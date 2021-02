Le chancelier Rishi Sunak est averti de ne pas permettre une fin «en bord de falaise» du soutien aux coronavirus pour retirer le tapis des entreprises au moment où elles sortent des restrictions de verrouillage.

Avant le budget de la semaine prochaine dans lequel il devrait annoncer la prolongation tant attendue des mesures de soutien, a déclaré la chancelière fantôme du Labour, Anneliese Dodds. L’indépendant il était vital pour M. Sunak de reconnaître que de nombreuses entreprises auront besoin «de répit pour se remettre sur pied» même après la date prévue pour la levée de la plupart des restrictions en juin.

M. Sunak devrait utiliser sa déclaration du 3 mars pour étendre son soutien au programme de congé, à l’allégement des taux d’affaires, à la réduction temporaire de la TVA pour les activités d’accueil, aux moratoires sur l’expulsion des loyers et à l’augmentation de 20 £ par semaine pour le crédit universel conformément à la feuille de route. hors du verrouillage établi par Boris Johnson plus tôt cette semaine.

Mais il dira aux députés qu’il doit être honnête sur le fait que les dépenses en temps de guerre ne sont pas viables à long terme, ce qui fait craindre qu’il envisage une fin brusque pour aider à la disparition des restrictions.

Les entreprises et les syndicats ont averti que cela pourrait prendre des mois après le 21 juin – lorsque la feuille de route lèvera la plupart des restrictions – pour que les entreprises et les emplois soient de retour sur des bases solides, beaucoup étant confrontés au fardeau supplémentaire du remboursement des prêts et des paiements de loyer qui s’est accumulé l’année passée.

Ils demandent que le soutien soit prolongé jusqu’à la fin de l’exercice à venir en avril 2022 pour donner aux entreprises britanniques une chance de lutter contre la reprise économique post-Covid.

Pendant ce temps, le syndicat Unite a lancé un appel pour que le soulèvement UC soit rendu permanent, après qu’une enquête a montré que 78 pour cent de ses membres chômeurs et handicapés avaient du mal à payer leurs factures de nourriture et de services publics même avec le paiement supplémentaire.

Et Mme Dodds a déclaré: «La chancelière ne semble pas comprendre que la fin des restrictions ne signifiera pas la fin immédiate de la pire crise économique de toute grande économie.

«De nombreuses entreprises auront besoin de répit pour se remettre sur pied. C’est pourquoi le Parti travailliste a appelé à l’introduction d’une extension intelligente du programme de congé tant que des restrictions sont en place et que la demande est fortement impactée.

«Nous avons également demandé que le programme de congé inclue la formation et que l’utilisation abusive du programme soit abrogée. Au lieu de rester les bras croisés, le chancelier devrait clarifier leur avenir à ceux qui sont en congé. »

À l’heure actuelle, les régimes de relèvement et de soutien aux entreprises de l’UC doivent se terminer à la fin du mois de mars, tandis que des indemnités de congé pouvant atteindre 80 pour cent des salaires des travailleurs qui seraient autrement licenciés sont garanties jusqu’en avril.

Le Trésor a refusé de révéler les détails des plans de M. Sunak avant sa déclaration aux Communes, mais on pense que le chancelier n’ira pas au-delà du calendrier de la feuille de route de M. Johnson en étendant les mesures de soutien.

On s’attend à ce qu’il dise aux députés qu’il souhaite que le budget fournisse un soutien tout au long de la période de la feuille de route et de la reprise alimentée par les plans existants d’investissement dans la recherche, le développement et les infrastructures dans les mois et les années à venir. Et il soulignera qu’il veut être honnête avec les électeurs sur la nécessité de remettre les finances de la nation sur une voie durable.

Les détails sur la manière dont cela sera réalisé sont sommaires, sans confirmation des informations selon lesquelles il envisage une augmentation progressive de l’impôt sur les sociétés de 19 à 25 pour cent. Mais déjà, il est sous pression pour ne pas réduire trop tôt les packages de soutien aux coronavirus.

