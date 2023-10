Rishi Sunak a fait rapport à la police écossaise pour ses commentaires sur Nicola Sturgeon lors du discours de la conférence conservatrice

Le PREMIER ministre Rishi Sunak a été dénoncé à la police écossaise à la suite de commentaires faits à propos de l’ancien premier ministre Nicola Sturgeon dans son discours à la conférence conservatrice.

M. Sunak a cherché à se moquer de l’ancienne dirigeante du SNP après qu’elle ait été arrêtée et interrogée dans le cadre de l’enquête de la police écossaise sur les finances de son parti – baptisée Operation Branchform.

Le Premier ministre a été dénoncé à la police pour ses commentaires sur Nicola Sturgeon Crédit : Reuters

M. Sunak a cherché à se moquer de Nicola Sturgeon après son arrestation et sa libération dans le cadre de l’enquête policière sur les finances du SNP. Crédit : Getty

Le domicile de Mme Sturgeon a été perquisitionné en avril dans le cadre de l’enquête lorsque son mari Peter Murrell a été arrêté. Crédit : Alamy

Mme Sturgeon a été libérée sans inculpation après son arrestation en juin.

Chris McEleny, le secrétaire général du parti indépendantiste Alba, a dénoncé M. Sunak à la police pour outrage au tribunal, alors que les commentaires du Premier ministre interviennent dans le cadre d’une enquête policière en direct.

Le chef conservateur, qui s’adressait à la conférence de son parti à Manchester, a fait ces commentaires en affirmant que l’union entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni était « la plus forte qu’elle ait été depuis un quart de siècle », le Premier ministre ajoutant que « les forces séparatistes sont en retrait ».

Mais M. McEleny a déclaré que « l’Opération Branchform devrait être libre de poursuivre son enquête sans crainte, sans interférence de Rishi Sunak », ajoutant en conséquence qu’il « se plaignait formellement du délit d’outrage au tribunal », demandant à la police d’enquêter sur cette affaire.

Le secrétaire général d’Alba a déclaré : « Le Premier ministre commente et émet une hypothèse sur une enquête en direct de la police écossaise.

« En Écosse, l’outrage s’applique à l’arrestation et non à l’accusation. L’opération Branchform enquête sur des questions graves de la plus haute importance pour l’Écosse et la confiance dans la politique.

« C’est une question trop importante pour permettre l’ingérence du Premier ministre dans cet acte d’outrage alors que de nombreuses personnes attendent les faits de l’enquête de la police écossaise. »

La police écossaise et Downing Street ont été contactées pour commentaires.

