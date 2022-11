Rishi Sunak a déclaré que les services publics avaient besoin de 43 milliards de livres sterling par an pour “rester immobiles”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a été averti que les services publics avaient besoin de 43 milliards de livres sterling supplémentaires par an simplement pour “se tenir debout”, alors que son gouvernement se prépare à faire des coupes sombres dans le but d’équilibrer les comptes.

Le Congrès des syndicats (TUC) a déclaré que le Premier ministre devait « protéger » les services de première ligne et les salaires des travailleurs contre l’impact de l’inflation et le désastreux mini-budget de Liz Truss.

Les recherches du TUC et de la New Economics Foundation montrent que 43 milliards de livres sterling supplémentaires par an seront nécessaires d’ici 2024-25, de sorte que les dépenses pour les services publics restent au niveau indiqué dans l’examen des dépenses de l’année dernière.

La secrétaire générale du syndicat, Frances O’Grady, a déclaré que les services publics restaient “à court de personnel et débordés” – avertissant que le “double coup dur” de la flambée de l’inflation et du mini-budget catastrophique les avait “poussés au bord du gouffre”.

Elle a ajouté: «Nous avons tous entendu des histoires de personnes attendant trop longtemps pour les ambulances – et assis sur des listes d’attente pour des opérations pendant des mois. Nous pouvons tous voir que trop d’écoles s’effondrent – et les conseils locaux ont du mal à gérer les services de base.

Le NHS et les services sociaux sont confrontés au plus grand déficit de financement, selon le rapport – le service de santé devant faire face à un écart de 15,7 milliards de livres sterling par an d’ici 2024-25.

Les opérations et les nominations du NHS devraient être annulées après un vote historique des infirmières pour faire la grève des salaires. Le Royal College of Nursing (RCN) a exhorté les ministres à «faire le tour de la table» et à commencer à résoudre leurs problèmes de rémunération pour éviter les perturbations.

L’éducation, quant à elle, fait face à un manque à gagner de 7,1 milliards de livres sterling par an par rapport à l’examen des dépenses de l’année dernière, tandis que la justice est confrontée à un trou noir annuel de 900 millions de livres sterling.

Le TUC a appelé M. Sunak et son chancelier à “protéger pleinement” les services publics et leur personnel contre l’inflation lors de la déclaration d’automne de la semaine prochaine – arguant que cela contribuerait à accélérer la reprise économique.

Mme O’Grady a ajouté: «En tant que chancelier, le nouveau Premier ministre doit tenir sa promesse de financer des« services publics de classe mondiale ». Notre NHS, nos écoles et nos services publics ne doivent pas être des dommages collatéraux pour les conservateurs qui écrasent l’économie en 2022. »

M. Sunak et son chancelier Jeremy Hunt envisageraient une répartition 50-50 des réductions de dépenses et des hausses d’impôts pour combler un trou noir dans les finances publiques pouvant atteindre 60 milliards de livres sterling.

Le Premier ministre exhortera Nicola Sturgeon et d’autres dirigeants décentralisés à être “pragmatiques” quant aux réductions de dépenses lors de pourparlers en face à face jeudi.

Le premier ministre écossais et chef du SNP devrait souligner l’importance d’éviter les mesures « d’austérité dommageables ».

On pense que M. Sunak et M. Hunt souhaitent augmenter à la fois les prestations et les pensions de l’État en fonction de l’inflation, une décision qui entraînerait probablement des réductions plus importantes des dépenses publiques ailleurs ainsi que des hausses d’impôts plus élevées.

Le Premier ministre serait prêt à retarder le plafonnement des dépenses sociales. Il ne sera pas introduit avant 2025, selon Les temps – économiser 1 milliard de livres sterling la première année et passer à 3 milliards de livres sterling par an s’il était mis au rebut.