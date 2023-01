Rishabh Pant: le gardien de guichet indien subit une chirurgie plastique après un grave accident de voiture | Nouvelles du cricket

Rishabh Pant a subi une chirurgie plastique après avoir été blessé au visage à la suite d’un accident de voiture dans le nord de l’Inde.

Le gardien de guichet-batteur a également subi des IRM du cerveau et de la colonne vertébrale, qui sont revenus normalement, selon ESPNcricinfo.

Pant, 25 ans, était seul dans une Mercedes lorsqu’il s’est “assoupi” au volant et a perdu le contrôle du véhicule dans l’Uttarakhand aux premières heures de vendredi.

La police a déclaré que la voiture s’était renversée deux fois et que des photos montraient des dommages importants causés par l’impact et le feu.

Pant aurait été dans un état stable plus tôt et les médecins de l’hôpital Max de Dehradun ont déclaré qu’il avait également “une attelle au-dessus du genou … pour une blessure suspectée au ligament du genou droit et une blessure suspectée au ligament de la cheville droite”.

Image:

La voiture de Pant aurait pris feu après l’accident





Un bulletin médical publié par l’hôpital vendredi et vu par ESPNcricinfo a ajouté que Pant est “stable, conscient et orienté”.

Le bulletin notait également que Pant “avait subi de multiples écorchures sur l’avant-bras droit et la jambe, et des plaies lacérées sur le front et près des sourcils, et de multiples écorchures sur le dos”.

La voiture de Pant aurait heurté le mur de séparation sur la route et pris feu par la suite. Il a été emmené au centre multispécialisé et de traumatologie de l’hôpital de Saksham.

Pant ne faisait pas partie des équipes indiennes T20 et ODI contre le Sri Lanka, qui débutent le 3 janvier et sa dernière apparition a eu lieu lors du deuxième test contre le Bangladesh à Mirpur, où il a réalisé 93 points.

Selon la BBCI, le Premier ministre indien Narendra Modi a parlé à la famille de Pant.

Le secrétaire honoraire de la BCCI, Jay Shah, a tweeté: “Mes pensées et mes prières vont à Rishabh Pant alors qu’il se bat pour retrouver le chemin de la guérison.

“J’ai parlé à sa famille et aux médecins qui le soignent. Rishabh est stable et subit des examens. Nous suivons de près ses progrès et lui fournirons tout le soutien nécessaire.”