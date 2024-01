Rish! rationalise sa nouvelle habitude de bombardement auprès d’un Commons nonchalant | John Crace

Havant de repartir. Il s’avère que l’action militaire peut créer une dépendance. Une fois qu’on y a pris goût, on ne peut plus s’arrêter. Et il n’y a aucun signe que quiconque ait atteint le fond. La réunion de rétablissement en 12 étapes destinée aux députés cherchant de l’aide pour lutter contre leur dépendance est toujours à la recherche de son premier membre.

Il y a un peu plus d’une semaine, la Chambre des Communes était pleine à craquer lorsque Rishi Sunak a fait une déclaration sur les frappes contre les positions des Houthis au Yémen. Presque tous les députés voulaient avoir leur mot à dire alors qu’ils se réinventaient en tant qu’experts militaires du Moyen-Orient. La séance a duré près de deux heures.

Mardi, la Chambre des Communes était à peine remplie au tiers pour le début de la dernière déclaration de Sunak, après de nouvelles grèves la nuit précédente. Bien avant la fin, il n’y avait que six députés conservateurs d’arrière-ban dans la Chambre. Tout le monde était devenu blasé. Il ne s’agissait que de frappes ciblées, alors quel était le problème ? Ce n’est pas quelque chose qui dérange qui que ce soit. Ensuite, ils ne se lèveront du lit que pour une guerre à grande échelle.

Sunak lui-même semblait également beaucoup plus détendu. Dix jours auparavant, il paraissait nerveux, comme légèrement secoué par la gravité de la situation. La première fois qu’il était Premier ministre, il avait autorisé la force meurtrière. On pourrait presque sentir que sa conscience pourrait être légèrement troublée. Un soupçon de doute de soi.

Quelle différence une seule semaine peut faire. C’était du Rishi lo-fi. Rishi habillé. Rishi intensément détendu. Donnez-lui encore quelques jours et il portera un bomber Tony Blair. “J’ai dit la semaine dernière que je recommencerais”, a-t-il déclaré. Et… et c’était un homme de parole. On ne peut pas dire que les Houthis n’ont pas été prévenus. Personne n’a joué avec le Rishmeister.

Les frappes qu’il avait ordonnées étaient strictement conformes au droit international. On entend rarement ce gouvernement parler de ses obligations en vertu du droit international. Bien au contraire. Normalement, Sunak doit encore trouver une loi internationale qui ne soit pas une tentative étrangère de saper notre propre souveraineté. Quelque chose de profondément sinistre. Je suppose donc que nous devrions être rassurés.

Alors Rish ! atteint les cibles. Pour l’instant encore indéterminé. Les frappes précédentes ont été couronnées de succès à 100 %, a-t-il déclaré. Mais cela n’a pas eu autant de succès que les Houthis n’aient pas renouvelé leurs attaques contre la navigation dans la mer Rouge. Mais peu importe. Les frappes ont réalisé exactement ce qui était prévu. Il était juste temps d’en avoir davantage.

Nous en étions maintenant à la sémantique de la précision. Avons-nous bombardé les mêmes cibles avec plus de précision ou des cibles différentes avec la même précision ? Ces choses comptent. La confiance de Sunak dans notre capacité militaire est totale. Nous pouvons détruire un site de lancement de drone dans le jardin de quelqu’un sans faire une seule victime.

Malheureusement, nous ne pouvons pas empêcher les Houthis de remplir le cratère en quelques heures et d’utiliser à nouveau le même site pour lancer d’autres drones. Cela pourrait donc durer indéfiniment. Les Houthis sont habitués aux bombardements. Les Saoudiens leur font cela depuis plus d’une décennie. Ils peuvent donc simplement ignorer quelques frappes des États-Unis et du Royaume-Uni. Bizarrement, le groupe soutenu par l’Iran ne semble pas passer son temps à écouter les ultimatums du parlement britannique.

Sunak est allé à l’essentiel. Il enverrait le ministre des Affaires étrangères au Moyen-Orient dans les prochains jours. Quoi? Passez-nous encore une fois ça. Que pouvons-nous attendre du Chillaxed Lord Big Dave ? C’est un handicap diplomatique. Garanti d’aggraver n’importe quelle situation grâce à sa superficialité et son inattention aux détails. Pensez simplement aux dégâts qu’il a causés au Royaume-Uni. À son retour, il n’y aurait plus un seul pays dans la région qui ne soit pas en feu.

