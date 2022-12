Rishi Sunak 150 milliards de livres sterling de “ raid fiscal furtif ” coûtera aux familles 5 000 £ chacune

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le «raid fiscal furtif» de Rishi Sunak signifie que les Britanniques paieront 150 milliards de livres sterling de cotisations supplémentaires à l’assurance nationale et d’impôt sur le revenu au cours des six prochaines années, a-t-il émergé.

Le parti travailliste a déclaré que la décision du Premier ministre et de son chancelier Jeremy Hunt de geler les seuils d’imposition coûterait l’équivalent de 5 000 £ pour chaque ménage au Royaume-Uni.

L’analyse par le parti des prévisions de l’Office de la responsabilité budgétaire (OBR) a révélé le coût faramineux de la pression fiscale jusqu’en 2028.

L’impact combiné du gel de l’impôt sur le revenu et des seuils de la NIC coûtera aux contribuables plus de 30 milliards de livres sterling par an d’ici 2025-2026, selon l’évaluation de l’OBR de la déclaration d’automne de M. Hunt.

Les travaillistes ont déclaré que la “hausse furtive” avait été aggravée par l’incapacité du gouvernement à maîtriser la flambée de l’inflation, laissant la Grande-Bretagne face à la plus forte hausse des prix du G7 au cours des deux prochaines années.

Pat McFadden, secrétaire en chef du Labour au Trésor, a déclaré que M. Sunak “envoyait aux travailleurs la facture de ses échecs économiques”.

Le frontbencher a déclaré: “Son échec à maîtriser l’inflation signifie que les familles de travailleurs sont confrontées à une augmentation d’impôt furtive moyenne de 5 000 £, tandis que le Premier ministre refuse de toucher aux échappatoires lucratives pour les non-doms et les écoles privées.”

“La main-d’œuvre relancerait notre économie, faisant du Royaume-Uni le meilleur endroit pour démarrer et développer une entreprise, et garantirait que nous menons le monde dans les industries vertes du futur”, a ajouté M. McFadden.

Rishi Sunak et Jeremy Hunt ont été accusés d’un “raid fiscal furtif” (AFP via Getty Images)

M. Hunt a déclaré que le gouvernement Sunak “demandait plus à ceux qui ont plus” alors qu’il envisageait de geler les seuils d’assurance nationale et de droits de succession le mois dernier.

Le nouveau chancelier a déclaré qu’il prolongeait la décision précédente de M. Sunak de geler les abattements fiscaux pendant deux ans supplémentaires, jusqu’en 2028.

Cela signifie que davantage de Britanniques tomberont dans les seuils les plus élevés et finiront par payer plus d’impôts en raison de l’impact de l’inflation des salaires. Le processus – qui a déjà poussé de nombreuses personnes dans des tranches supérieures – est connu sous le nom de « frein fiscal ».

L’OBR a déclaré qu’il estimait qu’il y aurait 3,2 millions de nouveaux contribuables créés par le gel maintenant de six ans de l’allocation personnelle.

Il a également abaissé le seuil au-dessus duquel le taux maximal de 45% de l’impôt sur le revenu est payé de 150 000 £ à 125 000 £. L’OBR a déclaré que 2,6 millions de personnes supplémentaires sont amenées dans la tranche tarifaire la plus élevée.

Les députés conservateurs à faible taux d’imposition sont également mécontents de la “hausse furtive des impôts” due au gel des seuils. L’ancienne ministre Esther McVey a déclaré que l’augmentation des impôts était la «dernière chose à faire pour un gouvernement conservateur».

Le groupe de pression de l’Alliance des contribuables a également déclaré que les seuils de gel en période de forte inflation signifiaient que le gouvernement “risquait d’équilibrer les livres sur le dos des plus pauvres”.

Mais le Trésor a insisté sur le fait que le salaire net de personne ne sera réduit à la suite des politiques de gel des seuils.

Un porte-parole du Trésor a déclaré: «Nous nous engageons à protéger les personnes à faible revenu, c’est pourquoi depuis 2010, nous avons augmenté les abattements non imposables pour l’impôt sur le revenu et l’assurance nationale de plus que l’inflation, les doublant à peu près en termes de trésorerie pour prendre des millions plus de gens ne paient plus d’impôts.

«Nous rétablissons les finances publiques de la manière la plus juste possible afin que l’économie puisse soutenir le pays à travers les défis à venir et croître, c’est pourquoi ce sont les ménages les mieux rémunérés qui supporteront le plus de fardeau et le salaire net de personne ne le fera. réduire à la suite de ces politiques.