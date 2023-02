Rishi Sunak a connu des 100 premiers jours torrides en tant que leader britannique. Mais les conservateurs ne sont peut-être pas condamnés

Londres

CNN

—



Plus tôt cette semaine, Rishi Sunak a célébré ses 100 premiers jours en tant que Premier ministre du Royaume-Uni.

Dans un certain sens, le fait que Sunak ait pu atteindre ce jalon était une raison suffisante pour célébrer. Lorsqu’il a succédé à son prédécesseur Liz Truss l’automne dernier, elle n’avait réussi que 49 jours, faisant d’elle la première ministre la plus courte de l’histoire britannique.

Au cours de sa brève et chaotique période à Downing Street, Truss a réussi à faire baisser les cotes d’écoute du parti conservateur du gouvernement encore plus bas que son prédécesseur, Boris Johnson, un homme dont on se souviendra toujours comme le premier Premier ministre à avoir enfreint la loi pendant son mandat.

Ainsi, le fait que Sunak, qui n’est pas universellement populaire parmi les membres du parti conservateur ou les parlementaires, ait survécu 100 jours est une réussite en soi.

Mais cela ne signifie certainement pas que ses 100 premiers jours ont été un succès. Depuis que Sunak a élu domicile à Downing Street, le Royaume-Uni a connu certaines des pires grèves du secteur public de l’histoire moderne. Cette semaine seulement, un demi-million de travailleurs se sont mis en grève à travers le pays, fermant des écoles, annulant des conférences universitaires et immobilisant la majeure partie du réseau ferroviaire dans ce que les syndicats disent être la plus grande journée de débrayage depuis plus d’une décennie.

Pendant ce temps, le service national de santé bien-aimé du pays est sur le point de s’effondrer, des millions de personnes souffrent d’une crise du coût de la vie, et le Fonds monétaire international affirme que le Royaume-Uni est la seule économie du G7 qui devrait se contracter en 2023.

Ensuite, il y a les scandales.

Sunak a été contraint de limoger le président de son parti politique, le ministre Nadhim Zahawi, le week-end dernier pour une “infraction grave” au code ministériel, après des jours de critiques sur ses arrangements fiscaux personnels.

Le Premier ministre avait chargé son conseiller en éthique d’enquêter sur Zahawi à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait payé une amende dans le cadre d’un règlement de 4,8 millions de livres sterling (5,96 millions de dollars) avec les autorités fiscales. Il a été allégué que Zahawi n’a pas déclaré le différend avec les autorités fiscales.

On s’attend également à ce que le Premier ministre soit contraint de limoger son adjoint Dominic Raab, qui fait l’objet d’une enquête à la suite de multiples allégations selon lesquelles il aurait intimidé des fonctionnaires pendant plusieurs années.

Raab nie tout acte répréhensible et dit qu’il s’est toujours comporté de manière professionnelle.

D’autres membres du cercle restreint de Sunak font également l’objet d’un examen minutieux, soulevant des questions sur le jugement du Premier ministre, en particulier à ceux qu’il juge loyaux.

Les cotes d’écoute de son Parti conservateur au pouvoir, bien que légèrement meilleures que lorsqu’il a pris ses fonctions, sont toujours inférieures de 20 points à celles du Parti travailliste de l’opposition officielle. Ses notes d’approbation personnelles laissent également beaucoup à désirer.

Il serait raisonnable de supposer que compte tenu de ces sondages et du fait que les conservateurs sont au pouvoir depuis 2010, la prochaine élection prévue en 2024 devrait être une chaussure pour le Parti travailliste. Le travail principal de Sunak devrait être de minimiser la défaite anticipée et de donner à son parti la meilleure base possible pour se remettre.

Mais malgré tout ce qui va mal pour les conservateurs sur le papier, il y a des raisons de se réjouir – et même de croire qu’ils pourraient encore gagner les prochaines élections générales. Les commentateurs évoquent 1992, lorsque John Major a remporté une élection surprise pour les conservateurs que beaucoup pensaient être dans le sac du parti travailliste dirigé par Neil Kinnock – un souvenir qui hante toujours le parti de centre-gauche.

Le système électoral du Royaume-Uni pourrait encore favoriser les conservateurs dans la mesure où le parti travailliste se voit refuser une majorité – ou pire, se termine avec moins de sièges au parlement que les conservateurs.

