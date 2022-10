Rishab Shetty s’ouvre sur le succès du film, dit “l’esprit divin et l’énergie attachés ..”

L’un des plus gros blockbusters de 2022 a été Kantara. Le film réalisé et joué par Rishab Shetty se rapproche de la barre des 100 crores de roupies. Les critiques positives et le bouche-à-oreille ont joué un rôle majeur dans le succès du film. Le film, soit dit en passant, n’a pas fait l’objet d’une publicité importante en dehors de l’État du Karnataka, mais vendredi, il est sorti dans le nord après que l’on ait appris à quel point il était génial. Dans une interview avec India Today, Rishab Shetty et a affirmé que l’aura “divine” associée au film est ce qui a contribué à son succès.

Il a été cité comme disant: «L’esprit divin et l’énergie attachés au film en ont fait un blockbuster aujourd’hui. De plus, les habitants du Karnataka qui ont fait la promotion du film auprès de leurs amis et la fierté qu’ils ressentent sont la raison du succès de Kantara.

Juste avant le jour de sa sortie en télougou, Prabhas s’est adressé à son pseudo Instagram le vendredi 14 octobre et a écrit : “J’ai regardé #Kantara pour la deuxième fois et quelle expérience extraordinaire ça a été ! Super concept et un point culminant passionnant. Un must regarder un film au cinéma !!!”. Hombale Films a partagé son message et a écrit : “Nous sommes épris et touchés par votre réponse, cher @actorprabhas. Avec impatience, nous attendons l’homme le plus violent #Salaar.”

Plus tôt, lorsque la star d’Adipurush avait vu le film pour la première fois, il avait consulté ses histoires Instagram et écrit : “J’ai beaucoup aimé regarder #Kantara, en particulier le point culminant. Félicitations à toute l’équipe et je vous souhaite tout le succès !”.

Après le drame mythologique d’Om Raut, Prabhas sera vu ensuite dans la sortie pan-indienne à gros budget de Hombale Films, Salaar, dont la sortie est prévue dans les salles le 28 septembre 2023.