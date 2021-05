On a dit à Rishi Sunak qu’il n’est «pas crédible» de nier que David Cameron a reçu des faveurs spéciales lorsqu’il a fait pression sur le Trésor pour aider la firme de financement condamnée Greensill.

Lors d’une séance de preuves orageuse, les députés se sont moqués de l’affirmation du chancelier selon laquelle on ne prêtait pas plus d’attention à l’ancien Premier ministre qu’à une approche de toute autre personne ou organisation.

M. Sunak a insisté sur le fait que lui et le Trésor n’ont passé que «très peu de temps» à l’appel à l’aide, disant à l’enquête: «Je ne connais pas très bien David Cameron.»

Mais Mel Stride, le président conservateur du Comité du Trésor, a déclaré: «Cela ne semble tout simplement pas crédible si c’était un ancien Premier ministre poussant quelque chose aussi vigoureusement que lui, au plus haut niveau.

Et le député travailliste Siobhain McDonagh a souligné que le lobbying furieux se résumait à «25 textes, 8 courriels, 11 appels et 9 réunions avec des ministres et des fonctionnaires supérieurs».

«Pouvez-vous me nommer une autre entreprise qui a obtenu autant d’accès au plus fort de la crise?» elle a exigé de savoir.

Des messages texte publiés en avril ont révélé que M. Sunak avait «poussé» les responsables à envisager d’aider Greensill à se joindre à un programme de soutien de plusieurs millions de livres Covid-19.

Et, lorsque la décision a finalement été prise de ne pas poursuivre, il a personnellement téléphoné à M. Cameron pour lui annoncer la nouvelle.

L’ancien Premier ministre a fait du lobbying auprès des ministres et des responsables 56 fois en quatre mois alors qu’il tentait de persuader le gouvernement de donner à Greensill l’accès au mécanisme de financement des entreprises de Covid (CCCF).

L’entreprise souhaitait qu’elle inclue le financement de la chaîne d’approvisionnement – pour permettre aux entreprises d’être payées rapidement pendant la récession – mais la Banque d’Angleterre aurait été touchée si ses clients étaient à court d’argent.

Dans un texte adressé à M. Sunak, M. Cameron a déclaré: «Rishi, David Cameron ici. Puis-je avoir un mot très bref à un moment donné.

«HMT refuse d’étendre le CCFF pour inclure le financement de la chaîne d’approvisionnement … Il y a un simple malentendu que je peux expliquer. Merci DC. »