Le système électoral – connu sous le nom de scrutin majoritaire à un tour – signifie que le parti qui remporte le plus de voix dans chacun des 650 sièges parlementaires remporte le siège, quel que soit le pourcentage du vote populaire. Le parti avec le plus de sièges forme classiquement un gouvernement. S’ils disposent d’une majorité absolue au parlement, cela facilite grandement l’adoption de lois.

En effet, cela signifie que tous les votes ne sont pas égaux. Un siège avec 50 000 électeurs pourrait renvoyer un député conservateur avec une faible majorité, tandis qu’un siège de 90 000 électeurs pourrait renvoyer un député travailliste avec une majorité massive. Les deux sièges ne comptent que pour un au parlement. Cela signifie que les sondages nationaux peuvent être trompeurs.

Pour compliquer encore les choses, une révision des frontières est actuellement en cours, redessinant la carte du Royaume-Uni et modifiant la composition d’un certain nombre de sièges – souvent à l’avantage des conservateurs.

“Le problème auquel le parti travailliste est actuellement confronté est qu’un trop grand nombre de ses électeurs sont concentrés dans de grandes zones métropolitaines”, déclare Rob Ford, professeur de politique à l’Université de Manchester.

“Lors des élections de 2019, qui ont vu les travaillistes perdre beaucoup de sièges, ils avaient en fait une part de voix plus élevée qu’en 2010 et 2015, même s’ils ont remporté plus de sièges lors de ces deux élections”, ajoute Ford.

Les travaillistes ont également historiquement compté sur la victoire des sièges en Écosse, un bastion qui a été détruit en 2014 avec le premier vote écossais sur l’indépendance. Le Parti national écossais indépendantiste a perdu le référendum, mais a obtenu 45% des voix. Ce vote pour l’indépendance s’est consolidé autour du SNP lors des élections générales de l’année suivante, tandis que le vote unioniste était divisé et que le SNP a anéanti presque tous les sièges écossais du Labour.

Quelques mois plus tard, les députés conservateurs admettaient ouvertement qu’ils croyaient que les prochaines élections étaient une cause perdue et que beaucoup perdraient leur siège. Certains appelaient des journalistes et des penseurs pour demander des conseils de carrière. Lors de la conférence annuelle du Parti conservateur en octobre, CNN s’est entretenu avec un ministre en exercice qui a fondu en larmes en discutant des perspectives du parti.

En revanche, une semaine plus tôt, lors de la conférence annuelle du Parti travailliste, l’ambiance était indéniablement celle d’un gouvernement en attente.

Les choses ont beaucoup changé depuis et les candidats travaillistes n’hésitent plus à dire qu’il y a du travail à faire.

“Entre ce moment du cycle électoral et le jour du scrutin, il y a généralement un retour vers le gouvernement, en particulier lorsque ce gouvernement est conservateur”, déclare Chris Curtis, sondeur chez Opinium Research et candidat travailliste aux prochaines élections.

“L’élan est important en politique et je crains de perdre le vent de nos voiles parce que les attentes ont été trop élevées pour les élections locales de cette année. Nous devons continuer à travailler et ne pas être complaisants », ajoute-t-il.

Parler de l’élan et de ce que ressentent les politiciens individuels est souvent qualifié de « parler de bulle ». Cependant, cette bulle compte. Si les habitants de Westminster se sentent plus confiants quant à leurs perspectives électorales, cela contribue à solidifier l’unité et la discipline du parti.

Rien de tout cela ne veut dire que Sunak ne fait pas face à une lutte difficile. Ford note que «la politique est volatile en ce moment» et que le Parti conservateur s’est habitué à «paniquer et à appuyer sur le bouton d’éjection» des dirigeants.

Et tandis que certains se rassurent sur le fait que les conservateurs ont déjà remporté des élections, on s’attendait généralement à ce qu’ils perdent – ​​en 1992 et 2015 – Sunak est moins populaire que les dirigeants conservateurs au pouvoir dans ces deux cas.

Alors que le Premier ministre réfléchit à ses 100 premiers jours au pouvoir, il pourrait être rassuré par le fait qu’on lui a confié le volant d’une voiture qui avait une brique sur le gaz alors qu’elle déviait d’une falaise.

Cette voiture n’est peut-être pas encore remise sur les rails, mais le fait qu’il ne s’agisse pas encore d’une épave enflammée suffit à de nombreux membres de son groupe.