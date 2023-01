Rishabh Pant: le gardien de guichet indien s’est envolé pour Mumbai pour subir une intervention chirurgicale après un accident de voiture | Nouvelles du cricket

Le gardien de guichet indien Rishabh Pant est transporté par avion à Mumbai où il subira des chirurgies ligamentaires après avoir subi de multiples blessures dans un accident de voiture le 30 décembre, a annoncé mercredi la BCCI.

Pant se dirigeait vers sa ville natale de Roorkee lorsque la voiture qu’il conduisait a heurté un séparateur central, s’est retournée et a pris feu dans l’État d’Uttarakhand, dans le nord du pays, aux premières heures de vendredi.

Le jeune homme de 25 ans, qui est actuellement sous traitement dans un hôpital de Dehradun, serait amené à Mumbai dans une ambulance aérienne, a annoncé le secrétaire honoraire de la BCCI, Jay Shah.

“Rishabh subira une intervention chirurgicale et des procédures ultérieures pour les déchirures ligamentaires et continuera d’être surveillé par l’équipe médicale de la BCCI tout au long de sa convalescence et de sa rééducation”, a déclaré Shah.

“Le conseil fera tout son possible pour aider et accélérer le processus de récupération de Rishabh et lui fournira tout le soutien dont il a besoin pendant cette période.”

Pant, qui a aidé l’équipe indienne de test à sceller une victoire 2-0 contre le Bangladesh le mois dernier, mais ne faisait pas partie des équipes pour les matchs T20 et ODI de ce mois-ci contre le Sri Lanka, a déjà subi une chirurgie plastique pour des blessures au visage subies lors de l’accident.

Selon la BBCI, le Premier ministre indien Narendra Modi a parlé à la famille de Pant.

“Mes pensées et mes prières vont à Rishabh Pant alors qu’il se remet en route pour se rétablir”, a écrit Shah sur son compte Twitter immédiatement après l’accident.

“J’ai parlé à sa famille et aux médecins qui le soignent. Rishabh est stable et subit des examens. Nous suivons de près ses progrès et lui fournirons tout le soutien nécessaire.”