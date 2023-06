Rishi Sunak a les poings levés – nous devons accepter la douleur de la hausse des taux d’intérêt maintenant ou l’agonie économique à l’avenir

« UTILISER son imagination pour prédire ce qui pourrait arriver dans la Russie de Poutine est une perte de temps », déclare un observateur de Moscou.

« Ce sera toujours pire. »

« Mad Vlad » Poutine, brutalement dénoncé par le psychopathe wagnérien Yevgeny Prigozhin comme un menteur belliqueux, a perdu toute crédibilité et autorité chez lui.

Il n’aura peut-être plus longtemps à vivre.

Comme l’a conclu l’auteur Peter Pomerantsev dans le titre de son livre sur la tromperie et la corruption russes : « Rien n’est vrai, et tout est possible ».

Ou dans une célèbre évaluation de la politique du Kremlin à travers les âges, il s’agit d’un système «d’absolutisme modéré par l’assassinat».

Dormez profondément, Vladimir Vladimirovitch.