Une vidéo d’un chat semblant très protecteur envers son jouet préféré est devenue virale sur TikTok.

Le clip a été partagé par @yukiandtheboysle compte TikTok de quatre chats appelés Ushi, Yuki, Kona et Eleanor, et a été vu plus de 568 000 fois depuis sa première publication le 5 septembre.

Un message superposé à la vidéo dit : “Son jouet préféré a été perdu pendant quelques jours (sous le four)… il ne peut pas risquer de le perdre à nouveau, il est donc sous étroite surveillance.”

La séquence montre un chat assis dans une baignoire vide, regardant un petit jouet en peluche posé sur le sol de la baignoire. La caméra fait un zoom sur le félin, alors qu’il regarde en arrière une fois avant la fin du clip.

Une légende partagée avec le message dit : “Jusqu’à ce que nous sachions comment cela s’est retrouvé sous le four, on ne peut faire confiance à personne (c’était lui et ce n’est pas la première fois).”

La dévotion du chat pour son jouet préféré dans le dernier article est compréhensible, car de petits objets, tels que des jouets en peluche en forme de souris, des balles de ping-pong, des jouets de poursuite motorisés ou même du papier froissé, “peuvent offrir des heures de divertissement aux chats”, selon la vétérinaire Ellen Lindell. Debra Horwitz et Gary Landsberg ont déclaré dans un article pour VCAla chaîne d’hôpitaux vétérinaires.

Ils ont expliqué : « Les chats sont des chasseurs naturels et traquent, poursuivent, bondissent et capturent tout ce qui bouge. » La plupart des félins apprécient toute une gamme de jouets qu’ils peuvent chasser, chercher, attaquer et transporter.

Offrir de la nouveauté peut contribuer à accroître la valeur d’un jouet et à susciter l’intérêt de votre chat. Il est donc bon de garder un assortiment de 20 jouets pour chats à portée de main, en offrant à votre félin seulement quatre ou cinq options de jouets à la fois, ont-ils conseillé.

Il est également important de “surveiller votre chat pendant qu’il joue pour s’assurer qu’il ne consomme aucun jouet non alimentaire”, préviennent les vétérinaires.

‘Si intelligent’

Plusieurs utilisateurs de TikTok ont ​​été amusés par la réaction du chat dans le dernier clip viral.

Lacie a écrit “Je suis tellement contente qu’ils soient réunis !” et l’affiche originale répondait “Cela a été quelques jours difficiles.”

L’utilisateur @febriani0704 a déclaré “il est si intelligent” et l’utilisateur 4087148682820 a déclaré que le chat devait penser que le jouet “ne va nulle part maintenant”.

L’utilisateur @hyoyo789 a déclaré “qu’il a littéralement pris le mot “garder un œil” dessus.”

L’utilisateur Joce a écrit : “Tellement mignon, les chats sont irréels.”

Rimae a noté “le rapide regard inquiet vers vous”.

Emily a également souligné “la façon dont il a rapidement regardé en arrière pour s’assurer que l’objet était toujours là”.

L’utilisateur @lucyissick a déclaré : “Il regarde immédiatement en arrière pour voir s’il est toujours là.”

