Rishab Shetty célèbre 50 jours d’achèvement du film, dit “nous avons été vraiment bénis”

Kantara de Rishab Shetty a terminé 50 jours et est toujours diffusé sur plus de 1000 écrans dans le monde. Le film a également duré 50 jours en Australie, au Royaume-Uni, au Canada, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. En Inde, le film est toujours diffusé sur plus de 900 écrans. Cela montre la force et le caractère du film qui a défié tous les pronostics au milieu de toutes les grandes sorties de Bollywood et d’Hollywood.

Le film a été salué par beaucoup pour avoir raconté l’histoire d’un arrière-pays rural qui a offert une expérience magique et divine aux fans. Un point culminant à couper le souffle avec une masterclass d’acteur de l’acteur-réalisateur Rishab Shetty a laissé tout le monde émerveillé et en état de choc avec la fin divine. L’expérience théâtrale a été rendue magnifique par l’éclat technique de la cinématographie et la musique délicieuse qui a été jouée en boucle par beaucoup. L’acteur-réalisateur et les producteurs du film ont également utilisé leurs profils de médias sociaux respectifs pour publier des messages de remerciement aux fans, qui les ont aidés à établir et à battre plusieurs records au box-office.

Un film avec un simple budget de 16 crores a dépassé les chiffres de fréquentation les plus élevés de la série KGF et a été le troisième plus gros succès de l’année après KGF Chapter 2 et RRR. Le film se porte aussi exceptionnellement bien à l’étranger. Il a récemment franchi la barre des 3 millions de dollars aux États-Unis. Tout en partageant leur joie de “Kantara” traversant les 50 jours divins au box-office, Rishab a partagé une note de remerciement sur leurs réseaux sociaux pour les masses pour leur soutien et leur amour. “Un moment de célébration divine pour nous. Merci à tout le monde à travers le monde. Il a été accepté, possédé et vécu par chacun de nous. Nous avons été vraiment bénis par le Panjurli & Guliga Daiva. La fureur reste invaincue. Wooaaah #Kantara #50DaysOfKantara @ shetty_rishab @VKiragandur”

Voici le tweet



Un moment de fête divine pour nous. Merci à tous à travers le monde. Il a été accepté, possédé et vécu par chacun de nous Nous avons été vraiment bénis par le Panjurli & Guliga Daiva. La fureur reste invaincue.

– Rishab Shetty (@shetty_rishab) 18 novembre 2022

Ce sera une année passionnante pour la maison de production appelée Hombale Films au nord de Bengaluru. Ils ont certainement réalisé un exploit dont seules les maisons de production peuvent rêver ces derniers temps. Lorsque les films s’efforcent d’aller chercher et de franchir 50 crores de chiffres, ils ont eu 2 films consécutifs en l’espace de 6 mois traversant 400 crores de mammouths. L’industrie du bois de santal a culminé et culminé à un rythme phénoménal cette année.

Sur l’exploit gigantesque, Vijay Kiragandur de la bannière Hombale Films a déclaré – “le divin a choisi de parler à travers notre film et nous avons eu une bénédiction divine sur nous”. Nous sommes ravis d’avoir pu jouer notre rôle en mettant notre culture au premier plan et de rendre justice à notre peuple et à notre terre dans cette partie. Nous espérons tous voir plus de magnificence de type Kantara pour nous faire plaisir et un cinéma axé sur le contenu plutôt que le film basé sur la célébrité qui est creux en substance. Célébrons tous la culture indienne avec Kantara et de nombreux autres films à venir.