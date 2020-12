L’actrice Shilpa Shetty estime que rire de bon cœur est devenu un privilège dans nos vies trépidantes et a demandé aux gens de ne pas oublier de prendre du temps et de trouver des raisons de rire.

« Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une séance de rire insouciante avec vos amis était si agréable? Un rire bon et copieux renforce le système immunitaire et soulage le stress physique et mental, laissant vos muscles détendus pendant 45 minutes par la suite », a-t-elle écrit sur Instagram avec un image d’elle-même en train de rire aux éclats.

« Rire librement et chaleureusement est devenu un privilège dans nos vies trépidantes. Donc, si rencontrer des amis et / ou de la famille est un défi en ces temps, regardez un film / une vidéo drôle ou lisez de la littérature comique, à la place … parce que le rire est vraiment le meilleur remède », a-t-elle ajouté.

L’actrice a partagé la publication en utilisant des hashtags: #ShilpaKaMantra #SwasthRahoMastRaho #mentalhealth #goodhealth #stayhappy #Laugh #LaughterIsTheBestMedicine #behappy.

Shilpa est sur le point de revenir à l’écran après 13 ans avec deux sorties, Hungama 2 et Nikamma.

Réalisé par Sabbir Khan, le film comique romantique bourré d’action Nikamma présente également Abhimanyu Dasani et Shirley Setia. Hungama 2 met également en vedette Paresh Rawal, Pranitha Subhash et Meezan. Le film fait suite au hit de Priyadarshan en 2003, Hungama.