Vingt-trois nageurs polonais ont fait leurs valises pour Tokyo dans l’espoir de courir après la gloire olympique, seulement pour que le président de la fédération nationale de natation (PZP) annonce que le nombre devrait être ramené à 17 sur la base des règles de qualification imposées par le gouvernement. corps FINA.

« J’exprime un grand regret, une tristesse et une amertume face à la situation liée à la qualification de nos nageurs pour les Jeux Olympiques de Tokyo », a déclaré le chef du PZP, Pawel Slominsk, dans ses excuses rampantes aux six malheureuses stars.

« Une telle situation ne devrait pas avoir lieu, et la réaction des nageurs, leurs émotions, l’attaque contre la Fédération polonaise de natation me sont compréhensibles et justifiées. »

Slominsk a attribué la bévue à « une volonté de permettre au plus grand nombre d’athlètes et d’entraîneurs de participer aux Jeux.

Au lieu de cela, les officiels ont réussi à briser les espoirs du sextuor de nageurs, avec le groupe malheureux nommé Alicja Tchorz, Bartosz Piszczorowicz, Aleksandra Polanska, Mateusz Chowaniec, Dominika Kossakowska et Jan Holub.

Tchorz, qui a participé aux deux dernières éditions des Jeux, a exprimé sa fureur sur les réseaux sociaux.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Alicja Tchórz (@alicja_tchorz)

« Imaginez consacrer cinq ans de votre vie et vous battre pour un autre départ lors de l’événement sportif le plus important… abandonner votre vie privée et votre travail, sacrifier votre famille… votre dévouement se solde par un échec total. » a écrit le joueur de 28 ans sur Facebook.

« Six jours avant la grande finale, il s’avère que vos rêves vous ont été refusés à cause de l’incompétence de tiers. Il est difficile de rassembler ses idées et il vous reste quelques heures pour faire votre valise.

Quelques jours auparavant, Tchorz avait partagé un article enthousiaste sur les réseaux sociaux détaillant comment elle avait prêté le serment olympique et prévoyait ce qui allait arriver à Tokyo.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Alicja Tchórz (@alicja_tchorz)

Sa colère face aux développements a été reprise par son coéquipier Chowaniec, qui a également fulminé sur Instagram.

« Je suis profondément choqué par ce qui s’est passé… » a écrit le nageur.

« C’est une situation absurde pour moi qui n’aurait jamais dû arriver. En fait, j’espère finir par me réveiller de ce cauchemar. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Mateusz Chowaniec (@chowaniiec)

Chowaniec et Tchorz ont tous deux partagé une lettre ouverte aux autorités polonaises de la natation qui appelait à la démission de l’ensemble du conseil d’administration de PZP.

« Les actions de l’Association ont conduit à un événement sans précédent dans l’histoire du sport polonais », lire la lettre, comme rapporté par swimswam.com.

« De plus, la natation polonaise – à la fois aux yeux du public et des sponsors potentiels – a été exposée comme la risée, et elle aura un effet flagrant sur tous les concurrents qui s’affrontent quotidiennement dans les couleurs blanche et rouge. »

Les épreuves dans la piscine du Centre aquatique de Tokyo doivent débuter samedi, jour de la deuxième journée des Jeux.