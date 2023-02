Rishab Shetty annonce la préquelle de Kantara, dit “ce que vous avez vu est en fait la partie 2, la partie 1 viendra l’année prochaine”

La star de Kantara, Rishab Shetty, a révélé que le prochain film de sa franchise à succès sera une histoire préquelle. L’artiste aux multiples traits d’union a partagé les détails du film très attendu lors d’un événement ici pour marquer les 100 jours de “Kantara” dans les salles.

L’histoire de Kantara se déroule autour d’une petite communauté vivant dans les bois de Kaadubettu, dans l’État côtier du sud du Karnataka. Tissant une intrigue intéressante de conflit entre l’homme et la nature, où la mort mène à la guerre entre les villageois et les forces du mal, et Shiva, un rebelle défend son village et la nature.

“Nous sommes très heureux et reconnaissants envers le public qui a montré un immense amour et un soutien à ‘Kantara’ et qui a entrepris le voyage, avec la bénédiction du tout-puissant Daiva, le film a terminé avec succès 100 jours et je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer la préquelle de ‘Kantara’.

“Ce que vous avez vu est en fait la partie 2, la partie 1 arrivera l’année prochaine. L’idée m’est venue à l’esprit pendant que je tournais pour ‘Kantara’ parce que l’histoire de Kantara a plus de profondeur, et actuellement, si la partie écriture est inquiets, nous sommes en train de creuser plus de détails », a déclaré Shetty.

Le scénariste-réalisateur, qui joue également dans la franchise, a déclaré que l’équipe recherchait actuellement la préquelle et qu’il ne serait pas en mesure de partager les détails de l’intrigue. Vijay Kiragandur, le fondateur de Hombale Films, a déclaré qu’ils travaillaient dur pour présenter une histoire “plus massive et grandiose qu’auparavant”.

“Kantara a fait découvrir au public un nouveau cinéma et nous aimerions soutenir et en fait stimuler la rage que le film a créée parmi le public sur les écrans en annonçant la suite, car le film a maintenant terminé ses 100 jours.

“Rishab et notre équipe ont travaillé rigoureusement sur l’histoire car le film a beaucoup plus de choses à dire au public tout en ouvrant l’histoire de Kantara et nous pouvons simplement garantir que la suite de Kantara sera plus massive et grandiose que avant », a déclaré Kiragandur. “Kantara” est sorti en salles le 30 septembre. Il a également présenté Sapthami Gowda, Kishore Kumar G et Achyuth Kumar. (Avec les entrées de PTI)



