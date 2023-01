Rishi Sunak a averti que l’engagement sur la liste d’attente échouerait sans augmentation de salaire du NHS alors qu’il appelle à une action «radicale»

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a appelé à une action “audacieuse et radicale” pour résoudre la crise du NHS alors que le chef du syndicat infirmier britannique a averti qu’il ne pouvait pas respecter son engagement sur la liste d’attente sans aborder les salaires.

Le Premier ministre a déclaré samedi aux responsables de la santé et des services sociaux lors d’un sommet d’urgence à Downing Street que c’était une “responsabilité collective” de libérer des lits d’hôpitaux et de réduire les temps d’attente des ambulances.

Mais Mme Cullen a déclaré que sa promesse échouerait à moins qu’il n’accorde à ses membres une augmentation de salaire.

Elle a averti M. Sunak que le public soutiendrait les infirmières au gouvernement si certaines étaient licenciées dans le cadre d’une nouvelle répression anti-grève et a affirmé que le prochain débrayage des infirmières serait la plus grande grève du genre au monde.

Dans une interview avec L’indépendantMme Cullen a également mis au défi le Premier ministre et secrétaire à la Santé «déconnecté» Steve Barclay de travailler un quart de 14 heures dans un service d’urgence en crise.

Elle a déclaré que M. Sunak pourrait mettre fin aux grèves cette semaine s’il acceptait son offre de se rencontrer au milieu du salaire, après avoir déclaré qu’elle était disposée à discuter d’une augmentation de 10% au lieu des 19% initialement demandés.

Lors du sommet critique pour résoudre le chaos qui engloutit les hôpitaux anglais, M. Sunak a averti les responsables de la santé que “l’état d’esprit habituel ne résoudra pas les défis auxquels nous sommes confrontés”. Le médecin-chef de l’Angleterre, Sir Chris Whitty, et la directrice générale du NHS England, Amanda Pritchard, faisaient partie des personnes convoquées pour la rare réunion du week-end.

Le Premier ministre est censé étudier des idées telles que l’utilisation de la technologie pour aider les gens à rester hors de l’hôpital et l’augmentation du nombre de «services virtuels». Il a également souligné qu’un petit nombre de fiducies du NHS étaient responsables d’une grande partie des problèmes graves, notamment les longues attentes en ambulance et les temps d’attente pour les soins contre le cancer.

Downing Street a déclaré qu’il publierait des plans de relance pour améliorer les temps d’attente des ambulances et des A&E “dans les semaines à venir”.

Alors que M. Sunak se bat pour maîtriser la crise actuelle, Mme Cullen l’a exhorté à comprendre l’ampleur de la prochaine grève des infirmières.

Une grève de 48 heures en Angleterre à partir du 18 janvier impliquera plus d’hôpitaux que des grèves similaires le mois dernier.

Elle a déclaré: «Nous avons voté pour environ 320 000 membres du personnel infirmier et je crois savoir que cela a été le plus grand scrutin de personnel infirmier au monde et qu’il s’agit de la plus grande grève infirmière au monde. Nous avons également augmenté le nombre d’organisations [such as NHS Trusts]. Ils sont désormais 70 concernés. La première fois, c’était 46 ans.

Elle a également révélé qu’elle avait reçu des messages de soutien de hauts responsables politiques dans plusieurs pays européens. Les grèves de décembre ont fait la une des journaux en France, en Italie, en Espagne et en Autriche, entre autres. Le monde « regardait avec consternation », a déclaré Mme Cullen.

Rishi Sunak est invité à régler la ligne de paie (PENNSYLVANIE)

Elle a exhorté M. Sunak à apprendre de l’expérience d’autres dirigeants internationaux qui ont été contraints de reculer face aux débrayages de quartiers, y compris les premiers ministres irlandais de la première décennie de ce siècle.

«Ce que ce gouvernement devrait regarder, c’est comment le chef de [Ireland] sont intervenus très rapidement et n’ont pas permis à ces deux grèves de se prolonger au-delà des premiers jours », a-t-elle déclaré. « Et a pris des mesures immédiates. Et c’était parce que la pression publique était énorme.

Mercredi, M. Sunak a exposé sa vision du NHS, y compris un engagement personnel à réduire les listes d’attente. Mais il a été critiqué pour n’avoir rien proposé pour mettre fin à la crise actuelle ou aux grèves, qui verront également le personnel ambulancier agir plus tard ce mois-ci.

