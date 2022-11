Rishi Sunak a averti qu’il avait «six mois» pour maîtriser la croissance des rébellions

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a été averti qu’il n’avait que six mois pour maîtriser le gouvernement et transformer la fortune du parti conservateur, alors qu’une série de rébellions majeures de députés conservateurs prenait de l’ampleur.

L’ancien président du parti, Sir Jake Berry, a ajouté son nom dimanche à la liste des personnalités conservatrices essayant de forcer le Premier ministre à abandonner son interdiction de facto de nouveaux parcs éoliens terrestres.

Le secrétaire de Levelling-Up, Michael Gove, voudrait également la fin du moratoire sur l’éolien terrestre, après que Boris Johnson, Liz Truss et le président de la Cop26, Alok Sharma, aient soutenu un amendement rebelle.

Sir Jake a déclaré que l’opposition signalée par M. Gove à l’interdiction au sein du cabinet “constitue un réel danger” pour le gouvernement – ​​suggérant qu’il s’agit d’une “première fissure dans le mur” pour le gouvernement de M. Sunak.

Suggérant que la discipline commençait à “s’effondrer”, a-t-il déclaré à la BBC Dimanche avec Laura Kuenssberg: “J’étais dans le gouvernement de Liz Truss, et vous saviez que c’était fini quand nous avons perdu la responsabilité collective du cabinet.”

M. Berry a également déclaré que M. Sunak disposait d’une “fenêtre étroite” de six mois jusqu’aux élections locales de mai pour persuader les électeurs qu’il pouvait “saisir” les grands problèmes et prouver sa compétence.

“Il ne reste que 18 mois, en réalité, avant les prochaines élections générales”, a-t-il ajouté. « Au cours des 12 derniers mois, personne n’écoute vraiment parce que tout tourne autour de la campagne électorale. Nous avons donc environ six mois pour bien faire les choses.

Mme Truss et M. Johnson font partie des dizaines de députés conservateurs qui soutiendraient un amendement pro-éolien terrestre au projet de loi de nivellement de M. Gove par l’ancien ministre du nivellement Simon Clarke.

M. Gove, qui a exprimé son désir de voir de nouveaux développements éoliens terrestres plus tôt cette année, a déclaré à ses alliés qu’il soutenait et mettait fin à l’interdiction de facto, selon le Télégraphe du dimanche. Les députés conservateurs Elliot Colburn, Robert Courts et Kevin Foster devraient ajouter leurs signatures à l’amendement.

Une source rebelle a déclaré que 30 conservateurs soutenaient maintenant la candidature – venant très près d’éroder la majorité de travail de M. Sunak de 69 voix si d’autres partis d’opposition se joignaient aux travaillistes pour soutenir l’amendement.

M. Sunak est également confronté à un défi majeur sur les objectifs de construction de logements. Le Premier ministre a été contraint de voter sur la législation qui fixerait un objectif de 300 000 foyers par an lorsque plus de 50 députés conservateurs ont signé un amendement rebelle.

La dispute s’est intensifiée dimanche lorsque les hauts conservateurs ont insisté sur le fait que les objectifs de construction étaient vitaux et devaient être conservés dans la législation. Les ex-ministres Sajid Javid et Brandon Lewis ont fait valoir que les conservateurs pourraient perdre les prochaines élections s’ils ne parvenaient pas à aider davantage de jeunes sur l’échelle du logement.

M. Javid a déclaré qu’il y avait un risque de créer “une génération qui tourne le dos aux politiciens qui les ont laissés tomber”, plaidant dans un article pour le L’heure du dimanche que l’accession à la propriété devrait rester « profondément au cœur de la philosophie conservatrice ».

Dans une autre rébellion de brassage, plusieurs conservateurs ont dénoncé le plan “insensé” du Premier ministre pour une répression des étudiants étrangers dans une tentative franche de réduire les chiffres de l’immigration.

Le n ° 10 a confirmé cette semaine que le Premier ministre envisageait d’empêcher les étudiants internationaux d’amener des personnes à charge et de restreindre les admissions dans les meilleures universités.

Le député Chris Skidmore, son homologue conservateur Jo Johnson et l’ancien ministre de l’Éducation David Willetts ont déclaré que cela nuirait à la réputation et à la croissance économique du Royaume-Uni.

“Il est difficile d’imaginer une politique plus susceptible de nuire aux ambitions du Royaume-Uni de devenir une superpuissance scientifique et de progresser dans tout le pays qu’une répression aveugle contre les étudiants internationaux”, a déclaré M. Johnson, le frère de l’ancien Premier ministre. L’observateur.

M. Sunak assiste également à un “exode massif” de députés conservateurs après que des députés relativement jeunes, censés avoir de brillantes carrières, ont annoncé leurs plans de sortie.

Le tsar net zéro du gouvernement, Chris Skidmore, est devenu le neuvième à déclarer qu’il ne participera pas aux prochaines élections après la mise à niveau de la ministre Dehenna Davison.

Mais le ministre du cabinet Mark Harper a insisté sur le fait que l’exode n’était “rien d’extraordinaire”, insistant sur le fait qu’il était normal qu’une vague d’annonces soit faite depuis que les conservateurs ont eu jusqu’au 5 décembre pour décider s’ils se tiendront.