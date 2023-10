Rishi Sunak a été signalé à la police pour une blague sur Nicola Sturgeon

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a été dénoncé à la police écossaise pour des commentaires tenus à propos de l’ancien premier ministre Nicola Sturgeon lors de son discours à la conférence conservatrice.

M. Sunak a cherché à se moquer de l’ancienne dirigeante du SNP après qu’elle ait été arrêtée et interrogée dans le cadre de l’enquête de la police écossaise sur les finances de son parti – baptisée Operation Branchform.

Mme Sturgeon a été libérée sans inculpation après son arrestation en juin.

Chris McEleny, le secrétaire général du parti indépendantiste Alba, a dénoncé M. Sunak à la police pour outrage au tribunal, alors que les commentaires du Premier ministre interviennent dans le cadre d’une enquête policière en direct.





Le Premier ministre commente et émet une hypothèse sur une enquête en direct de la police écossaise. Chris McEleny, secrétaire général du Parti Alba

Le chef conservateur, qui s’adressait à la conférence de son parti à Manchester, a fait ces commentaires en affirmant que l’union entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni était « la plus forte qu’elle ait été depuis un quart de siècle », le Premier ministre ajoutant que « Les forces séparatistes sont en retrait ».

Mais M. McEleny a déclaré que « l’Opération Branchform devrait être libre de poursuivre son enquête sans crainte, sans interférence de Rishi Sunak », ajoutant en conséquence qu’il « se plaignait formellement du délit d’outrage au tribunal », demandant à la police d’enquêter sur cette affaire.

Le secrétaire général d’Alba a déclaré : « Le Premier ministre commente et émet une hypothèse sur une enquête en direct de la police écossaise.

« En Écosse, l’outrage s’applique dès l’arrestation et non lors de l’accusation. L’opération Branchform enquête sur des questions sérieuses de la plus haute importance concernant l’Écosse et la confiance dans la politique.

« C’est une question trop importante pour permettre l’ingérence du Premier ministre dans cet acte d’outrage alors que de nombreuses personnes attendent les faits de l’enquête de la police écossaise. »

La police écossaise et Downing Street ont été contactées pour commentaires.