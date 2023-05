Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

On a demandé à Rishi Sunak comment il pouvait «regarder sa fille dans les yeux» s’il permettait le développement d’un important champ pétrolifère en mer du Nord.

Le Premier ministre, qui a précédemment déclaré que sa fille était la «championne du changement climatique» dans sa maison, a été interpellé par la députée du Parti vert Caroline Lucas lors des questions du Premier ministre mercredi.

Elle a dit: « Je me demande s’il lui a demandé ce qu’elle pense de Rosebank », a-t-elle demandé, faisant référence au site au large des îles Shetland qui devrait produire 300 millions de barils de pétrole.

Mme Lucas a déclaré que le projet serait « faire exploser les objectifs climatiques et créer plus d’émissions que 28 des pays les plus pauvres du monde réunis ». Elle a ajouté qu’elle verrait 4 milliards de livres sterling d’argent des contribuables remis au géant pétrolier norvégien Equinor, tout en échouant à renforcer la sécurité énergétique du Royaume-Uni car la « grande majorité » du pétrole de Rosebank sera exportée.

« S’il donne le feu vert, pourra-t-il regarder sa fille dans les yeux et dire honnêtement qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour lui donner, ainsi qu’à tous les autres jeunes, un avenir vivable? » a demandé Mme Lucas.

L’Agence internationale de l’énergie a précédemment déclaré qu’il devait y avoir pas de nouvel investissement dans le pétrole et le gaz si le monde doit devenir net zéro d’ici 2050, tandis que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a déclaré que les émissions des infrastructures existantes de combustibles fossiles sont déjà prêtes à pousser les températures mondiales au-delà des limites de sécurité.

Cela vient comme les manifestants pour le climat se sont rassemblés mercredi à l’extérieur des bureaux londoniens d’Equinor pour s’opposer aux plans de l’entreprise visant à développer Rosebank.

Mais M. Sunak a défendu le développement de Rosebank, affirmant que nous aurons besoin de combustibles fossiles « pour les prochaines décennies » et que cela n’a « aucun sens » de ne pas investir dans la production nationale. Le Premier ministre a également accusé le Parti vert d’« analphabétisme économique ».

Ce n’est pas la première fois que les références écologiques de M. Sunak sont remises en question après avoir utilisé un hélicoptère financé par les contribuables à 1 000 £ de l’heure pour se rendre à une séance photo à laquelle il aurait pu se rendre en 75 minutes en train.

M. Sunak a déjà été critiqué pour son utilisation exclusive de vols court-courriers, notamment après avoir pris un jet privé en Écosse pour lancer des allégements fiscaux environnementaux.

Le gouvernement a rejeté les appels à bloquer le développement de Rosebank, arguant qu’il est « mieux produire du gaz sur le plateau continental britannique que de l’importer d’autres pays ».

Les scientifiques ont averti que l’approbation de Rosebank rendrait beaucoup plus difficile la limitation de la température moyenne mondiale à 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels. Comédien Frankie Boyle a également demandé à M. Sunak d’empêcher le développement de Rosebank.

Et en raison des abattements de la taxe gouvernementale sur les bénéfices exceptionnels, qui signifient que les entreprises de combustibles fossiles peuvent compenser leurs contributions fiscales si elles investissent dans de nouveaux projets pétroliers et gaziers, Equinor ne paierait que 10 % des coûts de développement.

Le soutien du gouvernement s’élèverait à 3,75 milliards de livres sterling si Rosebank était approuvé, tandis qu’Equinor ne paierait que 350 millions de livres sterling.