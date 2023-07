Rishi Sunak a critiqué le «style de vie en hélicoptère» alors qu’il prétend être «du côté» des conducteurs

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a été critiqué pour avoir vécu un « style de vie d’hélicoptère » alors qu’il prétendait être « du côté » des automobilistes.

Le Premier ministre a été critiqué pour avoir effectué un voyage en hélicoptère de 200 milles pour assister à un événement de campagne à Wrexham, dans le nord du Pays de Galles, malgré le fait que le trajet en train n’aurait pris que 10 minutes de plus.

Cela est venu alors que M. Sunak affirmait qu’il était « du côté » des conducteurs au milieu des inquiétudes croissantes concernant le coût des politiques visant à limiter l’utilisation des voitures.

Le Premier ministre a été critiqué à plusieurs reprises pour avoir utilisé un hélicoptère pour se rendre à des événements de campagne et à des visites officielles.

En mai, il a été qualifié de « déconnecté » pour avoir payé plus de 10 000 £ pour un vol en hélicoptère privé vers un dîner conservateur au Pays de Galles.

Et les attaques contre M. Sunak se sont intensifiées après avoir volé vendredi sur un Bell 429 GlobalRanger de luxe pour visiter le détaillant en ligne Net World Sports. Le voyage de Londres à Chester aurait émis plus d’une tonne de CO2 dans l’atmosphère durant le mois le plus chaud jamais enregistré.

La procureure générale de l’ombre, Emily Thornberry, a condamné le « style de vie en hélicoptère » de M. Sunak, ajoutant : « Sur une question après l’autre, il est découvert ».

Et une source travailliste a déclaré Le miroir du dimanche: « C’est ironique que le premier ministre insiste sur cette forme de voyage alors que les hypothèques montent en flèche grâce aux choix faits par les conservateurs.

« Les travailleurs sont durement touchés par son échec chaque jour, mais Rishi Sunak continue d’avoir la tête dans les nuages. »

Cela est venu alors que M. Sunak a utilisé une interview pour dire aux conducteurs qu’il était « de leur côté », ordonnant un examen des programmes anti-voiture qui ont été critiqués pour avoir exercé une pression sur les automobilistes au milieu de la crise du coût de la vie.

Le Premier ministre a déclaré que la grande majorité des gens « dépendent de leur voiture » et que les politiques « anti-automobilistes » ne tiennent pas compte de la façon dont « les familles vivent leur vie ».

Il a dit Le télégraphe: « La grande majorité des habitants du pays utilisent leur voiture pour se déplacer et dépendent de leur voiture. Quand j’ai la chance de rentrer chez moi dans le North Yorkshire, c’est plus représentatif de la vie de la majeure partie du pays, où les voitures sont importantes.

« Je veux juste m’assurer que les gens savent que je suis à leurs côtés pour les aider à utiliser leur voiture pour faire tout ce qui compte pour eux. »

Il a partagé une photo de lui dans la Rover P6 de 1973 de Margaret Thatcher et a affirmé que l’importance des voitures est quelque chose que « les travaillistes ne semblent tout simplement pas comprendre ».

Mais Mme Thornberry a déclaré que M. Sunak n’était que « du côté des automobilistes à 3 000 pieds au-dessus ».

« Si le Premier ministre pense que la seule façon de voyager en Grande-Bretagne est en hélicoptère, qu’il le dise, mais arrêtez de nous prendre pour des imbéciles en essayant constamment de le cacher », a-t-elle déclaré.

Le député travailliste Darren Jones l’a qualifié de « Chopper Rishi », l’accusant de faire des déclarations « du ciel au-dessus de nous tous ».

Le Premier ministre a ordonné un examen du déploiement des zones à faible trafic au milieu de la réaction des conservateurs face au programme que certains ont qualifié d ‘«attaque contre les automobilistes».

Il a demandé au ministère des Transports de revoir les politiques des quartiers à faible trafic (LTN).

La présentation aux automobilistes et aux propriétaires de voitures intervient après la courte victoire des conservateurs aux élections partielles d’Uxbridge et de Ruislip au début du mois, qui a vu le candidat conservateur exploiter les préoccupations locales concernant l’expansion de la zone à très faibles émissions de Londres (Ulez).

Ce succès a vu certains députés conservateurs à droite du parti exhorter M. Sunak à repenser le net zéro, dans l’espoir d’attaquer les ambitions vertes du Labour.

La propagation des LTN ces derniers mois est apparue comme une préoccupation chez certains à la droite du Parti conservateur.

Mais M. Sunak a rejeté les appels pour modifier la date limite de l’interdiction de 2030 des ventes de voitures neuves à essence et diesel.

Il a déclaré: «L’objectif de 2030 est notre politique depuis longtemps et continue de l’être. Nous n’envisageons pas de retard à cette date.