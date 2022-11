Rishab Shetty starrer se rapproche de la marque de Rs 100 crore

Avec en tête d’affiche la superstar kannada Rishab Shetty, Kantara est devenu l’un des films les plus appréciés du cinéma indien. Initialement sorti uniquement à Kannada le 30 septembre, le film a ensuite été doublé en plusieurs langues et sa version hindi est sortie en salles le 14 octobre.

Maintenant, la version hindi de Kantara, que Rishab Shetty a également réalisé, se rapproche de Rs 100 crore alors que le film a collecté Rs 76 crore. Taran Adarsh ​​s’est rendu sur son compte Twitter le lundi 14 novembre et a écrit : “#Kantara *#version hindi* continue de galoper régulièrement… Il franchit la barre des 75 cr ₹… Continue de surprendre [the industry] et choc [the pessimists who doubted its potential]… [Week 5] Ven 1,25 cr, Sam 2,30 cr, Dim 2,70 cr. Total : ₹ 76 cr. # Affaires indiennes. BOC net. SUPERPRODUCTION.”

#Kantara #Hindi la version continue de galoper régulièrement… Traverse la marque ₹ 75 cr… Continue de surprendre [the industry] et choc [the pessimists who doubted its potential]… [Week 5] Ven 1,25 cr, Sam 2,30 cr, Dim 2,70 cr. Total : ₹ 76 cr. #Inde biz. BOC net. SUPERPRODUCTION. pic.twitter.com/qSBf5rSuV9 — taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 14 novembre 2022

Plusieurs célébrités de Bollywood telles que Varun Dhawan, Kangana Ranaut, Vivek Agnihotri et Urmila Matondkar pour n’en nommer que quelques-unes. La superstar malayalam Prithviraj Sukumaran a été tellement impressionnée après avoir vu le film qu’il a décidé de présenter la version malayalam du film, qui est sortie en salles le 20 octobre.

LIRE | Kantara: Rishab Shetty révèle s’il avait des doutes quant à la sortie d’un film en plusieurs langues | Exclusif

Lors d’une conversation exclusive avec DNA, nous avons demandé à Rishab s’il doutait que le film puisse perdre son contexte lorsqu’il traverse les frontières. L’acteur nous a dit : « Les émotions sont les mêmes. La culture et les traditions que j’ai montrées dans le film, comme le Bhoota Kola, viennent de la côte du Karnataka, mais je les ai représentées à travers le thème universel du conflit entre l’homme et la nature. le conflit est présent dans tous les coins de l’Inde. Et la façon dont les gens parlent des 15 à 20 dernières minutes, le point culminant du film, cela restera absolument original.