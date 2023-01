Rishabh Pant subira une intervention chirurgicale pour des déchirures ligamentaires: BCCI

Le batteur indien du gardien de guichet, Rishabh Pant, qui a été grièvement blessé lors d’un accident de voiture le 30 décembre, devrait subir une intervention chirurgicale pour des déchirures ligamentaires après avoir été transféré à Mumbai, a confirmé le Board of Control for Cricket in India (BCCI). La BCCI a pris en charge le traitement ultérieur de Pant et l’a déjà transporté de Dehradun à Mumbai. Il sera suivi par l’équipe médicale de la BCCI plus loin.

Pant recevait des soins à l’hôpital Max de Dehradun depuis son accident, mais il sera désormais soigné à l’hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani de Mumbai. Le conseil a confirmé que le frappeur du gardien de guichet devait subir une intervention chirurgicale pour les déchirures ligamentaires qu’il avait subies lors de l’accident.

La déclaration de la BCCI disait: “Le Conseil de contrôle du cricket en Inde a pris toutes les dispositions nécessaires pour transférer le gardien de guichet indien Rishabh Pant à Mumbai. Rishabh, qui reçoit actuellement des soins pour ses blessures à l’hôpital Max de Dehradun à la suite d’un accident de voiture le 30 décembre, sera être amené à Mumbai dans une ambulance aérienne.

“Il sera admis à l’hôpital et à l’institut de recherche médicale Kokilaben Dhirubhai Ambani et sera sous la supervision directe du Dr Dinshaw Pardiwala, chef du centre de médecine sportive et directeur du service d’arthroscopie et d’épaule à l’hôpital. Rishabh subira une intervention chirurgicale et procédures ultérieures pour les déchirures ligamentaires et continuera d’être surveillé par l’équipe médicale de la BCCI tout au long de son rétablissement et de sa rééducation.

“Le Conseil fera tout son possible pour aider et accélérer le processus de rétablissement de Rishabh et lui fournira tout le soutien dont il a besoin pendant cette période.”

Plus tôt, il a également été signalé que la BCCI pourrait décider de faire voler Pant au Royaume-Uni si le besoin s’en faisait sentir.