Rishabh Pant a raté la course contre le Sri Lanka et l’héroïsme du MSD a été revécu

“Il n’y aura toujours qu’un seul MS Dhoni.” Des tweets comme ceux-ci et plusieurs montages vidéo de l’ancien gardien de guichet indien Mahendra Singh Dhoni ont inondé le site de microblogging Twitter après que Rishabh Pant, l’actuel gardien de guichet de l’Inde, ait eu un timide sur les souches et en ait raté un mardi soir. Le Sri Lanka avait besoin de 2 sur 2 dans ce qui s’est avéré être un thriller de la Coupe d’Asie.

Arshdeep Singh a montré beaucoup de caractère et de promesses dans la dernière partie extrêmement tendue du match alors que le jeune s’est à nouveau vu confier la tâche de défendre 7 points. Ne donnant rien aux frappeurs sri-lankais, Singh a fait tomber l’équation douloureusement proche.

La cinquième balle a été affrontée par Dasun Shanaka qui a cherché à jouer mais l’a ratée et en a demandé une. Pant visait les souches mais manquait alors que le ballon se dirigeait vers Singh. Le quilleur a cherché à frapper directement du côté du non-attaquant, mais a également raté et le renversement a permis aux frappeurs de voler un autre point.

Le Sri Lanka a remporté le match et a montré les portes de sortie (virtuelles) de la Coupe d’Asie 2022 à l’Inde. Alors que Singh a reçu le laissez-passer des fans pour avoir raté les souches grâce à sa mort au bowling, la miss de Pant a rappelé aux fans pourquoi Dhoni était le meilleur du secteur en ce qui concerne les situations difficiles.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici et que vous êtes confus, voici un bref rappel des raisons pour lesquelles les fans de Dhoni sont passés en mode nostalgie :

Défendant un modeste 146, l’Inde a regardé vers le bas pendant la majeure partie du match avant de se serrer les coudes dans les deux derniers overs pour limiter le Bangladesh à 145 pour 9 dans l’ICC World T20 en 2016.

Dhoni a enlevé ses gants droits lorsque Hardik Pandya est entré pour lancer la dernière livraison avec deux points requis. Pandya a lancé une livraison plus complète à Shuvagato Hom qui l’a raté et Dhoni l’a attrapé avec seulement ses intérieurs.

Alors que Mustafizur commençait à sprinter de l’autre côté, le skipper indien alors âgé de plus de 34 ans a battu son jeune adversaire dans un court sprint pour enlever les bails et mener à une finition incroyable.

Ce cadre spécifique de bails s’allumant alors que Dhoni dérangeait les boiseries refait surface de temps en temps et la faute de Pant l’a ramené à la vie.

C’est pourquoi Dhoni était le plus grand facteur X. Si vous manquez 3 souches et donnez une course supplémentaire alors que vous auriez dû prendre le guichet par course, vous savez de quoi était fait Dhoni. Tu me manques toujours MSD

— Safir (@safiranand) 6 septembre 2022