«Il a fait une déclaration large et audacieuse selon laquelle il allait réduire les listes d’attente, mais il ne le fera pas à moins qu’il ne s’attaque à la crise des soins infirmiers … et la seule façon de le faire est de s’attaquer au problème fondamental des infirmières. ‘ payer », a déclaré Mme Cullen.

La grève devra s’intensifier si le gouvernement continue d’ignorer les infirmières, a-t-elle déclaré, bien qu’aucune décision n’ait encore été prise sur ce à quoi cela ressemblerait.

Mme Cullen a ajouté: «Il pourrait le résoudre la semaine prochaine – et éviter une action revendicative. Je me rendrai disponible n’importe quelle nuit ou n’importe quel jour. Faisons le tour d’une table. Discutons.

« Je pense qu’ils le doivent à la profession, à ces 320 000 infirmières. Et ils doivent à chaque patient de ce pays, en particulier aux 7,2 millions de personnes inscrites chaque année sur des listes d’attente, de se mettre autour d’une table.

Vendredi, M. Sunak a refusé d’exclure que des infirmières puissent être licenciées dans le cadre de sa nouvelle répression, écartant la question dans une interview diffusée. Elle a décrit “toute suggestion selon laquelle ils licencieraient une infirmière… simplement parce que les infirmières défendent leurs patients et le NHS” comme “décourageante” étant donné qu’il y avait actuellement 47 000 postes vacants au Royaume-Uni.

Décrivant le Premier ministre comme “déconnecté” des réalités de la crise actuelle, elle a mis M. Sunak et son secrétaire à la santé au défi de travailler pendant 14 heures dans un service d’urgence.

Elle a déclaré: «De 7 heures du matin à tard dans la soirée, lorsqu’un certain nombre de ces heures ne seront pas rémunérées, lorsque les infirmières devraient être en congé et à la maison mais qu’elles n’ont personne à qui confier leurs patients.

«Ils doivent simplement se mettre à la place de ces infirmières pendant quelques-uns de ces quarts de travail. Et je pense que cela permettrait de prendre de meilleures décisions.

En quittant le NHS Recovery Forum samedi, le médecin consultant James Dunbar a déclaré aux journalistes qu’il était “confiant que des mesures seront prises” pour faire face à la crise – mais pas optimiste, elle serait traitée avant le printemps.

“Ce sont des problèmes difficiles à résoudre cependant, donc je pense qu’il est peu probable que nous l’ayons réglé d’ici la fin de cet hiver”, a-t-il déclaré. Le Dr Dunbar a déclaré que “beaucoup” de hauts responsables cliniques participant “disaient la même chose”, ajoutant: “Le Premier ministre semblait comprendre cela”.

Le président du Royal College of Emergency Medicine, Adrian Boyle, a quant à lui déclaré que la crise était “réparable” et s’est félicitée que les soins d’urgence soient “reconnus comme une priorité”.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que “l’atténuation des pressions immédiates tout en se concentrant également sur l’amélioration à long terme du NHS” fait partie des principaux engagements de M. Sunak.

“C’est pourquoi nous réunissons les meilleurs esprits des secteurs de la santé et des soins pour aider à partager des connaissances et des solutions pratiques afin que nous puissions relever les défis les plus cruciaux tels que le congé retardé et les soins d’urgence”, a-t-elle ajouté.

Une source du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que le secrétaire à la Santé prévoyait d’organiser une “conversation honnête et constructive sur ce qui est abordable pour le salaire du NHS au cours de l’année à venir”.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales souhaite avoir une conversation honnête avec les syndicats, y compris la MRC, sur ce qui est abordable dans les règlements salariaux pour l’année prochaine en ces temps difficiles, et souhaite se rencontrer pour des discussions dès que possible. possible.

«Nous avons pleinement accepté les recommandations de l’organisme indépendant d’examen des salaires du NHS et avons accordé à plus d’un million de travailleurs du NHS une augmentation de salaire d’au moins 1 400 £ cette année. Cela s’ajoute à une augmentation de salaire de 3% l’année dernière lorsque les salaires du secteur public ont été gelés et à un soutien gouvernemental plus large avec le coût de la vie.