Rires alors que le chat défie la tentative de son propriétaire de le garder de la « zone interdite »

Une vidéo d’un chat qui a réussi à contrecarrer la tentative d’un propriétaire de l’éloigner d’une zone interdite est devenue virale sur TikTok.

Le clip a été posté en août par Sir George (@sirgeorgetheragdoll)le compte TikTok d’un chat ragdoll nommé George, et a reçu plus de 316 000 vues. L’affiche est basée à New York, selon le profil TikTok.

Un message superposé sur le clip dit : « Quand vous installez des oreillers pour bloquer la zone interdite, mais cela se retourne contre vous et maintenant la zone interdite est encore plus confortable et attrayante. » Les images montrent le chat qui a l’air confortable alors qu’il est allongé sur un oreiller sur une étagère.

Une légende partagée avec le message se lit comme suit : « Chat : 1 – Humain : 0. »

Une image d’un chat ragdoll assis sur une table. Une vidéo d’un chat ragdoll s’installant chez lui dans une « zone interdite » est devenue virale sur TikTok.

La réaction du félin dans la vidéo n’est pas surprenante puisque les chats adorent s’asseoir dans des endroits en hauteur, comme les étagères et les comptoirs.

« Se trouver dans un endroit surélevé est naturel pour les chats car cela leur donne plus de capacité à voir autour d’eux et cela évite d’être pris en embuscade par derrière », a déclaré Pam Johnson-Bennett, auteur de plusieurs livres sur le comportement et le dressage des chats. Semaine d’actualités en 2021.

Vicki Jo Harrison, présidente de l’International Cat Association, a déjà déclaré Semaine d’actualités que les chats ont tendance à aimer les endroits comme les comptoirs parce que l’emplacement leur permet de satisfaire leur instinct de grimper et de sauter.

« Les chats grimpent aux arbres et sautent sur de longues distances pour se déplacer sur leur territoire, éviter les dangers et trouver de la nourriture », a déclaré Harrison.

Si vous souhaitez apprendre à un chat à ne pas sauter sur des comptoirs ou d’autres zones en hauteur, il est important de savoir exactement ce qui l’attire à cet endroit. Tous les chats n’apprécient pas ces endroits pour la même raison, a déclaré Johnson-Bennett, ancien vice-président de l’Association internationale des consultants en comportement animal.

Fournir des alternatives à ces endroits qui servent le même objectif peut éloigner le félin des zones interdites. Par exemple, fournir un arbre à chat ou une tour peut offrir à votre félin un autre moyen de grimper et de se cacher, a déclaré Harrison.

Plusieurs utilisateurs de TikTok ont ​​​​été amusés par la réaction du chat dans le clip TikTok.

Jana Cutler a écrit : « George vit clairement sa meilleure vie. » Chris Flores a déclaré : « Vous n’êtes qu’un invité dans votre propre maison. »

Skevi SuperSkevi a noté : « Maintenant, il pense que vous l’avez accueilli. »

L’affiche originale répondait : « Je pense qu’il sait toujours qu’il n’est pas autorisé à monter là-bas, mais il se sent définitivement suffisant à l’idée de contourner les règles. »

RaFi a déclaré : « Il avait besoin de cet endroit, c’est comme son petit appartement. » L’affiche originale répondait : « Il a l’air très mignon là-haut. »

Beth Boehler868 a écrit : « Chut, George est un roi au repos dans une zone interdite !!! »

Megan a déclaré: « Autant vider cette étagère. C’est à lui maintenant. » L’affiche originale répondait : « J’ai l’impression que dès que je l’aurai effacé, il essaiera de réclamer le suivant. »

