Rise of the Beasts’ Terrorcons va faire des ravages à Brooklyn

« Transformers » passe en mode Bête. Attention à Brooklyn.

Mardi, le réalisateur Steven Caple Jr. et le producteur Lorenzo di Bonaventura ont partagé les changements majeurs apportés au septième volet de la méga-franchise lors d’un événement virtuel mardi pour marquer le début de la production.

Basé en 1994 à Brooklyn, New York, le nouveau film intitulé « Transformers: Rise of the Beasts », présente de nouveaux humains, dont la star de « In the Heights » Anthony Ramos et la star de « Judas le Messie noir » Dominique Fishback.

« Rise of the Beasts » ramènera le favori des fans Optimus Prime et apportera des personnages de « Beast Wars », la série animée « Transformers » des années 1990, dans la bataille terrestre existante entre les Autobots et evilDecepticons.

« Il existe différentes races de Transformers », a déclaré Caple Jr. Préparez-vous pour les Maximals, des descendants semblables à des créatures des Autobots protecteurs du monde, des Predacons, des descendants des maléfiques Decepticons et un nouveau méchant de film Terrorcons, qui apportera le boom à Brooklyn .

« Et il y a des animaux préhistoriques qui voyagent dans le temps et l’espace, des bêtes puissantes », a-t-il ajouté. « C’est quelque chose de nouveau que nous déposons sur la table. Il y a des personnages dopants que je vais vous présenter. »

« Nous pouvons mettre tout le monde les uns contre les autres », a promis Di Bonaventura. « Cela devient donc une expérience épique de grande finale » Transformers « . »

Des personnages nouveaux et anciens aux batailles plus emblématiques de « Transformers », voici ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans « Transformers: Rise of the Beasts », à venir le 24 juin 2022.

Les Terrorcons apportent une nouvelle fusée, de nouveaux dégâts dans ‘Transformers: Rise of the Beasts’

Le nouveau film mettra en vedette la bataille en cours entre les Autobots et les Decepticons, mais ajoutera ce que Caple Jr. appelle « une nouvelle fusée à l’ensemble » – les Terrorcons.

« Quand (les Terrorcons) perturberont notre film, vous le sentirez », a-t-il déclaré.

Les Decepticons feront leurs dégâts, comme d’habitude.

« Mais ce sont vraiment les Terrorcons qui sont les principaux méchants », a déclaré Di Bonaventura. Les Terrorcons incluent le féroce Nightbird, une Nissan GTR et Scourge.

Optimus Prime et Bumblebee nouveau look de retour

Le leader d’Autobot, Optimus Prime, reviendra en tant que héros principal, avec l’acteur de longue date Peter Cullen. « Il n’y avait pas de discussion sans lui », a déclaré Di Bonaventura. « Peter est à bord.

Servant de trame de fond, le film approfondira l’origine de sa philosophie de protection de la Terre. Le film servira de trame de fond au héros, donnant les origines de sa philosophie de protection de la Terre. « Je veux en savoir plus sur Optimus Prime, creuser sous le métal », a déclaré Caple Jr.

Le film présentera également un regard Camaro tout-terrain sur Bumblebee, le favori des fans. « Nous n’avons jamais fait de version tout-terrain d’un transformateur. Un nouveau territoire donc », a-t-il ajouté.

Parmi les autres Autobots présentés, citons le rebelle Mirage, qui se transforme en Porsche 911.

Les fans verront davantage la femme Transformer Arcee après sa première apparition dans « Bumblebee » de 2018, se transformant en Ducati 916. « Je l’ai aperçue dans » Bumblebee « , je voulais en voir plus », a déclaré Caple Jr.

Maximals présentera Optimus Primal

Les Maximals préhistoriques fourniront une nouvelle force protectrice sur terre, avec son chef féroce mais sage Optimus Primal, la figure paternelle du groupe.

« Optimus Prime peut avoir des conversations philosophiques avec Optimus Primal », a déclaré Di Bonaventura. « Ils sont dans le même avion. »

Le groupe comprendra également un type de rhinocéros blindé, Rhinox qui « veut juste enfoncer des trucs », a-t-il ajouté. « Il veut utiliser cette corne. Je pense qu’il sera un favori des fans. »

Les Maximals affronteront leur ennemi naturel les Predacons. « Ils sont de nature plus reptilienne, nous les avons vus dans d’autres films » Transformers « , mais je voulais vraiment me concentrer sur eux », a déclaré Caple Jr.

Anthony Ramos et Dominique Fishback apportent un nouveau crédit à Brooklyn

Les Brooklynites Ramos et Fishback apportent de la crédibilité à la toile de fond de Brooklyn « Rise of the Beasts ».

« Dès que le film commence, vous allez ressentir la culture hip hop, vous allez ressentir Brooklyn », a déclaré Caple Jr. « Nous essayons de recréer cette époque. Nous allons avoir un grand bande sonore. »

Ramos incarnera Noah, un sorcier de l’électronique qui était autrefois dans l’armée. Tandis que Fishback décrit son personnage Elena comme une « chercheuse d’artefacts ».

« Transformers » se rendra au Machu Picchu

Le film se rendra à Machu Picchu, la célèbre citadelle inca du XVe siècle au Pérou. Ce ne sera pas facile de se rendre dans la célèbre région montagneuse où Caple Jr. et les acteurs tourneront pendant six semaines.

« Nous nous arrachons les cheveux » en essayant d’amener l’équipement sur place, a déclaré Caple Jr..

« C’est une tâche d’y arriver. Mais c’est un endroit magique », a-t-il déclaré.