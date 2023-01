"Rishabh Pant a dévié la voiture pour éviter les nids-de-poule": Ministre en chef de l’Uttarakhand

Le ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, qui a rendu visite dimanche à Rishabh Pant blessé à l’hôpital Max ici, a déclaré que la voiture du joueur de cricket avait heurté le mur alors qu’il tentait d’éviter un nid-de-poule sur l’autoroute Delhi-Dehradun.

Pant est stable et son état s’améliore, ont indiqué des sources à l’hôpital.

“Il (Pant) a dit que la voiture avait fait une embardée sur la route en essayant d’éviter un nid-de-poule ou quelque chose de noir”, a déclaré Dhami aux journalistes après avoir rencontré le joueur de cricket à l’hôpital.

Le directeur de la Delhi and District Cricket Association (DDCA), Shyam Sharma, qui a rencontré Pant samedi, avait également déclaré, citant le frappeur, que l’accident s’était produit alors qu’il tentait de négocier un nid-de-poule dans les premières heures de vendredi.

L’accident massif s’est produit vendredi vers 5h30 du matin lorsque la voiture de luxe de Pant a heurté un diviseur de route près de Roorkee dans le district de Haridwar et a pris feu, causant de multiples blessures au joueur de cricket qui s’est évadé miraculeusement.

Le ministre en chef est resté à l’hôpital pendant près d’une heure pour faire le point sur l’état de Pant auprès de sa mère, de sa sœur et des médecins.

Il leur a assuré que le gouvernement de l’État apportera toute son aide pour le traitement du joueur de cricket.

Plus tôt dans la journée, Dhami a annoncé que le conducteur et conducteur de Haryana Roadways qui s’est précipité à la rescousse du joueur de cricket immédiatement après l’accident et a aidé à lui sauver la vie sera honoré à l’occasion de la fête de la République.

“En sauvant la vie du joueur de cricket au péril de sa propre vie, le conducteur et le conducteur de Haryana Roadways ont donné l’exemple aux autres. Le gouvernement de l’État les honorera le 26 janvier”, a déclaré Dhami lors de l’inauguration d’une auberge résidentielle pour orphelins et enfants pauvres ici.

Le chauffeur de bus Haryana Roadways Sushil Kumar et le conducteur Paramjit ont vu la voiture de Pant heurter un séparateur et rouler de l’autre côté de la route. Ils ont garé le bus le long de la route et se sont précipités pour sauver le joueur de cricket. Ils l’ont sorti de la voiture et ont appelé la police.