Comme avant, Rish ! était catégorique sur le fait qu’il s’agissait avant tout de maintenir les voies de navigation ouvertes. Comme si les actions des Houthis se déroulaient dans le vide. C’était de la folie. Parfois, vous devez écouter ce que disent vos ennemis et les croire.

Mais la ligne du gouvernement britannique est que les Houthis souffrent d’une fausse conscience. Ils pensent peut-être qu’ils tentent d’intervenir dans la guerre entre Israël et Gaza, mais nous le savons mieux. Personne ne semble capable de faire le lien avec le fait que les attaques des Houthis n’ont commencé qu’après le 7 octobre. Cela ne signifie pas que nous devons accepter pleinement le récit des Houthis. Reconnaissez simplement les réalités évidentes. Mais non. Nous préférons nos propres vérités plus pratiques.

« L’inaction est aussi une décision », a-t-il conclu. C’était une réplique de Tony Blair. Celui qui est revenu le mordre. Sunak voudra peut-être être prudent. Même si les enjeux ne sont pas aussi élevés. Presque tout le monde s’accorde à dire que les Houthis sont des salopards et qu’ils méritent tout ce qu’ils ont. Il fallait donc agir. N’importe quelle action. Le pays exigeait un geste futile. C’était donc le moins qu’il pouvait faire. Pour encourager les autres.

Keir Starmer du Labour a assimilé tout cela avec impatience. Il n’a même pas pris la peine de faire toute une histoire du fait que cette fois, le Premier ministre n’avait pas pris le temps de le prévenir à l’avance des frappes. Je l’ai juste pris comme un mâle bêta. Traitez-moi aussi mal que vous le souhaitez si vous pensez que c’est dans l’intérêt national.

Tout ce que Keir voulait vraiment, c’était que le pays soit conscient qu’il ferait tout pour rivaliser avec les conservateurs dans la poursuite d’un intérêt national. Il serait totalement antipatriotique de poser à Sunak des questions raisonnables. Par exemple : était-il sûr que nos missiles faisaient une différence ? Pour vérifier si nous n’aggravions pas une mauvaise situation. Après tout, de nombreux pays de l’OTAN ont décidé de ne pas bombarder les Houthis.

Mais le leader travailliste n’était pas du tout favorable à cet apaisement. Il était prêt à tout ce que Rishi était. En fait, il serait prêt à aller bien plus loin. Heureux d’abandonner toutes ses facultés critiques et de bombarder n’importe quel endroit de la carte. Parce que lui aussi avait accès à ces Happy Bombs spéciales. Des bombes qui n’ont pas vraiment fait beaucoup de dégâts. Des bombes qui ont pris soin de modifier leur trajectoire pour ne faire aucune victime. Alors allez-y. Bon sang, il était probablement temps de bombarder l’Australie. Ils ont dû faire quelque chose de mal.

Curieusement, les quelques députés conservateurs présents à la Chambre ressentaient tous à peu près la même chose. Se baigner dans la chaleur de leur propre certitude. Il a donc été laissé à une poignée de députés travaillistes, libéraux-démocrates et SNP d’exprimer quelques inquiétudes. Ils n’avaient pas de sentiments forts pour les Houthis, mais où cela allait-il finir ? Allons-nous bombarder le Yémen une fois par semaine pendant les 10 prochaines années ? Et ne serait-ce pas une bonne idée de réfléchir à un cessez-le-feu et à une solution à deux États ? Juste pour voir ce qui s’est passé. Sunak les regardait comme s’ils étaient fous. Cinquième chroniqueurs déloyaux. Le plan était de ne pas avoir de plan.

Pourtant, tout n’était pas sombre. Les conservateurs ont clairement décidé que faire des médias du matin une heure de comédie était une chose. Ainsi, après que Lucy Frazer et Susan Hall eurent fait leur routine de stand-up lundi, c’était maintenant au tour de Huw Merriman. Il n’a pas déçu. Le News Quiz était un parti pris de la BBC, a-t-il déclaré. La satire mangera la satire. Puis il déclare la guerre à un présentateur de l’émission Art Attack. Bon temps. A demain.