Rish Sunak a averti qu’il pourrait devoir renvoyer sa Suella Braverman pour de petits bateaux

Rishi Sunak a été informé par des députés conservateurs qu’il pourrait devoir limoger sa secrétaire à l’intérieur, Suella Braverman, si le gouvernement ne parvient pas à s’attaquer à la crise des petits bateaux et à la montée en flèche du nombre de migrants.

Mme Braverman a été avertie que les «couteaux sont sortis», bien qu’elle ait survécu à une semaine difficile au cours de laquelle elle a esquivé une enquête sur sa gestion d’une infraction pour excès de vitesse et a fait face à une réaction des conservateurs face à une migration nette record.

Les hauts conservateurs ont dit L’indépendant elle n’était « pas tirée d’affaire » et pourrait être vulnérable à un remaniement, ayant perdu des soutiens au sein du parti ces derniers mois.

Les modérés restent en colère contre son attaque «indépendante» contre le multiculturalisme et la politique «réveillée» lors d’une conférence de droite, tandis que certains à droite pensent que son collègue ministre Kemi Badenoch pourrait faire un remplacement idéal si M. Sunak décide de rompre les liens.

Le député conservateur Tobias Ellwood a déclaré: « Le Premier ministre a fait preuve d’un degré exceptionnel de loyauté envers Suella Braverman, compte tenu de la façon dont elle a récemment rallié la droite conservatrice. »

Le président du comité restreint de la défense a ajouté: « Elle devrait maintenant répondre en rendant cette loyauté – reconnaissant qu’un autre balancement supplémentaire du bateau entrave nos chances de gagner. »

Un député de haut rang a déclaré: «Les couteaux sont sortis – certains députés et fonctionnaires sont clairement là pour l’attraper. Elle a certes des partisans à droite, mais certains préfèrent Kemi [Badenoch]. Elle doit donc être très prudente et modérer sa rhétorique, car cela n’aide pas.

M. Sunak est également sous pression sur le chiffre record de la migration nette – contraint de nier qu’il a perdu le contrôle du système après que le nombre est passé de 488 000 à 606 000 en une seule année.

Rishi Sunak et Suella Braverman sont tous deux sous pression pour faire baisser l’immigration (PENNSYLVANIE)

Les députés conservateurs, se préparant à affronter des électeurs lésés pendant les vacances parlementaires, l’ont exhorté à envisager de nouvelles restrictions des seuils salariaux pour les travailleurs étrangers et de nouvelles restrictions pour les étudiants étrangers.

Un député du mur rouge, qui s’attend à faire face à un « blizzard de messages de colère » de la part des électeurs locaux, a déclaré : « Il [Mr Sunak] est évidemment désespéré de trier les petits bateaux – mais il n’est pas clair s’il se soucie de la migration légale en raison de la poussée pour la croissance économique.

Un conservateur de haut rang a déclaré que ses collègues devenaient de plus en plus « frustrés » et « nerveux » quant à savoir si M. Sunak pourrait assurer une reprise économique claire – l’inflation se révélant têtue comme prévu et Jeremy Hunt signalant qu’il est prêt à accepter une récession si les hausses de taux d’intérêt aident à freiner les prix en cours monte.

« Il n’y a que les députés qui n’aimaient pas [Mr Sunak] lui déjà qui écume à la bouche à ce stade. Mais il doit réduire l’immigration. Nous comprenons que l’économie est le grand objectif des élections. Mais l’immigration est un gros problème contre lequel les électeurs sont en colère.

Certains députés conservateurs ont estimé que Mme Braverman agissait comme «bouclier» pour M. Sunak et n ° 10 si le gouvernement faisait face à plus de critiques sur son plan «arrêter les bateaux» dans le cas où les migrants de la Manche ne pourraient pas être expulsés en grand nombre une fois son projet de loi sur la migration illégale. est passé.

Mais le «bouclier» devra peut-être être remplacé pour donner à quelqu’un d’autre une chance de faire pression sur l’immigration avant les élections. Un haut responsable conservateur a déclaré: «Elle est là pour prendre la flak, mais elle doit faire attention. Le sien n’est pas un style qui plaît à beaucoup de gens.

Un député d’arrière-ban a déclaré : « Beaucoup de gens ne l’aiment pas, alors elle n’est pas tirée d’affaire. Si elle ne peut pas montrer qu’elle livre sur de petits bateaux, j’aurais pensé qu’elle pourrait être partie lors d’un remaniement plus tard dans l’année.

M. Sunak a déclaré qu’il avait décidé qu’une enquête sur l’excès de vitesse de Mme Braverman n’était « pas nécessaire » après avoir initialement demandé à des fonctionnaires de l’aider à suivre un cours privé de sensibilisation à la vitesse plutôt que de rejoindre des membres du public.

M. Sunak a refusé de déclencher une enquête sur les liens antérieurs non déclarés de Mme Braverman avec le Rwanda, révélés par L’indépendant plus tôt cette semaine.

Après l’avoir blanchie de toute infraction au code ministériel concernant les excès de vitesse, le Premier ministre a décidé de ne pas enquêter sur le fait que Mme Braverman n’a pas officiellement divulgué des années de travail de formation d’avocats du gouvernement rwandais entre 2010 et 2015.

L’indépendant a contacté le ministère de l’Intérieur pour commentaires.