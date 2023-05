Rishi, il vous incombe de remédier au malaise national que Covid a propagé – qu’avez-vous ?

Bretagne malade

COVID n’était pas seulement mortel et traumatisant. Ce fut un désastre pour notre état d’esprit national.

Les renflouements, nécessaires pour nous maintenir à flot, ont ancré chez trop de gens un mépris pour le travail. Cela les a convaincus que l’État les paierait vraiment pour ne rien faire.

Rishi, c'est à vous de remédier à la catastrophe que Covid a propagée dans notre état d'esprit national

Un nombre stupéfiant de 2,5 millions de personnes sont trop malades pour un emploi, ce qui coûte des milliards en prestations.

Les jeunes citent des problèmes de santé mentale. Les employés plus âgés ont des problèmes de dos, certains causés – incroyablement – ​​par le travail à domicile.

De nombreux cas sont bien sûr entièrement authentiques. Mais combien d’autres pourraient travailler s’il n’était pas aussi simple que de l’éviter ?

Cette culture du droit se répand dans certains lieux de travail et conseils locaux.

Une autorité Lib Dem a offert à son personnel une semaine de quatre jours, avec le même salaire, bien qu’il ait prouvé qu’il s’agissait d’un manque à gagner aux habitants touchés par les augmentations des taxes d’habitation.

L’esprit national provocateur, autonome et entrepreneurial qui a soutenu le Brexit en 2016 est un lointain souvenir.

Même notre gouvernement semble en manquer.

Au lieu de former des Britanniques et d’augmenter les salaires, comme prévu, il importe paresseusement une légion toujours croissante d’immigrants pour pourvoir les postes vacants, exactement comme le travailliste l’a fait.

Le nouveau total époustouflant de la migration nette, publié prochainement, provoquera à juste titre l’indignation.

La Grande-Bretagne est notoirement pauvre en matière de construction d’infrastructures ou d’expansion des services publics, sans parler d’une population qui monte en flèche comme la nôtre actuellement.

Un gouvernement travailliste enracinerait ce malaise national pour toujours.

C’est à vous qu’il revient de le guérir, Rishi.

Qu’est-ce que tu as?

Faux, Harry

L’un des nombreux concepts que le prince Harry ne comprend pas est que l’abandon de la vie royale a un coût.

Il a été stupéfait que sa protection policière ait été retirée.

Harry peut bien s'offrir une sécurité privée, nos flics ne devraient pas être à louer

C’était une erreur de jugement aussi complaisante que de supposer que notre reine de l’époque le laisserait joyeusement, ainsi que Meghan, gagner de l’argent tout en choisissant des emplois royaux.

L’argument de Harry maintenant, selon lequel il devrait pouvoir embaucher des gardes du corps de la police armés hautement qualifiés lorsqu’il se rend en Grande-Bretagne, est tout aussi naïf.

Comme le dit le Met, chaque célébrité voudra des flics privés.

Les officiers devraient mettre leur vie en jeu pour toute personne suffisamment riche, au lieu de ceux jugés dignes d’une telle protection dans l’intérêt public.

La sécurité de Harry et de sa famille est cruciale. Mais il peut très bien se permettre une sécurité privée.

Nos flics ne devraient pas être à louer.

L’appel d’écriture

LE fait que les enfants anglais soient désormais parmi les meilleurs lecteurs du monde occidental est un triomphe pour les conservateurs.

Leur approche de retour aux sources, regroupant les méthodes d’enseignement à la mode et revenant à la «phonétique» de la vieille école, est justifiée.

Le fait que les enfants anglais soient désormais parmi les meilleurs lecteurs du monde occidental est un triomphe pour les conservateurs

Quelle tragédie cependant si la foule de l’éducation « progressiste » reprend le contrôle.

Et l’idéologie est une fois de plus prioritaire sur les résultats – et les chances de vie des enfants.