RISHI Sunak doit revenir aux réductions d’impôts et à la liberté traditionnelles des conservateurs ou perdre les prochaines élections, lui dira-t-on aujourd’hui.

Alors que les conservateurs marquent 13 ans au pouvoir, le Premier ministre sera averti après les résultats désastreux des élections locales de la semaine dernière qu’il doit se redresser et écouter son armée conservatrice de base.

Rishi Sunak a averti de revenir aux réductions d’impôt traditionnelles des conservateurs ou il perdra les prochaines élections Crédit : Getty

Les grosses bêtes conservatrices, dont Priti Patel, Jacob Rees-Mogg et Nadine Dorries, appelleront les chefs de parti à revenir au bon conservatisme ou risqueront une nouvelle raclée dans les urnes.

Les alliés de Boris Johnson s’adresseront aujourd’hui à des milliers de membres du parti lors de la conférence de l’Organisation démocratique conservatrice à Bournemouth, organisée par la grosse bête Lord Cruddas, et leur montreront un peu d’amour après les résultats pires que prévu.

Beaucoup sont furieux contre le parti pour avoir expulsé BoJo, puis mis Rishi Sunak au n ° 10 sans leur donner leur mot à dire.

L’ancien Premier ministre ne devrait pas lui-même y assister, mais des alliés, dont l’ancien député européen David Bannerman, veulent qu’il revienne à Downing Street.

L’ancienne ministre de l’Intérieur, Mme Patel, devrait déclarer : « Nous risquons de perdre des voix si nous oublions qui nous sommes et ce que nous défendons.

« La solution à ces défis n’est pas plus de contrôle de l’État, plus de dépenses et plus d’impôts – qui ont malheureusement figuré dans les budgets récents.

« En tant que conservateurs, nous ne devons jamais oublier que nous sommes ici pour servir le public et le faire d’une manière qui favorise la liberté, l’entreprise et les opportunités. »

Elle s’en est pris aux chefs de parti qui « semblent rarement rencontrer les gens », ajoutant : « peut-être que s’ils avaient fait cela, la semaine dernière, nous n’aurions pas pu voir 1 000 de nos amis et collègues perdre leur siège ».

L’ancienne secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, a déclaré au Sun: « Les membres sont assez meurtris par ce qui s’est passé l’année dernière – beaucoup d’entre eux ont fait campagne et voté pour Boris et sont consternés par la façon dont le parti s’est comporté.

« Nous voulons éviter qu’une telle catastrophe ne se reproduise. » Les conservateurs ont perdu plus de 1 000 sièges lors des élections locales alors que des milliers de personnes ont choisi de leur faire saigner le nez et de mettre les travaillistes au pouvoir.

Downing Street n’a pas réussi à arrêter la spéculation sur les réductions d’impôts – après que le patron du DWP, Mel Stride, a suggéré qu’ils pourraient réduire de 2 pence l’impôt sur le revenu si suffisamment de Britanniques retournaient au travail.

No10 a insisté sur le fait que le Premier ministre voulait réduire les impôts « dès que possible ».

Mais le porte-parole du Premier ministre a déclaré que ce serait une décision de la chancelière lors du prochain budget.