Rishi Sunak a adoré son séjour aux États-Unis – mais il doit commencer à en marquer quelques-uns à la maison

RISHI SUNAK aime vraiment l’Amérique.

De retour chez lui, le Premier ministre a semblé un peu fatigué et plus gris ces derniers temps, mais aux côtés de Joe Biden à la Maison Blanche cette semaine, il était dans son élément.

Rishi Sunak a semblé apprécier son séjour aux États-Unis – y compris une apparition au terrain de baseball des Nationals de Washington

Le Premier ministre s’est même habillé d’une veste de baseball en tant qu’invité d’honneur lors de leur match de mercredi

En seulement six mois en tant que Premier ministre, Sunak – qui avait une carte verte américaine jusqu’en 2021 – a rencontré le président américain de 80 ans cinq fois sans précédent.

Et le vieil homme et le leader mondial débutant, qui est assez jeune pour être son petit-fils, semblent s’être bien entendus.

Biden a déclaré au dossier de presse britannique que la soi-disant relation spéciale est « en très bon état ».

Et il a mis le paquet, disant qu’il « se tournait vers la Grande-Bretagne pour l’aider à traverser » les nouvelles menaces posées par l’intelligence artificielle, ajoutant : « Il n’y a pas de pays en qui nous avons plus confiance pour aider.

Sunak, pour sa part, joue le rôle d’un apprenti intéressé et dévoué, apprenant du chef du monde libre et riant poliment en racontant une autre de ses anecdotes décousues.

Dans le bureau ovale jeudi après-midi, Rishi s’est assis rictus sourire fixe alors que le président a oublié son titre de poste et le nom du dirigeant le plus célèbre de Grande-Bretagne, Sir Winston Churchill.

Au moins, il a réussi à ne pas l’appeler « Rashi Sanook » cette fois, même si Monsieur le Président a salué le Premier ministre comme « Monsieur le Président ».

Les choses n’ont pas été aussi roses entre Washington et Londres ces deux dernières années.

Biden considérait Boris Johnson comme trop proche de Donald Trump et le couple était capricieux, et il a sauté sur l’implosion des réductions d’impôts de Liz Truss comme un récit d’avertissement utile pour battre ses adversaires républicains.

Mais après le Brexit, ce Premier ministre semble déterminé à reforger le lien atlantique d’une manière inédite depuis que David Cameron a passé de nombreuses années à sucer Barack Obama.

Il s’agit cependant d’une stratégie à haut risque, le président de plus en plus fragile étant susceptible d’être opposé à un Donald Trump renaissant l’année prochaine.

Sunak a peut-être fait plaisir à ses copains démocrates en se déclarant « trop ​​occupé » pour rencontrer l’ex-président cette semaine, mais le Don a la mémoire longue.

Juste au cas où son bombardement d’amour à la Maison Blanche serait trop subtil, le Premier ministre s’est même habillé dans une veste de baseball des Nationals de Washington en tant qu’invité d’honneur lors de leur match de mercredi.

« Vous n’avez aucune idée du problème que nous avons eu avec cette veste », a admis un officiel n ° 10 au bord du terrain, qui n’a pas nié qu’il devait en acheter une de la gamme de taille junior pour s’adapter à la légère corpulence du Premier ministre.

Mais le stade était presque vide alors que les groupes de marine américains et britanniques jouaient et qu’un Sunak rayonnant agitait et étreignait une mascotte géante d’aigle à fourrure.

Parfois dans ce métier, voyager autour du monde avec des PM, les métaphores sont trop faciles. Est-ce que quelqu’un écoutait vraiment ?

Chez nous, l’inflation reste presque aussi obstinément élevée que la tête des sondages du parti travailliste et les petits bateaux continuent d’affluer.

Les conducteurs de train et les jeunes médecins sont toujours en grève et Boris Johnson continue de rendre la vie très dure à son successeur, même lors de son départ explosif de la scène.

Mais la vérité est qu’au moment où le Premier ministre a atterri à Blighty vendredi matin, son voyage aux États-Unis et la nouvelle sécurité et économie forgées avec Biden avaient déjà fait la une des journaux.

Je peux révéler que le Premier ministre est profondément frustré par la façon dont son poste de premier ministre – et son pays – sont dépeints Crédit : AFP

Presque tous nos récents ex-PM ont semblé préférer être à l’étranger à la corvée et à l’examen sans fin à la maison Crédit : AFP

Derrière les sourires, la pompe et les circonstances, je peux révéler que le Premier ministre est profondément frustré par la façon dont son poste de Premier ministre – et son pays – sont dépeints.

Il s’est activement hérissé des suggestions de la presse itinérante selon lesquelles la Grande-Bretagne, en tant que pays «de taille moyenne», devrait garer ses ambitions mondiales de leader dans le secteur de l’IA.

« Je ne suis pas du tout d’accord », a-t-il déclaré aux journalistes à bord de son avion à destination de DC, lorsqu’ils ont suggéré que la Grande-Bretagne du Brexit risquait d’être coincée entre les géants de l’UE et des États-Unis.

Et je comprends qu’il a exprimé en privé ses inquiétudes quant à la négativité implacable de certains médias qui dénigrent la place de la Grande-Bretagne dans le monde.

Le Premier ministre peut être court avec les journalistes, mais pas plus que lorsqu’il est sur la scène mondiale essayant de vendre UK PLC, mais obsédé par des questions sur les malheurs nationaux.

Il faut souvent de bonnes années aux premiers ministres pour en avoir autant marre – avec Tony Blair qui a un jour martelé les médias comme « une bête sauvage déchirant les gens et les réputations en morceaux ».

C’est peut-être un aperçu de l’ampleur du défi auquel il est confronté – et du désordre dont il a hérité – qu’il n’a fallu qu’un an à Sunak pour exprimer ses plaintes.

Ce qui est certain, c’est qu’il aura besoin d’une biche de rhinocéros pour remporter une campagne électorale brutale l’année prochaine.

Presque tous nos récents ex-PM ont semblé préférer être à l’étranger à la corvée et à l’examen sans fin à la maison, ce n’est pas nouveau.

Gordon Brown s’est vanté un jour d’avoir « sauvé le monde », et Cameron et Blair aimaient particulièrement leurs homologues de la Maison Blanche – bien que Theresa May ait semblé trouver les relations avec d’autres dirigeants mondiaux aussi gênantes que toute autre rencontre sociale.

Mais la leçon de feu Boris Johnson ne doit pas être oubliée.

L’été dernier, il se baladait au G7 et l’Otan se vantait d’avoir été le premier à adopter le rôle du Royaume-Uni dans l’armement de l’Ukraine.

Il regarda le sommet de ses pouvoirs. Moins d’une semaine après son retour à Londres, il avait été évincé de son poste de Premier ministre.

Vendredi après-midi, Sunak se trouvait sur un terrain de sport différent, s’adressant à une conférence de conservateurs du Nord et de gens d’affaires à l’hippodrome de Doncaster.

Pendant ce temps, le parti travailliste devait faire volte-face sur sa politique énergétique de 28 milliards de livres sterling, d’un coût ruineux, et suspendre un autre député pour inconduite.

C’est dans l’arène à domicile contre Sir Keir Starmer que le sort du Premier ministre se décidera dans un an environ.

Comme le lui ont dit les conservateurs du Nord, il est temps de ranger la valise – et de commencer à vraiment balancer la batte de baseball nationale.