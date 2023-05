Rishi a l’air très content de ses nouvelles chaussettes rouge vif | Nouvelles du monde

Ils dégagent des vibrations du parti travailliste, non ? (Photo: No 10 Downing Street / PA) Les partisans du Parti travailliste ont peut-être été surpris de voir Rishi Sunak arborer plutôt beaucoup de rouge lors de sa visite au Japon. Le Premier ministre britannique a rencontré aujourd’hui à Hiroshima son homologue japonais, Fumio Kishida, pour signer un nouvel accord. Bien qu’habituellement plus habitué au thème bleu vif du Parti conservateur en matière de politique, M. Sunak a plutôt enfilé les chaussettes rouges pour soutenir l’équipe de baseball de M. Kishida – Hiroshima Toyo Carp. Il a également enlevé ses chaussures pour se conformer à l’étiquette japonaise en signe de respect, et a associé les chaussettes à une cravate rouge assortie. Au moins, ceux-ci étaient sans trou, contrairement à la déchirure remarquée sous l’une des chaussures de M. Sunak lors de la course à la direction des conservateurs l’année dernière. M. Sunak a fait un geste vers le bas et a déclaré: « J’espère que votre équipe de baseball a connu une meilleure saison que mon équipe de football, qui a connu une très mauvaise saison. » Le Premier ministre n’est pas habitué à enfiler du rouge pour le sport, car son équipe est sa ville natale du Southampton FC. Mais l’équipe sera reléguée de la Premier League à la fin de la saison car elle occupe la dernière place. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida inspecte les chaussettes portées par le Premier ministre britannique Rishi Sunak (Photo: PA)



Les chaussettes rouges soutenaient l’équipe de baseball de M. Kishida, Hiroshima Toyo Carp (Photo: PA)



Le couple a signé un nouvel accord appelé « l’Accord d’Hiroshima », alors que M. Sunak portait encore des chaussettes (Photo : No 10 Downing Street) Les deux hommes ont signé un nouvel accord appelé « l’Accord d’Hiroshima », qui renforcera les liens en matière de défense, de sécurité et de cybersécurité à la lumière de l’agression croissante. M. Sunak a déclaré: « Je crois sincèrement que la relation entre nos deux pays n’a jamais été aussi forte qu’elle ne l’est aujourd’hui. » « Vous et moi avons maintenant signé l’accord d’Hiroshima pour renforcer et approfondir encore notre partenariat. » L’accord prévoit le déploiement du groupe aéronaval de la marine britannique dans l’Indo-Pacifique en 2025. La flotte travaillera avec les forces armées japonaises et d’autres alliés pour « défendre la paix et la stabilité » dans la région. Plus: Tendance

Un quatrième exercice militaire entre les deux pays devrait avoir lieu au Japon plus tard cette année, auquel participeront environ 170 militaires britanniques et qui serait le plus important à ce jour. Les deux pays ont convenu de discuter des principaux problèmes de sécurité régionaux et mondiaux et d’examiner ensemble la manière dont ils réagiraient. Un partenariat dans les semi-conducteurs a également été lancé, qui verra l’expertise britannique et les matériaux japonais renforcer la chaîne d’approvisionnement dans les inquiétudes concernant la domination de la Chine sur le marché. Suite à la signature de l’accord, les premiers ministres se sont assis pour un repas au restaurant préféré de M. Kishida, Tosho. Ils ont mangé un dîner de sashimi de saison et de riz au congre. Le sommet du G7 doit commencer demain dans la ville japonaise, où les dirigeants de sept pays discuteront du soutien à l’Ukraine pendant sa guerre avec la Russie. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

