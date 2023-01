Rishi Sunak “a été averti du risque de réputation des affaires fiscales de Nadhim Zahawi il y a des mois”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a reçu un avis informel en octobre selon lequel les affaires fiscales de Nadhim Zahawi pourraient constituer un risque pour la réputation du gouvernement, a-t-on rapporté.

Des responsables gouvernementaux auraient donné au nouveau Premier ministre des conseils informels lors de la constitution de son cabinet en octobre, concernant les risques liés à une enquête du HMRC réglée quelques mois plus tôt.

M. Sunak a subi des pressions sur sa décision de nommer M. Zahawi à la tête du parti conservateur, avec des questions également posées sur son jugement politique en le faisant. Il a insisté sur le fait qu'”aucun problème n’a été soulevé avec moi” lorsqu’il a nommé M. Zahawi à son poste actuel.

Downing Street a fermement démenti l’affirmation selon laquelle M. Sunak aurait été averti du risque. Un porte-parole du n ° 10 a déclaré: «Ces affirmations ne sont pas vraies. Le Premier ministre n’a pas été informé de ces détails, de manière informelle ou autre.

L’indépendant a révélé en juillet de l’année dernière que le HMRC enquêtait sur M. Zahawi et ses affaires fiscales après le lancement d’enquêtes par la National Crime Agency et le Serious Fraud Office. Le chancelier a nié cela et a menacé d’intenter une action en justice.

Selon L’observateurM. Sunak a été averti en octobre que la question fiscale impliquait une somme d’argent importante.

Cela survient après que le Premier ministre a ordonné une enquête sur M. Zahawi par Sir Laurie Magnus, son conseiller indépendant pour les intérêts des ministres, après que le président conservateur a payé une amende dans le cadre du différend.

M. Zahawi aurait autorisé le HMRC à discuter de son règlement – ​​estimé à 4,8 millions de livres sterling, pénalité comprise – avec l’enquête éthique.

M. Sunak a déclaré cette semaine aux radiodiffuseurs : « Je ne vais pas préjuger du résultat de l’enquête ; il est important que le conseiller indépendant puisse faire son travail.

“C’est ce qu’il fait actuellement, c’est ce que je lui ai demandé de faire, et j’attendrai les conclusions de cette enquête.”

Rishi Sunak a subi des pressions suite à sa nomination de Nadhim Zahawi (Reuters)

Le 18 janvier, M. Sunak a déclaré aux députés lors des questions au Premier ministre que M. Zahawi avait abordé le fiasco « dans son intégralité ». Mais il a ensuite lancé une enquête, admettant qu’il y avait “des questions auxquelles il fallait répondre”, après la révélation de la sanction.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a exhorté M. Sunak à « être clair ». Elle a déclaré: «La tentative pathétique du Premier ministre d’esquiver l’examen et de contourner la responsabilité de Nadhim Zahawi ne peut pas tenir. Il doit maintenant dire clairement ce qu’il savait et quand.

“Les cent premiers jours du mandat de Premier ministre de Rishi Sunak ont ​​révélé un Premier ministre trop faible pour diriger.”

Cela survient alors qu’un pair conservateur et ancien président du comité des normes et privilèges de la Chambre des communes a semblé suggérer que M. Zahawi devrait se retirer de son rôle au sein du Parti conservateur pendant que l’enquête sur ses affaires fiscales se poursuit.

Lord Young of Cookham, qui a servi dans diverses administrations conservatrices, de Margaret Thatcher à Theresa May, a suggéré que les ministres sous pression devraient se sentir capables de se retirer pendant toute la durée de toute enquête.

Cela ne fera qu’ajouter aux appels pour que le président conservateur se retire pendant qu’il fait l’objet d’une enquête pour avoir réglé un différend fiscal de plusieurs millions de livres alors qu’il était chancelier.

S’exprimant sur BBC Radio 4 La semaine à Westminster, Lord Young a déclaré: «L’année dernière, un ministre a été accusé d’une irrégularité. Il a démissionné et il a été innocenté.

Dans une référence apparente à l’ancien ministre Conor Burns, qui a fait rétablir le whip conservateur après avoir été innocenté de toute faute lors de la conférence du parti en octobre, il a déclaré: “Je pense que ce qu’un premier ministre devrait faire dans ce genre de circonstances, c’est ramener le ministre , et je pense que cela donnerait un signal que [it] n’est pas la fin de votre carrière si vous restez en retrait pendant l’enquête.

“Vous pouvez être réhabilité si, en effet, les allégations s’avèrent fausses”, a déclaré le pair, qui a présidé le comité des normes et privilèges pendant près d’une décennie.

Le haut responsable conservateur a déclaré qu’un Premier ministre devait être “juste” envers tout ministre confronté à des allégations préjudiciables. Mais il a ajouté qu’il espérait que l’enquête sur M. Zahawi ne “prendrait pas trop de temps”.

Il a également demandé que le rapport sur les affaires de M. Zahawi soit publié “dans son intégralité”, tout en ajoutant sa voix aux appels pour que le conseiller en éthique du gouvernement puisse lancer ses propres enquêtes.

Lord Young a déclaré: «Je pense qu’un signal serait que ce rapport soit publié dans son intégralité. On nous a promis un résumé : eh bien, j’aimerais bien voir tout le rapport.

Samedi, le HMRC a admis avoir commis des erreurs dans le traitement d’une demande d’accès à l’information (FOI) centrée sur les affaires fiscales des ministres. Le HMRC avait déclaré l’année dernière qu’aucun ministre ne faisait l’objet d’une enquête. Mais à l’époque, M. Zahawi faisait l’objet d’une enquête des agents du fisc.

Un porte-parole a déclaré que la réponse à une demande d’accès à l’information de l’avocat fiscaliste Dan Neidle, qui avait travaillé pour exposer les affaires fiscales de M. Zahawi, était considérée comme incorrecte, après que M. Neidle ait été informé qu’il s’agissait d’un député conservateur d’arrière-ban et non d’un ministre qui faisait l’objet d’une enquête.





Nous reconnaissons que le traitement de cette demande d’accès à l’information a fait l’objet d’une série d’erreurs administratives, que nous regrettons vivement Porte-parole du HMRC

“Nous reconnaissons que le traitement de cette demande d’accès à l’information a fait l’objet d’une série d’erreurs administratives, ce que nous regrettons vivement”, a déclaré le porte-parole. “Nous avons corrigé ces erreurs dès qu’elles ont été découvertes et nous sommes convaincus que notre réponse la plus récente à M. Neidle était à la fois exacte et conforme aux directives du Bureau du Commissaire à l’information.”

Une source libérale démocrate a déclaré que le parti prévoyait une “tragédie shakespearienne” au siège de M. Zahawi à Stratford-on-Avon, la circonscription étant ajoutée à la tournée du chef Sir Ed Davey en Angleterre avant les élections locales de mai.

Les libéraux démocrates et les travaillistes ont tous deux appelé M. Zahawi à se retirer, mais ces appels ont jusqu’à présent rencontré la résistance du Premier ministre et du président conservateur.

Au milieu de la fureur suscitée par ses arrangements fiscaux, M. Zahawi s’est rendu vendredi dans un salon de coiffure de sa circonscription, publiant des photos des fiançailles sur Twitter samedi matin.