l’UE et les États-Unis qui « font avancer » la réglementation de l’IA, a déclaré la commission.

Les députés ont averti qu’une fois qu’une approche différente aurait été établie, il serait « difficile de s’en écarter » – comme cela s’est produit avec la loi européenne sur la protection des données RGPD.

Depuis octobre, la commission examine l’impact de l’IA sur la société et l’économie, ainsi que la manière dont elle devrait être réglementée.

Son rapport intermédiaire révèle que même si l’IA fait l’objet de débats depuis « au moins » les années 1950, le lancement de plateformes telles que ChatGPT en novembre dernier « a déclenché une conversation mondiale ».

Rishi Sunak a été invité à introduire dès maintenant une réglementation sur l’IA (Fil PA)

Les 12 défis décrits dans son rapport sont :

Biais – L’IA introduit ou perpétue des préjugés sociétaux « inacceptables »

Confidentialité – IA permettant d’identifier des personnes ou de partager des informations personnelles

Fausse représentation – la génération de matériel par l’IA qui « dénature délibérément le comportement, les opinions ou le caractère d’une personne »

Accès aux données – L’IA nécessite de vastes ensembles de données détenus par peu d’organisations

Accès au calcul – une IA puissante nécessite une puissance informatique importante, qui est limitée

Défi de la boîte noire – L’IA ne peut pas toujours expliquer pourquoi elle produit un résultat particulier, ce qui pose un problème de transparence

Les défis de l’open source : exiger que le code soit librement disponible pourrait promouvoir la transparence, mais permettre qu’il soit exclusif pourrait concentrer le pouvoir de marché.

Propriété intellectuelle et droits d’auteur – certains outils utilisent le contenu d’autres personnes

Responsabilité – si l’IA est utilisée par des tiers pour causer un préjudice, la politique doit établir qui en assume la responsabilité

Emploi – L’IA va perturber l’emploi

Coordination internationale – le développement des cadres de gouvernance de l’IA doit être international

Défis existentiels : certains pensent que l’IA constitue une « menace majeure » ​​pour la vie humaine et que la gouvernance doit assurer des protections pour la sécurité nationale.

Il a soutenu le projet du Premier ministre visant à confier la responsabilité de l’IA aux régulateurs existants, mais a déclaré qu’une législation imposant une obligation aux régulateurs « doit être soumise au Parlement lors de sa prochaine session ».

Le rapport intérimaire de la commission arrive quelques mois seulement avant le sommet mondial sur l’IA de M. Sunak, qui se déroule à Bletchley Park, autrefois la demeure top-secrète des décrypteurs de la Seconde Guerre mondiale.

Les députés ont accueilli favorablement le sommet, mais le président Greg Clark a déclaré : « Si l’on veut que les ambitions du gouvernement se réalisent et que son approche soit d’aller au-delà des pourparlers, il faudra peut-être qu’il agisse avec plus d’urgence pour adopter les pouvoirs législatifs qui, selon lui, seront nécessaires. »

M. Clark a également déclaré aux journalistes qu’il était important que la Chine soit invitée au sommet de M. Sunak, ajoutant qu’il serait bénéfique « d’avoir autant de voix que possible ».

Mais il a déclaré qu’un groupe plus restreint de pays plus fiables devraient discuter des aspects plus sensibles de la politique en matière d’IA.

En mars, un livre blanc décrivant une « approche pro-innovation de la réglementation de l’IA » a été présenté au Parlement par Michelle Donelan, secrétaire d’État à la Science, à l’Innovation et à la Technologie.

Le document comprenait cinq principes sur l’IA : sûreté, sécurité et robustesse ; justice; transparence et explicabilité ; responsabilité et gouvernance; et la contestabilité et la réparation.

Cependant, M. Clark a déclaré que les choses ont évolué et que les défis soulignés par la SITC sont plus « concrets ».

« Les défis que nous avons présentés sont beaucoup plus concrets et le gouvernement doit les relever », a-t-il ajouté.

L’ancien ministre a déclaré que les applications « les plus intéressantes » de l’IA résident dans le domaine des soins de santé, mais a exhorté les décideurs politiques à « considérer les risques pour la sécurité ».

Dans le NHS, l’IA est actuellement utilisée pour lire les rayons X – comme les mammographies pour le dépistage du cancer du sein – aidant les médecins à accélérer la prise de décision et leur donnant plus de temps à consacrer aux patients, ainsi qu’à diagnostiquer plus rapidement les accidents vasculaires cérébraux.

Ailleurs, des chercheurs étudient comment l’IA peut être utilisée pour prédire les dommages à long terme que des maladies telles que le diabète peuvent causer sur le corps d’un patient.

La technologie peut également être utilisée dans la découverte de médicaments, donnant aux chercheurs accès à de grandes quantités de données pour accélérer le processus.

M. Clark a déclaré : « L’une des choses qui nous ont frappés est la façon dont la médecine devient de plus en plus personnalisée.

« De nombreux médicaments ont échoué aux essais cliniques à large spectre, mais vous pouvez désormais identifier plus précisément à qui ils conviennent le mieux. Ils peuvent ensuite être déployés immédiatement pour contribuer à sauver des vies.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « L’IA a un énorme potentiel pour changer tous les aspects de nos vies, et nous devons à nos enfants et à nos petits-enfants d’exploiter ce potentiel de manière sûre et responsable. »

Le porte-parole a souligné le sommet sur l’IA de novembre et le livre blanc du gouvernement sur la réglementation, ajoutant que la Grande-Bretagne a investi plus de fonds dans la sécurité de l’IA « que tout autre gouvernement au monde ».