Rishi est coupable d’un manquement au devoir en démissionnant, c’est pourquoi je soutiens Liz, dit Ben Wallace

Le secrétaire à la DÉFENSE, Ben Wallace, déclare aujourd’hui que Liz Truss a ce qu’il faut pour être le prochain Premier ministre britannique à une époque de troubles mondiaux massifs.

Dans un énorme coup de pouce, il dit que le ministre des Affaires étrangères est “authentique, honnête et expérimenté” avec “l’intégrité” pour le poste le plus élevé – alors qu’il a mis la botte dans son rival Rishi Sunak pour s’être absenté.

Faisant exploser le coup d’État de l’ex-chancelier contre BoJo, il a fait rage : « Que se serait-il passé ce jour-là si les marchés s’étaient effondrés ?

Le départ de M. Sunak du Trésor a déclenché un étonnant effondrement du gouvernement de deux jours qui s’est terminé par la démission de Johnson, Wallace étant clairement livide face au chaos. Il a lancé : « En tant que secrétaire à la Défense, je n’ai pas le luxe de simplement sortir par la porte – j’ai un rôle à jouer pour assurer la sécurité de ce pays.

« Et le gardien des marchés, vous savez, le gardien de notre économie, c’est la chancelière. Je veux dire, que serait-il arrivé ce jour-là si les marchés s’étaient effondrés ? »

Lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak était coupable d’un manquement au devoir, M. Wallace a déclaré: «Nous avions chacun nos propres considérations. J’ai un devoir jusqu’à ce que je sois remplacé.

Une fois que la direction des membres s’est préférée, l’approbation du grand frappeur consolidera davantage le statut de Mme Truss en tant que favorite pour succéder à M. Johnson.

M. Wallace a déclaré au Sun: “Ce que vous voyez, c’est ce que vous obtenez avec Liz et c’est ce que le public veut plus que jamais en ce moment.

« J’ai siégé à côté de Liz au Cabinet pendant deux ans et demi. J’ai siégé à côté d’elle dans des conseils de sécurité nationale. Je me suis assis à côté d’elle lors de sommets de l’OTAN et internationaux. Je l’ai vue en action.

« Et, vous savez, elle est authentique. Elle est honnête. Et elle a de l’expérience.

Dans un autre coup à la douce rivale Rishi, il a déclaré: «Je comprends qu’elle n’est pas la vendeuse la plus habile de la planète, n’est-ce pas? Elle ne mène pas une campagne de leadership de production hollywoodienne très raffinée, mais cela reflète qui elle est.

« Elle sait gouverner. Et son expérience va de la gestion des finances de ce pays jusqu’à la Grande-Bretagne sur la scène étrangère.

Dans une interview explosive, M. Wallace :

A RÉVÉLÉ que le Premier ministre avait “annulé” l’ex-chancelier pour plus d’argent pour les forces armées.

A SOUTENU Mme Truss sur M. Sunak dans la méga bataille de leadership pour réduire les impôts maintenant.

A DÉCLARÉ qu’il “adorerait” continuer en tant que secrétaire de la défense dans un gouvernement de Mme Truss.

AVERTI plus d’argent est nécessaire de toute urgence ou le Royaume-Uni manquera les objectifs de défense de l’OTAN en 2026.

Au début du mois, M. Wallace était lui-même le favori pour la couronne, mais il a consterné les membres conservateurs en ne jetant pas son chapeau dans la course.

Il a expliqué: “Vous devez vraiment le vouloir et je pense que je ne le voulais pas vraiment et c’est juste la réalité.” Depuis lors, tous les candidats au poste de Premier ministre se sont efforcés d’obtenir son soutien – bien qu’il soit resté muet jusqu’à ce que la course soit réduite au vote des membres entre les deux derniers.

Mais maintenant, il dit que seule Liz a ce qu’il faut pour être prête à diriger dès le premier jour, affirmant: «Je ne vois aucun autre candidat avec cette vaste expérience pour commencer et ce ne sont pas des temps normaux.

«Nous avons une crise économique. Nous avons un environnement international instable et très préoccupant, menaçant à la fois les alliés de la Grande-Bretagne mais aussi la Grande-Bretagne.

“Le monde est plus anxieux qu’il ne l’a jamais été, je pense qu’il est plus précaire qu’il y a dix ans et Liz Truss le comprend.”

Sa colère contre M. Sunak, avec qui lui et Mme Truss se sont affrontés à plusieurs reprises au sujet des dépenses de défense, a été à peine contenue.

Il a déclaré: «Le Premier ministre m’a donné un règlement de défense qui a investi dans la défense pour la première fois correctement depuis la guerre froide. Je suis enthousiaste et nous avons besoin que cela continue. Interrogé sur M. Sunak revendiquant la responsabilité de l’augmentation des dépenses de défense l’année dernière, Wallace a été limpide: “Le Premier ministre est intervenu, a annulé et a insisté pour que la défense obtienne un règlement pluriannuel.”

Il a ajouté : « Je souhaite que le prochain Premier ministre, quel qu’il soit, investisse dans la défense. Mais le Trésor a résisté à l’ambition du Premier ministre d’être à 2,5 %.

Et sur la question cruciale de savoir comment payer tout cela, il a soutenu les plans de réduction d’impôts de Mme Truss.

Il a déclaré: «Liz a raison – la véritable façon de rembourser la dette et de collecter des fonds à dépenser pour vos priorités politiques passe par la croissance économique.

« La seule façon de régler nos déficits passe par la croissance économique. Il s’agit donc de couper les bons impôts, pas de couper tous les impôts. Mais vous devez réduire certains impôts pour stimuler la croissance.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait toujours secrétaire à la Défense à l’automne, M. Wallace a déclaré: «J’adore le travail que je fais. Mais je suis aussi réaliste, que l’omnibus politique finit par descendre la colline et nous aplatit tous.

