Rishi Sunak « a dit à l’équipe de Murdoch de ne pas abandonner à cause de Partygate »

Rishi Sunak a été persuadé de ne pas démissionner de son poste de chancelier en raison de son amende Partygate pour avoir enfreint les lois sur le verrouillage par des dirigeants travaillant pour le magnat des médias Rupert Murdoch, a-t-on affirmé.

C’est le dernier rapport suggérant que M. Sunak était sur le point de démissionner après que lui et Boris Johnson aient été condamnés à une amende pour s’être rendus à la fête d’anniversaire du Premier ministre de l’époque à Downing Street en juin 2020.

L’affirmation concernant l’influence de l’équipe de Murdoch est détaillée dans un nouveau livre de Le télégrapherédacteur politique de et publié par le journal.

M. Sunak aurait partagé un projet de déclaration de démission avec ses alliés – y compris certains qui ont travaillé pour M. Murdoch, comme l’ancien chef conservateur et Fois chroniqueur Lord Hague.

Il a également rapporté que le départ potentiel de M. Sunak avait été discuté avec Mas Siddiqui, un vieil ami et directeur de News Corp de M. Murdoch.

Mais on ne sait pas si un message a été transmis directement à M. Sunak par M. Murdoch, dont les journaux incluent Les temps, Horaires du dimanche et Le soleil.

M. Johnson a depuis déclaré aux gens que M. Murdoch était intervenu pour persuader M. Sunak de ne pas démissionner, a-t-on également affirmé.

Une porte-parole de News UK a refusé de commenter, tandis qu’un porte-parole de M. Johnson a déclaré qu’il ne reconnaissait pas le compte.

Une source n°10 a déclaré que M. Sunak n’avait à aucun moment parlé à M. Murdoch de la possibilité de quitter son poste de chancelier.

Les dirigeants de Murdoch ont persuadé Rishi Sunak de rester, a-t-on affirmé (Fil PA)

M. Sunak a subi des pressions pour savoir s’il démissionnerait après l’émission d’un avis d’amende forfaitaire par la police métropolitaine en avril 2022.

Il aurait passé des heures à se demander s’il devait démissionner, mais a finalement décidé de rester à Downing Street avec M. Johnson.

M. Sunak quitterait son poste de chancelier quelques mois plus tard, sa démission contribuant à déclencher un débrayage ministériel massif qui a finalement contraint M. Johnson à quitter Downing Street.

Son départ spectaculaire en juillet a déclenché une série d’autres démissions au sein du gouvernement, conduisant au départ estival de M. Johnson du numéro 10.

Mais M. Sunak a insisté sur le fait que la rébellion conservatrice de l’année dernière n’était « pas de ma faute » et a affirmé qu’il avait quitté le parti en raison de « divergences fondamentales sur la politique économique » plutôt que par désir de remplacer M. Johnson.

Sa lettre de démission – qui est intervenue dans un contexte de profonde frustration face au Partygate – a déclaré que le public méritait des normes plus élevées et que le gouvernement soit dirigé « correctement, avec compétence et sérieux ».

M. Johnson s’en est pris à M. Sunak plus tôt cette semaine – accusant le Premier ministre et d’autres de « traîner les pieds » sur la fourniture d’armes à l’Ukraine. « Pourquoi sommes-nous toujours si lents ? » Il a demandé.

M. Johnson et ses alliés sont en désaccord avec le gouvernement de M. Sunak depuis qu’il a été expulsé du numéro 10 par son propre parti l’été dernier.

L’ancien Premier ministre s’est heurté aux ministres au sujet de la publication de ses messages WhatsApp dans le cadre de l’enquête Covid, et il aurait été furieux du refus d’une pairie pour Nadine Dorries dans sa liste d’honneurs de démission.