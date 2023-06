Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a été averti que les propriétaires seraient confrontés à un « sérieux choc » alors que la Banque d’Angleterre se prépare à relever les taux d’intérêt pour la 13e fois consécutive, ce qui accroît la pression sur les titulaires de prêts hypothécaires en difficulté.

L’Institute of Fiscal Studies (IFS) a déclaré que 1,4 million de propriétaires verraient un cinquième de leur revenu disponible anéanti par la flambée des taux hypothécaires, tandis que l’organisme commercial UK Finance a déclaré qu’il s’attend à ce que 98 500 emprunteurs accusent un retard de paiement cette année.

La banque centrale devrait augmenter jeudi le soi-disant taux de base de 4,5% à au moins 4,75% – et peut-être jusqu’à 5%.

Cela vient après qu’une lecture de l’inflation de choc mercredi ait montré que le taux de hausse des prix s’est stabilisé en mai à 8,7%, au lieu d’une baisse attendue.

La modification prévue des taux d’intérêt – visant à maîtriser la spirale de l’inflation – exercera une pression supplémentaire sur les comptes bancaires de millions de propriétaires grâce à des mensualités plus élevées.

Le taux moyen sur un contrat de deux ans a déjà grimpé à 6,15%, ont montré les chiffres de Moneyfacts mercredi – presque le triple du niveau observé en mars dernier.

Le groupe de réflexion influent, l’IFS, a averti que le titulaire d’un prêt hypothécaire moyen serait moins bien loti de 3 360 £ par an, soit 280 £ par mois, en raison des augmentations, effaçant environ un dixième de son revenu disponible.

L’IFS a déclaré qu’environ 1,4 million des 8,5 millions de titulaires d’hypothèques au Royaume-Uni – dont la moitié ont moins de 40 ans – perdront un cinquième de leur revenu disponible en raison de la hausse des coûts hypothécaires.

L’économiste de recherche Tom Wernham a déclaré que de nombreuses personnes avaient acheté des maisons lorsque les taux d’intérêt étaient bas et étaient désormais «exposées» à des paiements plus élevés.

« Pour beaucoup, l’augmentation des remboursements mensuels va être un sérieux choc », a déclaré M. Wernham.

Il a ajouté: « Compte tenu des pressions du coût de la vie auxquelles les gens sont déjà confrontés en raison de la forte inflation des prix des aliments et de l’énergie, ces augmentations importantes des coûts hypothécaires ne pourraient pas survenir à un pire moment. »

L’organisme commercial UK Finance prévoit que 98 500 emprunteurs accuseront un retard de paiement cette année, passant à 110 300 en 2024 – le niveau le plus élevé depuis 2014.

Et il prévoit que le nombre de saisies atteindra 7 300 cette année, et grimpera l’année prochaine à 9 700.

La crise hypothécaire qui se déroule a conduit à des appels au gouvernement pour qu’il intervienne, y compris de la part de députés conservateurs d’arrière-ban.

Les hommes de droite Jonathan Gullis et Sir Jake Berry ont tous deux appelé au retour d’un allégement fiscal de l’ère Thatcher offrant un allégement des intérêts hypothécaires.

Et les libéraux démocrates ont appelé à un fonds de 3 milliards de livres sterling pour protéger ceux qui ont du mal à payer, payé en annulant les réductions d’impôts sur les banques.

Mais le gouvernement a exclu de fournir un soutien, insistant sur le fait que cela prolongerait l’inflation et irait à l’encontre de l’objectif des hausses de taux d’intérêt.

Les décideurs de la Banque d’Angleterre se réuniront jeudi pour fixer de nouveaux taux d’intérêt (fil de sonorisation)

L’ancien régulateur des taux de la Banque d’Angleterre, Andrew Sentance, a déclaré L’indépendant il y a « un grand danger » à penser que le gouvernement « interviendra pour résoudre tous les problèmes connus ».

Il a ajouté: « Il y a eu un peu trop d’horreur de choc sur le fait que les taux d’intérêt ont augmenté là où ils sont maintenant. Cela devait arriver à un moment donné. Peut-être que les gens qui contractent des hypothèques auraient dû penser que c’était une possibilité.

Et M. Sentance a déclaré que les personnes les plus gravement touchées représentent une « minorité » de la population.

« Je ne suis pas sûr que le gouvernement doive faire grand-chose », a-t-il déclaré.

Ses commentaires ont fait écho à l’ancien économiste en chef de la Banque d’Angleterre, Sir Charlie Bean, qui a déclaré mardi L’indépendant les contribuables « ne devraient pas être invités à renflouer » les ménages qui ont contracté des « hypothèques excessivement importantes ».

Et le professeur Abhinay Muthoo, économiste et chercheur à l’Institut national de recherche économique et sociale, a déclaré que la priorité du gouvernement était de « ne pas faire de vagues ».

« Une élection n’est que dans un an, et ils ne veulent rien faire d’intéressant ou d’imaginatif en termes de politique économique », a-t-il déclaré.

Mais il a appelé la banque à arrêter toute nouvelle hausse des taux d’intérêt.

Le groupe de réflexion de la New Economics Foundation a déclaré que de nouvelles hausses de taux comportaient un « risque sérieux » de plonger le pays dans une récession.

Le professeur Muthoo a déclaré: «L’inflation est un problème, mais elle est sous contrôle et elle diminuera au cours des douze prochains mois environ. Nous n’avons vraiment pas besoin d’augmenter encore les taux.

« Il y a un risque de mettre l’économie en récession, ce qui blessera plus profondément. »

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que la banque n’était pas responsable de l’inflation galopante (fil de sonorisation)

L’économiste principal Lukasz Krebel, a déclaré L’indépendant: « L’impact des hausses de taux d’intérêt prend son temps pour affecter l’économie – la Banque doit maintenant s’arrêter et attendre que cela se produise. « En attendant, le gouvernement doit se concentrer sur le soutien aux personnes les plus durement touchées par la hausse des coûts du logement et devrait envisager un programme pour soutenir les personnes à risque de reprise de possession. »

Un conseiller du chancelier Jeremy Hunt a déclaré que la Banque d’Angleterre pourrait avoir besoin de déclencher une récession pour maîtriser les prix.

Sans offrir de soutien financier aux ménages, M. Hunt est intervenu dans la crise et a convoqué les patrons des principales banques britanniques à Downing Street pour un sommet au cours duquel il les exhortera à faire davantage pour soutenir les clients.

La chancelière demandera vendredi quelle aide les banques envisagent d’apporter à ceux qui ne peuvent pas faire face à des paiements hypothécaires plus élevés, ainsi que quelles « flexibilités » elles offriront aux familles en retard de paiement.

Lui et le Premier ministre ont été avertis que les conservateurs feraient face à un anéantissement dans le siège dit du «mur bleu» dans le sud de l’Angleterre en raison d’une réaction violente des détenteurs d’hypothèques touchés par la flambée des coûts d’emprunt.

Et les experts ont appelé les banques à accommoder ceux qui accusent des arriérés avec des congés de paiement, des durées de prêt prolongées et la possibilité de passer aux intérêts uniquement. Ils ont également appelé les prêteurs à faire preuve de clémence envers ceux qui ne paient pas, a déclaré l’ancienne ministre des Pensions, la baronne Ros Altmann. L’indépendant ils ne devraient « pas le faire à la légère ».