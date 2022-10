Rishi Sunak a averti de ne pas mettre des vies en danger en réduisant le budget de la défense

Hier soir, RISHI Sunak a été averti de ne pas mettre des vies en danger en équilibrant les livres sur le dos du budget de la défense.

Le nouveau Premier ministre envisage de déchirer les plans visant à augmenter les dépenses du ministère de la Défense à 3% du PIB d’ici 2030 alors qu’il réduit les dépenses publiques.

Le nouveau Premier ministre Rishi Sunak a été averti de ne pas réduire le budget de la défense 1 crédit

Tobias Ellwood, président du comité restreint de la défense, dit que nous traversons une période dangereuse Crédit : Alamy

Mais les hauts conservateurs disent que cela compromettrait notre capacité à «regarder Vladimir Poutine dans les yeux» et à l’affronter lors de l’invasion de l’Ukraine.

Tobias Ellwood, président du comité restreint de la défense, a déclaré : « Nous traversons une période très dangereuse.

“La situation en matière de sécurité est bien pire que pendant la guerre froide, lorsque nous consacrions 4 % de notre PIB à la défense.

«Nous devons réfléchir attentivement à la manière dont nous défendons la Grande-Bretagne et nos intérêts, ainsi qu’à notre rôle sur la scène internationale.

« Qu’est-ce que la Bretagne ? Nous sommes des leaders. Nous sommes la nation qui avance et n’hésite pas.

« Comment pouvons-nous faire cela si nous n’avons pas le matériel militaire ? »

La sécurité économique de la Grande-Bretagne repose sur la capacité de nos troupes à nous protéger, nous et nos alliés, a averti le haut responsable conservateur.

Il a déclaré: «Il existe de nombreuses raisons qui se rejoignent et disent que nous devons dépenser plus d’argent pour la défense – il ne s’agit pas seulement de la taille de notre armée et de notre marine. Il en va de notre sécurité économique.

« Regardez la Russie et l’Ukraine. Cette invasion a fait monter en flèche les prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

“Si nous réglons cela, cela aura un impact énorme sur notre économie mondiale.

“C’est très bien de regarder des feuilles de calcul, mais nous devons nous protéger.”

Liz Truss avait promis de réduire les dépenses de défense jusqu’à 3 % de notre revenu national d’ici 2030 pour faire face aux menaces croissantes posées par la Russie et la Chine.

Mais Rishi a refusé de s’engager sur la cible depuis qu’il est passé au n ° 10.

Les hauts gradés militaires doivent subir près de 2 milliards de livres sterling de coupes au cours des deux prochaines années, car l’inflation galopante engloutit une grande partie de leur argent.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace et le Premier ministre tiendront des discussions sur l’argent avant le budget d’Halloween retardé le 17 novembre.