Rishi Sunak a été qualifié de « Dr Death » par le propre conseiller scientifique du gouvernement dans les messages WhatsApp révélés dans le cadre de l’enquête Covid-19.

Dans une transcription datant de septembre 2020, Dame Angela McLean a également semblé qualifier Stephen Powis, le directeur médical national du NHS England, de « f***wit ».

Dame Angela, qui est conseillère scientifique en chef du gouvernement depuis avril 2023, était l’adjointe de Patrick Vallance pendant la pandémie 2020-21.

M. Sunak avait été critiqué pour avoir lancé le programme Eat Out to Help Out au cours de l’été 2020, qui encourageait les gens à retourner au restaurant avec des repas subventionnés.

À certains moments de la pandémie, le Trésor et M. Sunak ont ​​également été considérés comme opposés aux mesures de confinement en raison de leur impact perçu sur l’économie.

Les ministres et les scientifiques auraient également été divisés sur la question de savoir si des confinements dits « coupe-circuit » devraient être introduits fin 2020 pour endiguer le flux croissant de cas.

Le Premier ministre a depuis déclaré qu’il avait « eu tort de responsabiliser les scientifiques » pendant la pandémie de Covid-19 et a affirmé que les « compromis » économiques du confinement n’avaient jamais été correctement pris en compte.

Les messages affichés lors de l’audience d’enquête de jeudi font référence à une conversation entre Dame McClean et le scientifique John Edmunds.

Dans des messages du 20 septembre 2020, le conseiller scientifique fait référence au « Dr Death the Chancellor » et demande « Qui est ce connard ? (sic) Steve Powis ? Ce à quoi le professeur Edmunds répond « oui ».

Ironiquement, la transcription commence par l’avertissement standard de WhatsApp selon lequel « Les messages et les appels sont cryptés de bout en bout. Personne en dehors de ce chat, pas même WhatsApp, ne peut les lire ou les écouter. »

Les transcriptions ont été communiquées à l’enquête publique.

L’enquête Covid-19 a été créée par Boris Johnson en mai 2021 et devrait démarrer au printemps 2022. L’enquête vise à examiner la réponse du Royaume-Uni à la pandémie et à tirer des leçons pour l’avenir.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak acceptait cette qualification, un porte-parole du numéro 10 a répondu : « Nous ne fournissons pas de commentaires continus sur l’enquête en cours. Nous allons laisser cela suivre son cours.