Hannah Essex, co-directrice exécutive des chambres de commerce britanniques, a déclaré L’indépendant: «Les entreprises de tout le pays ont été durement touchées par la pandémie au cours des 12 derniers mois. Les réserves de liquidités se sont épuisées tandis que leurs dettes se sont multipliées.

«La fin des restrictions ne signifiera pas un retour soudain au commerce pré-pandémique pour de nombreuses entreprises. Il faudra du temps pour que les entreprises se remettent sur pied et la dernière chose dont elles ont besoin est la suppression de tout soutien à la fin du mois de juin. »

Dans une lettre adressée à la chancelière, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des ateliers de l’Usdaw, Paddy Lillis, a appelé à la prolongation du programme de maintien de l’emploi et des congés jusqu’à la fin de 2021.

M. Lillis a déclaré que 689 500 membres du personnel des secteurs de la vente en gros et au détail étaient en congé à la fin du mois de décembre, et d’autres auraient été bientôt rejoints. Et l’expérience de l’été dernier suggère que toute date de fin du régime avant que la vie économique ne revienne à la normale provoquerait un cycle important de licenciements.

«Début juin, les entreprises britanniques ont supprimé plus de 12 000 emplois en seulement deux jours», a déclaré M. Lillis. «Une semaine plus tard, deux des plus grands détaillants de rue du Royaume-Uni – John Lewis et Boots – ont annoncé des suppressions d’emplois stupéfiantes entre eux.

«Les décisions à l’époque de prolonger le programme de maintien des emplois étaient les bienvenues, mais elles étaient souvent de dernière minute et arrivaient trop tard pour sauver de nombreux emplois des annonces de licenciement.

«Toute réduction ou suppression du soutien disponible dans le cadre du programme de maintien de l’emploi aura un impact dévastateur sur l’emploi. L’Usdaw appelle le gouvernement à prolonger le programme de maintien de l’emploi pour le reste de 2021. »

Kate Nicholls, qui dirige UK Hospitality – un organisme commercial représentant les pubs, les restaurants, les hôtels, les attractions touristiques et les discothèques à travers le pays – a déclaré que l’allégement du taux d’affaires et le taux temporaire de TVA de 5% devaient être prolongés jusqu’en avril 2022 pour le secteur, qui a été parmi les secteurs les plus durement touchés de l’économie.

Elle a dit L’indépendant: «Le niveau d’endettement que supporte l’hôtellerie après avoir été fermé pendant sept mois sans revenus et sans coûts croissants signifie que le soutien doit s’étendre jusqu’à la période de reprise pour aider les entreprises à se reconstruire.

«Sinon, la dette les fera basculer dès leur réouverture. La dette locative à elle seule est de 2 milliards de livres sterling.

«Si nous avons des taux commerciaux et un soutien de la TVA plus longtemps, nous nous rétablirons plus rapidement, et l’économie dans son ensemble se redressera plus rapidement.»

L’enquête d’Unite auprès de 579 membres de la communauté, y compris des chômeurs et des personnes handicapées, a révélé que 78% ont déclaré avoir du mal à payer leurs factures et à acheter de la nourriture avec le crédit universel, même avec l’augmentation de 20 £ par semaine qui devrait être retirée à la fin de Mars.

Quelque 52 pour cent ont dit que l’argent supplémentaire avait «beaucoup» aidé à joindre les deux bouts, un participant affirmant que cela «aidait à mettre de la nourriture sur la table» et un autre affirmant qu’il avait cessé de dépendre des banques alimentaires.

Le secrétaire général du syndicat, Len McCluskey, a déclaré que le supplément de 20 £ avait été «une bouée de sauvetage pour des millions».

«Les ravages économiques provoqués par la pandémie de Covid ne sont pas encore pleinement ressentis, le chômage devrait s’aggraver plus tard dans l’année», a déclaré M. McCluskey.