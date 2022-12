Rishi Sunak a été invité à dire ce qu’il savait des allégations d’agression sexuelle et de viol des députés

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La pression monte sur Rishi Sunak pour qu’il révèle ce que lui et les hauts conservateurs savaient des allégations de viol et d’agression sexuelle portées contre l’un de ses députés d’arrière-ban.

Jess Phillips, du Labour, a appelé le Premier ministre à suspendre le député d’arrière-ban, qui a été renvoyé à la police par ses propres collègues, affirmant que M. Sunak ne devrait pas être un “spectateur”.

Le syndicat Prospect, qui représente le personnel parlementaire, a également exprimé des inquiétudes quant au fait que le politicien était toujours libre de visiter la Chambre des communes « et d’interagir avec le personnel malgré ces allégations très graves ».

L’homme politique a été signalé à la police métropolitaine fin octobre par un groupe de députés conservateurs agissant en tant que soi-disant “tiers”.

Mais les hauts conservateurs seraient au courant des revendications depuis deux ans.

Les allégations ont également été examinées par des avocats mandatés par le parti conservateur, selon Le soleilqui a cassé l’histoire avec les diffuseurs TalkTV.

Le député détient toujours le whip conservateur et n’a pas été suspendu par les chefs de parti.

M. Sunak a soutenu la décision extraordinaire des députés conservateurs de dénoncer l’un de leurs propres collègues à la police et son porte-parole a déclaré qu’il était “juste” que les allégations aient été signalées.

Mais Mme Phillips, la ministre fantôme de la violence domestique et de la protection, a déclaré L’indépendant que le Premier ministre “doit dire ce qu’il savait et quand et ce qu’il a fait à ce sujet”.

“Ne soyez pas un spectateur, Rishi Sunak, c’est ce que je dirais”, a-t-elle ajouté, faisant référence à une campagne très médiatisée du ministère de l’Intérieur pour lutter contre le harcèlement sexuel.

Elle a également déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que le député ne soit pas suspendu, rejetant les allégations qui les identifieraient comme un faux-fuyant.

“De toutes les victimes avec lesquelles j’ai travaillé dans tous les partis, tout le monde était d’accord avec l’identification du député”, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté: “Il est insondable pour moi que maintenant deux députés conservateurs fassent l’objet d’une enquête policière pour délits sexuels et conservent le whip”, faisant référence à un autre député qui a été banni du Parlement alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour viol et agression sexuelle.

Mike Clancy, le secrétaire général de Prospect, a déclaré: «Ce député reste libre de visiter la Chambre des communes et d’interagir avec le personnel malgré ces allégations très graves. Cela souligne une fois de plus qu’il n’existe pas de processus adapté pour traiter ce type de cas et faire du Parlement un lieu de travail sûr.

“La Commission des Communes envisage enfin d’exclure les députés du Parlement lorsqu’ils font l’objet d’une enquête pour ce genre de chose – cette enquête doit être accélérée.”

Il a ajouté: “Le rapport selon lequel un autre député a été accusé d’infractions sexuelles soulève des questions importantes quant à savoir qui savait quoi quand, et qu’ont-ils fait à ce sujet.”

Une source a déclaré qu’il appartenait au parti conservateur et à ses dirigeants actuels et anciens de répondre à ces questions.

Les allégations ont émergé un jour après Le soleil a rapporté qu’un ancien député conservateur avait été arrêté en juin 2021 pour des crimes sexuels historiques présumés.

Ce dossier a été transmis au Crown Prosecution Service, qui doit prendre une décision sur l’opportunité de porter des accusations.

Un troisième politicien conservateur est également en liberté sous caution pour des allégations distinctes de viol. Le Parti conservateur leur a dit de rester à l’écart du domaine parlementaire, mais ils n’ont pas fait suspendre le whip.

Le député conservateur Chris Pincher a également été suspendu par le parti pour des allégations de “tâtonnements ivres” plus tôt cette année.

Et l’élection partielle de Chester de jeudi a été déclenchée par la démission du député travailliste Christian Matheson, qui a démissionné après qu’une enquête sur les normes ait confirmé deux plaintes d’inconduite sexuelle. Les travaillistes ont conservé le siège avec une part accrue des voix.

Le n ° 10 et le bureau des whips ont refusé de commenter les dernières allégations.

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré : « Le 28 octobre, la police a reçu des allégations d’agressions sexuelles graves qui auraient eu lieu à des dates inconnues dans des lieux non divulgués.

« Les rapports ont été soumis via un tiers. Les agents enquêtent sur ces allégations.